Иллюзия реальности: как газлайтинг перепрограммирует мозг, манипулируя

Газлайтинг часто описывают как психологическое насилие, при котором человек заставляет другого сомневаться в собственных воспоминаниях и восприятии реальности. Этот термин давно вошёл в повседневный язык, но научных моделей, объясняющих его механизмы, почти не было.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ манипуляции

Исследователи из Университета Макгилла и Университета Торонто предложили новую теорию, которая рассматривает газлайтинг как особый вид обучения, основанный на доверии и манипуляции ожиданиями.

Что такое газлайтинг с точки зрения науки

Ведущий автор работы, аспирант факультета психологии Макгилла Уиллис Кляйн, объясняет: газлайтеры используют естественные механизмы мозга, связанные с предсказанием и корректировкой ошибок. Эта концепция известна как минимизация ошибки прогнозирования (МОП). Наш разум постоянно сравнивает ожидания с реальностью, чтобы уточнять картину мира.

"Когда вы кому-то доверяете или кого-то любите, вы ожидаете от него определённого поведения. Газлайтеры ведут себя нетипично и используют это удивление, чтобы управлять обучением людей, на которых они нацелены", — пояснил исследователь Уиллис Кляйн.

Иными словами, человек получает сигнал: "твоё восприятие мира неверно". Повторение этой схемы формирует ощущение собственной "эпистемической некомпетентности" — неспособности адекватно понимать реальность.

Шаг за шагом: как работает газлайтинг

Жертва доверяет близкому человеку. Газлайтер ведёт себя неожиданно, вызывая удивление и сомнение. Он утверждает, что проблема — в восприятии жертвы. Жертва корректирует свои ожидания и начинает меньше доверять себе. Повторение цикла формирует стойкое ощущение собственной неадекватности.

А что если газлайтинг признать процессом обучения?

Тогда можно будет разработать эффективные способы защиты. Например, когнитивные техники, которые помогают "сверять" восприятие с независимыми источниками. Это может снизить уязвимость к манипуляциям и позволить людям быстрее распознавать токсичное поведение.

FAQ

Можно ли полностью защититься от газлайтинга?

Полностью — нет, но можно развить критическое мышление и проверять факты.

Зависит ли восприимчивость от личности?

Исследователи предполагают, что тип привязанности и травмы могут усиливать уязвимость.

Всегда ли газлайтеры осознают свои действия?

Не всегда, но результат для жертвы одинаково разрушителен.

Мифы и правда

Миф: газлайтинг работает только в романтических отношениях.

Правда: он встречается и в семьях, на работе, в политике.

Правда: он встречается и в семьях, на работе, в политике. Миф: жертва виновата, потому что "позволяет собой манипулировать".

Правда: это не вопрос воли, а использование базовых механизмов доверия.

Правда: это не вопрос воли, а использование базовых механизмов доверия. Миф: распознать газлайтинг легко.

Правда: он формируется постепенно, и жертва часто не замечает процесс.

3 интересных факта

Термин "газлайтинг" появился из пьесы и фильма "Gas Light" (1938-1944), где муж убеждал жену, что она сходит с ума. Исследования показывают, что газлайтинг чаще встречается в отношениях с высоким уровнем доверия — партнёрских или родственных. Концепция МОП используется и в искусственном интеллекте для описания обучения нейросетей.

Исторический контекст

1940-е: термин вошёл в культуру благодаря кино.

Вторая половина XX века: газлайтинг рассматривался психоаналитиками.

2000-е: слово стало популярным в СМИ и политике.

2020-е: появляются первые когнитивные модели, объясняющие его научно.

Уточнения

Газла́йтинг (англицизм от слова gaslighting, по названию пьесы «Газовый свет» и одноимённого фильма) — форма психологического насилия и социального паразитизма; определённые психологические манипуляции, совершаемые с целью выставить жертву «дефективной», ненормальной.



Психологи́ческая манипуля́ция — тип социального воздействия (или социально-психологический феномен), представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие (или поведение) других людей при помощи скрытой, обманной, насильственной тактики в интересах манипулятора, можно привести аналогию с понятием психологическое мошенничество.

