Невидимый щит в сети: эти простые правила делают аккаунт неуязвимым

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пароль

Говоря о базовых мерах цифровой гигиены, он отметил, что именно простые шаги помогают пользователям защитить свои аккаунты и избежать серьезных проблем.

"Главные правила защиты аккаунтов — не разглашать пароли, регулярно их менять и использовать разные комбинации для разных сервисов", — подчеркнул Курочкин.

Эксперт также обратил внимание на необходимость разделения паролей по уровню безопасности. По его словам, относиться к этому вопросу нужно серьезно, особенно когда речь идет о личных данных и финансах.

"Для простых сервисов можно использовать относительно легкие пароли, но для более чувствительных ресурсов, где хранится финансовая или личная информация, нужно создавать сложные и уникальные комбинации", — пояснил он.

Кроме того, специалист предупредил о рисках, связанных с хранением паролей в мессенджерах. По его словам, привычка сохранять данные в переписке может обернуться серьезными последствиями.

"Если злоумышленник получит доступ к вашему мессенджеру, он сможет найти и использовать пароли к другим сервисам. Поэтому хранение паролей в таких приложениях — крайне небезопасно", — добавил эксперт.