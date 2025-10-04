Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лишние деньги на химию больше не нужны: секретный приём убирает жир за 20 минут
Соевый бойкот? Почему Китай переключился на Южную Америку — фермеры США в панике
Маленькие поломки организма, за которыми скрывается риск инсульта: первые звоночки катастрофы
Урожай начинается с тишины: перепады температуры губят семена — секреты хранения семян до посадки
Внешность из рекламы, а характер — сплошное разочарование: какие породы только выглядят идеальными
Блоха страшнее армии: эпидемии, которые решали судьбы Европы и меняли ход мировой истории
От Дальнего Востока до малых городов: инвесторы в туризм делают ставку
Тренировка, которая не стоит ни рубля: эти вещи у вас дома могут полностью заменить тренажёры
Хруст снаружи, тянущийся сыр внутри — секрет идеальных крабовых котлет

Сердце огненной горы таит загадку, которая способна переписать климатическую карту

5:58
Наука

Шивелуч — это не просто гора на Камчатке, а символ силы и угрозы. Его высота — почти 3300 метров, а репутация — одна из самых тревожных в Евразии. Он может молчать годами, но когда решает заговорить, последствия ощущаются далеко за пределами полуострова. Учёные предупреждают: вероятность его нового извержения в ближайшие годы велика, и последствия коснутся не только Камчатки.

Извержение вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана

Что будет, если Шивелуч оживёт

Сценарий не выглядит фантастикой — специалисты оценивают риск крупного извержения в ближайшие 2-5 лет. В первую очередь над регионом поднимется гигантский столб пепла — до 20 километров в атмосферу. Этот пепел осядет километрами вокруг, превращая улицы и дома в пейзаж постапокалипсиса.

В апреле 2023 года посёлок Ключи уже засыпало 20-сантиметровым слоем серой массы: отключилось электричество, вода стала непригодной для питья, техника выходила из строя. Вторая угроза — кислотные дожди. Сернистый газ в атмосфере превращается в кислоту и падает обратно на землю, отравляя почву и воду.

И это ещё не всё. Самая опасная фаза — пирокластические потоки: смесь раскалённых газов, пепла и камней, несущаяся со скоростью до 200 км/ч. Убежать от неё невозможно. Радиус поражения — до 20 километров.

Когда вулкан мешает авиации

Пепловые выбросы поднимаются на высоты, где пролетают пассажирские лайнеры. Двигатели самолётов не выдерживают попадания пепла: он плавит турбины и выводит технику из строя за считаные минуты. В 2023 году авиация Камчатки оказалась парализована на несколько дней — рейсы отменялись, маршруты менялись.

В случае нового извержения будут закрыты целые воздушные коридоры, а это ударит не только по Камчатке, но и по международным перевозкам.

Кто окажется в зоне риска

Первыми страдают ближайшие посёлки — Ключи и Козыревск. Дальнейшее распространение зависит от ветра: пепел может дойти и до Петропавловска-Камчатского, и до акватории Охотского моря. Морской транспорт тоже оказывается под угрозой, ведь пепел и кислотные осадки влияют на судоходство и рыбный промысел.

Сравнение с другими извержениями

Вулкан Год извержения Высота пеплового столба Индекс VEI Последствия
Шивелуч 2023 20 км 5 Пепел на площади >108 тыс. км²
Кракатау 1883 80 км 6 Глобальное похолодание, неурожаи
Эйяфьядлайёкюдль 2010 10 км 4 Закрытие авиации Европы
Безымянный 1956 45 км 5 Пепел до Тихого океана

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать предупреждения → гибель людей в зоне потока → эвакуация заранее.

  • Экономить на респираторах → отравление дыхательных путей → закупка средств защиты.

  • Оставаться в зоне пеплопада → поражение инфраструктуры и здоровья → временный выезд.

А что если извержение повлияет на климат

Такой сценарий реален. Выброс диоксида серы способен охладить планету на 0,5-1 градус. После извержения Кракатау в XIX веке Европа пережила холодные лета и неурожаи. Для Шивелуча прогнозы мягче, но и его мощности достаточно, чтобы вызвать кратковременные климатические сдвиги.

Плюсы и минусы активности вулкана

Сторона Плюсы Минусы
Наука Новые данные о вулканологии Риск для исследователей
Экономика Приток туристов-экстремалов Удар по сельскому хозяйству и авиации
Климат Временное охлаждение, снижение жары Неурожаи, сбои в экологии

FAQ

Может ли извержение затронуть Москву?

Нет. Пепел не дойдёт до центральной части России. Пострадает в первую очередь Дальний Восток.

Опасен ли Шивелуч для Японии?

Да, при сильном выбросе пепел и газ могут дойти до Японских островов.

Как защититься жителям Камчатки?

Иметь запас воды, респираторы, подготовленный план эвакуации. Главное — следовать указаниям МЧС.

Мифы и правда

  • Миф: "Пепел безопасен, это просто грязь".
    Правда: вулканический пепел разрушает лёгкие и технику.

  • Миф: "Извержение обойдётся только Камчаткой".
    Правда: последствия затронут авиацию и соседние страны.

  • Миф: "Такие вулканы редкость".
    Правда: на Камчатке их десятки, и многие проявляют активность.

3 интересных факта

  1. Пепел Шивелуча в 2023 году накрыл территорию больше, чем вся Исландия.

  2. Пирокластические потоки движутся быстрее автомобиля на трассе.

  3. Извержение Безымянного в 1956 году по мощности почти сравнимо с событиями на Кракатау.

Исторический контекст

  1. В 1883 году Кракатау вызвал глобальное похолодание и стал одной из причин неурожаев в Европе.

  2. В 2010 году исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль парализовал европейскую авиацию.

  3. В СССР после извержений Камчатки создавались системы раннего мониторинга вулканов, которые используются и сегодня.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Ошибка туриста: почему в Китае с евро можно остаться без покупок и как не лишиться денег в самый нужный момент
Интрига нарастает: против Аллы Пугачёвой готовят громкий процесс
Спорт в четырёх стенах: как квартира становится ареной силы, выносливости и лёгкости
Samba теряет позиции: ретро — кроссовки из Бразилии захватывают улицы и угрожают культовой модели
Эти кошки с высоким интеллектом выбирают хозяина раз и навсегда: одна ошибка, и доверие потеряно
Нелегалам — доллары, штатам — головная боль: одобрят ли новый миграционный проект Трампа
Пока соседи строят второй этаж, умные люди делают так: секрет расширения дома без лишних затрат
Кислородный парадокс: как древние микробы выжили в ядовитой среде и породили жизнь
Осенние спазмы и бессонница — не каприз погоды: виной дефицит двух ключевых элементов
Белая смерть в саду: вот как превратить врага в союзника и собрать рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.