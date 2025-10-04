Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели
Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки

Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет

4:02
Наука

Учёные нашли окаменелость, которая перевернула представления о происхождении пиявок. Долгое время считалось, что эти животные появились около 150-200 миллионов лет назад, но новая находка из США показывает: их история началась минимум на 200 миллионов лет раньше.

пиявка
Фото: Bush leech by Doug Beckers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
пиявка

Окаменелость возрастом 430 миллионов лет из биоты Уокеша (штат Висконсин) сохранила детали мягкотелого организма, что само по себе большая редкость. Она демонстрирует хвостовую присоску и сегментированное тело, но у неё нет передней присоски, с помощью которой современные пиявки прокалывают кожу и высасывают кровь.

Почему находка важна

По словам палеонтолога Калифорнийского университета в Риверсайде Кармы Нанглу, это единственный найденный экземпляр тела пиявки в ископаемом виде.

"Это единственная окаменелость тела, которую мы когда-либо находили у представителей этой группы", — сказал палеонтолог Карма Нанглу.

Форма тела и хвостовая присоска убедили учёных: это действительно древняя пиявка. Но отсутствие передней присоски указывает на то, что её образ жизни сильно отличался от современных кровососов. Скорее всего, она питалась мелкими мягкотелыми животными, заглатывая их целиком или высасывая внутренние жидкости.

Как находят мягкотелые окаменелости

Пиявки не имеют костей или панцирей, поэтому их почти невозможно обнаружить в ископаемом виде. Сохранение возможно лишь при особых условиях:

  • быстрое захоронение в осадочных породах,
  • низкое содержание кислорода,
  • специфическая геохимия среды.

Не случайно Нанглу сравнил находку с "выигрышем в лотерею дважды": редкое животное и редкие условия совпали в одном случае.

Советы шаг за шагом: как понять эволюцию пиявок

  1. Сравнить строение древних и современных форм.
  2. Определить функции органов (присоски, сегменты).
  3. Проанализировать экологическую нишу — морскую, пресноводную или наземную.
  4. Выявить переходные стадии питания.
  5. Построить "дерево" развития группы Hirudinida с учётом новой находки.

А что если найдут ещё?

Если будут обнаружены новые подобные окаменелости, это позволит выстроить полную картину эволюции: от морских хищников до паразитов. Возможно, удастся выявить и промежуточные формы с началом формирования передней присоски.

FAQ

Почему окаменелости пиявок так редки?
Потому что у них нет твёрдых тканей, и они быстро разлагаются.

Где была найдена окаменелость?
В биоте Уокеша (штат Висконсин, США).

Чем питались древние пиявки?
Скорее всего, мягкотелыми морскими животными, а не кровью.

Мифы и правда

  • Миф: пиявки всегда были паразитами.
    Правда: первые формы были свободноживущими хищниками.
  • Миф: возраст группы — не более 200 млн лет.
    Правда: теперь известно о существовании 430 млн лет назад.
  • Миф: все окаменелости одинаково легко находить.
    Правда: мягкотелые организмы сохраняются крайне редко.

3 интересных факта

  1. Современные пиявки включают около 700 видов, обитающих в разных средах.
  2. Некоторые из них используются в медицине для улучшения кровообращения.
  3. Эволюция паразитизма у пиявок — пример сложной адаптации с участием антикоагулянтов и ферментов.

Исторический контекст

  • Силур (430 млн лет назад): первые пиявки жили в морях.
  • Мезозой (200 млн лет назад): формирование паразитических видов.
  • Наши дни: пиявки встречаются повсеместно — от тропиков до умеренных широт.

Уточнения

Пия́вки (лат. Hirudinea) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). Большинство представителей обитают в пресных водоёмах. Некоторые виды освоили наземные и морские биотопы. Известно около 500 видов пиявок, в России встречаются 62 вида.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Недвижимость
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил протест
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
В США объяснили, как Орешник стал самым опасным сюрпризом Москвы за десятилетия
Последние материалы
Ливни как испытание на прочность: какие растения переживут сырость, а какие сдаются
900 калорий за полтора часа: как жаркий формат йоги превратился в новую фитнес-манию и покоряет залы
Клеймо банкрота — это не приговор: вот лазейка, которая вернёт вам шанс на своё жильё
Секрет бабушки: делайте так — и начинка яблочного пирога никогда не растечется
Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет
Швейцарский капкан: как Цюрих вырвался в лидеры самых дорогих городов мира
Напиток против морщин или маркетинговый развод? Правда о коллагене в порошке
Обычный ужин меняет судьбу: как питание помогает держать диабет под контролем без уколов
Розы сбрасывают листья сами: один час осенью спасает кусты от зимней гибели
Банки рубят лимиты: как новые нормативы ЦБ влияют на ваши кредитки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.