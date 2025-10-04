Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо

История о йети вновь оказалась в центре внимания. Легендарное видео 1967 года, снятое Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в калифорнийском лесу, уже больше полувека будоражит воображение исследователей и любителей таинственного. Теперь благодаря современным технологиям ролик получил "вторую жизнь": пользователи нейросетей смогли стабилизировать и улучшить запись, сделав её максимально чёткой.
В октябре 1967 года два жителя Калифорнии отправились в поход в районе Блафф-Крик. Там они якобы заметили существо, напоминающее человека, покрытого густой шерстью, ростом около двух метров. Паттерсон достал камеру и снял около минуты видео, где загадочная фигура спокойно уходит вглубь леса, оборачиваясь на наблюдателей.
Ролик быстро разлетелся по миру и стал одним из самых известных "доказательств" существования снежного человека. С тех пор он подвергался сотням экспертиз, но окончательного ответа — подделка это или уникальная запись — никто так и не дал.
Недавно один из пользователей Reddit применил нейросети для улучшения видео. Алгоритмы убрали дрожь камеры, повысили чёткость и детализацию, смоделировали окружающий ландшафт и наложили на него оригинальные кадры.
В результате зрители впервые увидели фигуру йети без привычной ряби и смазывания. Новый вариант вызвал бурные обсуждения: только на одном посте собрано более 5,8 тысячи комментариев.
"Мы наконец-то можем рассмотреть всё так, как будто это снято современным смартфоном", — пишут пользователи.
Секрет видео до сих пор остаётся неразгаданным. Существуют две основные версии:
|Версия
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Постановка
|Популярность темы йети в 60-е, доступность киностудийных костюмов
|Сложность имитации анатомии и походки
|Реальность
|Реалистичные движения, пропорции тела
|Отсутствие независимых подтверждений, всего один ролик
Если предположить, что ролик подлинный, это означало бы, что снежный человек — реальный вид, обитающий в труднодоступных районах. Но за десятилетия после записи ни одно научное подтверждение существования йети найдено не было.
Скорее всего, речь идёт о культурном феномене: сочетании легенд, мистики и человеческого желания верить в неизведанное.
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживает интерес к загадкам природы
|Отсутствие научного подтверждения
|Символ уфологии и криптозоологии
|Возможность фальсификации
|Пример применения новых технологий
|Лёгкая почва для теорий заговора
Нет, его статус остаётся спорным, научного подтверждения нет.
Из-за своей загадочности и отсутствия однозначных объяснений.
Зрители получили возможность разглядеть детали фигуры и походки, но вопрос подлинности остался открытым.
Миф: ролик признан официальной наукой доказательством йети.
Правда: ни одно научное учреждение этого не подтверждало.
Миф: костюм такого качества невозможно было сделать в 60-е.
Правда: кинопромышленность уже тогда обладала технологиями грима и спецэффектов.
Миф: улучшенное видео окончательно подтверждает подлинность.
Правда: нейросети лишь делают изображение чётче, но не меняют его суть.
Таким образом, обновлённое видео лишь усилило интерес к загадке снежного человека, оставив главную интригу — был ли это миф или встреча с неизвестным существом — открытой для будущих поколений исследователей.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?