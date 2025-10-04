Пиявки из прошлого: что скрывает окаменелость возрастом 430 миллионов лет

Учёные нашли окаменелость, которая перевернула представления о происхождении пиявок. Долгое время считалось, что эти животные появились около 150-200 миллионов лет назад, но новая находка из США показывает: их история началась минимум на 200 миллионов лет раньше.
Окаменелость возрастом 430 миллионов лет из биоты Уокеша (штат Висконсин) сохранила детали мягкотелого организма, что само по себе большая редкость. Она демонстрирует хвостовую присоску и сегментированное тело, но у неё нет передней присоски, с помощью которой современные пиявки прокалывают кожу и высасывают кровь.
По словам палеонтолога Калифорнийского университета в Риверсайде Кармы Нанглу, это единственный найденный экземпляр тела пиявки в ископаемом виде.
Форма тела и хвостовая присоска убедили учёных: это действительно древняя пиявка. Но отсутствие передней присоски указывает на то, что её образ жизни сильно отличался от современных кровососов. Скорее всего, она питалась мелкими мягкотелыми животными, заглатывая их целиком или высасывая внутренние жидкости.
Пиявки не имеют костей или панцирей, поэтому их почти невозможно обнаружить в ископаемом виде. Сохранение возможно лишь при особых условиях:
Не случайно Нанглу сравнил находку с "выигрышем в лотерею дважды": редкое животное и редкие условия совпали в одном случае.
Если будут обнаружены новые подобные окаменелости, это позволит выстроить полную картину эволюции: от морских хищников до паразитов. Возможно, удастся выявить и промежуточные формы с началом формирования передней присоски.
Почему окаменелости пиявок так редки?
Потому что у них нет твёрдых тканей, и они быстро разлагаются.
Где была найдена окаменелость?
В биоте Уокеша (штат Висконсин, США).
Чем питались древние пиявки?
Скорее всего, мягкотелыми морскими животными, а не кровью.
Уточнения
Пия́вки (лат. Hirudinea) — подкласс кольчатых червей из класса поясковых (Clitellata). Большинство представителей обитают в пресных водоёмах. Некоторые виды освоили наземные и морские биотопы. Известно около 500 видов пиявок, в России встречаются 62 вида.
