Сердце огненной горы таит загадку, которая способна переписать климатическую карту

Шивелуч — это не просто гора на Камчатке, а символ силы и угрозы. Его высота — почти 3300 метров, а репутация — одна из самых тревожных в Евразии. Он может молчать годами, но когда решает заговорить, последствия ощущаются далеко за пределами полуострова. Учёные предупреждают: вероятность его нового извержения в ближайшие годы велика, и последствия коснутся не только Камчатки.
Сценарий не выглядит фантастикой — специалисты оценивают риск крупного извержения в ближайшие 2-5 лет. В первую очередь над регионом поднимется гигантский столб пепла — до 20 километров в атмосферу. Этот пепел осядет километрами вокруг, превращая улицы и дома в пейзаж постапокалипсиса.
В апреле 2023 года посёлок Ключи уже засыпало 20-сантиметровым слоем серой массы: отключилось электричество, вода стала непригодной для питья, техника выходила из строя. Вторая угроза — кислотные дожди. Сернистый газ в атмосфере превращается в кислоту и падает обратно на землю, отравляя почву и воду.
И это ещё не всё. Самая опасная фаза — пирокластические потоки: смесь раскалённых газов, пепла и камней, несущаяся со скоростью до 200 км/ч. Убежать от неё невозможно. Радиус поражения — до 20 километров.
Пепловые выбросы поднимаются на высоты, где пролетают пассажирские лайнеры. Двигатели самолётов не выдерживают попадания пепла: он плавит турбины и выводит технику из строя за считаные минуты. В 2023 году авиация Камчатки оказалась парализована на несколько дней — рейсы отменялись, маршруты менялись.
В случае нового извержения будут закрыты целые воздушные коридоры, а это ударит не только по Камчатке, но и по международным перевозкам.
Первыми страдают ближайшие посёлки — Ключи и Козыревск. Дальнейшее распространение зависит от ветра: пепел может дойти и до Петропавловска-Камчатского, и до акватории Охотского моря. Морской транспорт тоже оказывается под угрозой, ведь пепел и кислотные осадки влияют на судоходство и рыбный промысел.
|Вулкан
|Год извержения
|Высота пеплового столба
|Индекс VEI
|Последствия
|Шивелуч
|2023
|20 км
|5
|Пепел на площади >108 тыс. км²
|Кракатау
|1883
|80 км
|6
|Глобальное похолодание, неурожаи
|Эйяфьядлайёкюдль
|2010
|10 км
|4
|Закрытие авиации Европы
|Безымянный
|1956
|45 км
|5
|Пепел до Тихого океана
Игнорировать предупреждения → гибель людей в зоне потока → эвакуация заранее.
Экономить на респираторах → отравление дыхательных путей → закупка средств защиты.
Оставаться в зоне пеплопада → поражение инфраструктуры и здоровья → временный выезд.
Такой сценарий реален. Выброс диоксида серы способен охладить планету на 0,5-1 градус. После извержения Кракатау в XIX веке Европа пережила холодные лета и неурожаи. Для Шивелуча прогнозы мягче, но и его мощности достаточно, чтобы вызвать кратковременные климатические сдвиги.
|Сторона
|Плюсы
|Минусы
|Наука
|Новые данные о вулканологии
|Риск для исследователей
|Экономика
|Приток туристов-экстремалов
|Удар по сельскому хозяйству и авиации
|Климат
|Временное охлаждение, снижение жары
|Неурожаи, сбои в экологии
Нет. Пепел не дойдёт до центральной части России. Пострадает в первую очередь Дальний Восток.
Да, при сильном выбросе пепел и газ могут дойти до Японских островов.
Иметь запас воды, респираторы, подготовленный план эвакуации. Главное — следовать указаниям МЧС.
Миф: "Пепел безопасен, это просто грязь".
Правда: вулканический пепел разрушает лёгкие и технику.
Миф: "Извержение обойдётся только Камчаткой".
Правда: последствия затронут авиацию и соседние страны.
Миф: "Такие вулканы редкость".
Правда: на Камчатке их десятки, и многие проявляют активность.
Пепел Шивелуча в 2023 году накрыл территорию больше, чем вся Исландия.
Пирокластические потоки движутся быстрее автомобиля на трассе.
Извержение Безымянного в 1956 году по мощности почти сравнимо с событиями на Кракатау.
В 1883 году Кракатау вызвал глобальное похолодание и стал одной из причин неурожаев в Европе.
В 2010 году исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль парализовал европейскую авиацию.
В СССР после извержений Камчатки создавались системы раннего мониторинга вулканов, которые используются и сегодня.
