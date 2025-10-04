Дом с батарейкой внутри: революция в строительстве уже началась, и стены превращаются в источники энергии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные Массачусетского технологического института разработали новый материал — электропроводящий углеродный бетон (ec3). Теперь стены и мосты могут не только поддерживать здания, но и работать как аккумуляторы, питая дома и инфраструктуру.

Модульное строительство
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Модульное строительство

В чём суть открытия

ec3 сочетает цемент, воду, ультрадисперсный углерод и электролиты. Внутри формируется проводящая сеть, которая накапливает и отдаёт энергию.

Последние исследования показали: энергетическая плотность материала выросла в 10 раз. Если в 2023 году для суточного энергоснабжения дома требовалось 45 м³ ec3, то теперь достаточно около 5 м³ — объём одной стены подвала.

"Бетон — самый используемый материал в мире, и мы можем придать ему новые функции", — отметил со-директор центра MIT EC³ Адмир Масич.

Как работает ec3

Учёные применили FIB-SEM томографию и выяснили, что углерод образует фракталоподобную сеть вокруг пор. Это позволяет электролитам проникать в материал и обеспечивать прохождение тока.

  • Тестировались разные электролиты, включая морскую воду.
  • Лучшие результаты достигнуты с органическими электролитами (соли и ацетонитрил).
  • 1 м³ такого бетона хранит более 2 кВт·ч энергии — этого достаточно, чтобы холодильник работал сутки.

Примеры применения

  • уже создана арка из ec3, которая выдерживала нагрузку и одновременно питала светодиод;
  • в будущем материал позволит зданиям самостоятельно отслеживать прочность конструкций;
  • возможное использование для морских ветряных электростанций и прибрежных проектов.

Зачем это нужно

Главная цель — поддержка перехода на возобновляемую энергетику.

  • Солнечные панели вырабатывают энергию только днём.
  • Нужны новые способы накопления и отдачи энергии ночью и в пасмурную погоду.
  • ec3 может стать альтернативой литий-ионным батареям, которые зависят от дефицитных и токсичных материалов.

Таблица: сравнение традиционных батарей и ec3

Параметр Литий-ионные батареи Электропроводящий бетон ec3
Материалы Литий, кобальт (дефицитные, токсичные) Цемент, углерод, вода, соли
Экологичность Ограниченная, проблемы утилизации Более безопасный и доступный
Применение Электроника, авто, системы хранения Стены, дороги, мосты, здания
Энергоёмкость 100-250 Вт·ч/кг ~2 кВт·ч/м³
Долговечность До 10 лет Срок службы бетона — десятилетия

Мифы и правда

  • Миф: бетон не может быть аккумулятором.
  • Правда: эксперименты MIT доказали, что углеродные наноструктуры внутри бетона создают проводящую сеть для накопления энергии.
  • Миф: такой материал слишком дорогой.
  • Правда: состав ec3 доступен: цемент и углеродные добавки дешевле лития и кобальта.
  • Миф: это только лабораторный эксперимент.
  • Правда: уже построены реальные прототипы, включая арку, которая питала светодиод.

Исторический контекст

  • Древний Рим: римляне использовали бетон в строительстве акведуков, храмов и амфитеатров. Многие сооружения стоят до сих пор.
  • XIX век: изобретение армированного бетона дало толчок к строительству мостов и небоскрёбов.
  • XX век: развитие полимерных добавок сделало бетон более прочным и долговечным.
  • XXI век: эра "умного бетона" — материалов, которые не только держат нагрузку, но и взаимодействуют с окружающей средой (самовосстановление, накопление энергии, сенсорные свойства).

3 интересных факта

  1. Бетон — второй по объёму используемый человеком материал в мире после воды.
  2. Если заменить батареи на ec3, здания смогут обеспечивать себя энергией без дополнительных устройств.
  3. Прототип ec3 уже показал возможность работы даже с морской водой как электролитом.

ec3 — шаг к архитектурной революции. Стены домов и мосты могут стать источниками энергии, помогая отказаться от традиционных батарей и сделать возобновляемую энергетику более устойчивой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
