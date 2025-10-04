Иллюзия реальности: как газлайтинг перепрограммирует мозг, манипулируя

Газлайтинг часто описывают как психологическое насилие, при котором человек заставляет другого сомневаться в собственных воспоминаниях и восприятии реальности. Этот термин давно вошёл в повседневный язык, но научных моделей, объясняющих его механизмы, почти не было.
Исследователи из Университета Макгилла и Университета Торонто предложили новую теорию, которая рассматривает газлайтинг как особый вид обучения, основанный на доверии и манипуляции ожиданиями.
Ведущий автор работы, аспирант факультета психологии Макгилла Уиллис Кляйн, объясняет: газлайтеры используют естественные механизмы мозга, связанные с предсказанием и корректировкой ошибок. Эта концепция известна как минимизация ошибки прогнозирования (МОП). Наш разум постоянно сравнивает ожидания с реальностью, чтобы уточнять картину мира.
"Когда вы кому-то доверяете или кого-то любите, вы ожидаете от него определённого поведения. Газлайтеры ведут себя нетипично и используют это удивление, чтобы управлять обучением людей, на которых они нацелены", — пояснил исследователь Уиллис Кляйн.
Иными словами, человек получает сигнал: "твоё восприятие мира неверно". Повторение этой схемы формирует ощущение собственной "эпистемической некомпетентности" — неспособности адекватно понимать реальность.
Тогда можно будет разработать эффективные способы защиты. Например, когнитивные техники, которые помогают "сверять" восприятие с независимыми источниками. Это может снизить уязвимость к манипуляциям и позволить людям быстрее распознавать токсичное поведение.
Можно ли полностью защититься от газлайтинга?
Полностью — нет, но можно развить критическое мышление и проверять факты.
Зависит ли восприимчивость от личности?
Исследователи предполагают, что тип привязанности и травмы могут усиливать уязвимость.
Всегда ли газлайтеры осознают свои действия?
Не всегда, но результат для жертвы одинаково разрушителен.
Уточнения
Газла́йтинг (англицизм от слова gaslighting, по названию пьесы «Газовый свет» и одноимённого фильма) — форма психологического насилия и социального паразитизма; определённые психологические манипуляции, совершаемые с целью выставить жертву «дефективной», ненормальной.
Психологи́ческая манипуля́ция — тип социального воздействия (или социально-психологический феномен), представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие (или поведение) других людей при помощи скрытой, обманной, насильственной тактики в интересах манипулятора, можно привести аналогию с понятием психологическое мошенничество.
