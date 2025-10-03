Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль
Тайны кастинга: почему дочь Ирины Гринёвой не получила роль – актриса в недоумении
Ноги чешутся, ногти крошатся? Так начинается инфекция, которую подцепить проще, чем простуду
Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз
Найден ключ к древним вулканам: Кембридж установил причину извержений 60 млн лет назад
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса

Невидимый щит в сети: эти простые правила делают аккаунт неуязвимым

1:30
Наука

Главные правила защиты аккаунтов — не разглашать пароли, регулярно их менять и использовать разные комбинации для разных сервисов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Пароль
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пароль

Говоря о базовых мерах цифровой гигиены, он отметил, что именно простые шаги помогают пользователям защитить свои аккаунты и избежать серьезных проблем.

"Главные правила защиты аккаунтов — не разглашать пароли, регулярно их менять и использовать разные комбинации для разных сервисов", — подчеркнул Курочкин.

Эксперт также обратил внимание на необходимость разделения паролей по уровню безопасности. По его словам, относиться к этому вопросу нужно серьезно, особенно когда речь идет о личных данных и финансах.

"Для простых сервисов можно использовать относительно легкие пароли, но для более чувствительных ресурсов, где хранится финансовая или личная информация, нужно создавать сложные и уникальные комбинации", — пояснил он.

Кроме того, специалист предупредил о рисках, связанных с хранением паролей в мессенджерах. По его словам, привычка сохранять данные в переписке может обернуться серьезными последствиями.

"Если злоумышленник получит доступ к вашему мессенджеру, он сможет найти и использовать пароли к другим сервисам. Поэтому хранение паролей в таких приложениях — крайне небезопасно", — добавил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Авто
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса
Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси
Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают
Выложился на 10 из 10: Тейлор Свифт впервые раскрыла подробности предложения руки и сердца
Хуже, чем Пи Дидди: почему Ким Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея
Правильное дыхание против переедания: избавьтесь от лишних килограммов без усилий
Незаметный убийца суставов: какую обувь нужно выбирать тем, кто весь день на ногах
Человеческое любопытство против бездны: что скрывают странные кольца во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.