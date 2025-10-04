Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огненная гора и небесный рой: новые кадры с Попокатепетля возродили миф о кротовой норе

5:41
Наука

На этой неделе мексиканская веб-камера, установленная для наблюдения за вулканом Попокатепетль, вновь подарила исследователям повод для споров. На кадрах, снятых в момент извержения, заметны десятки светящихся точек, пролетающих над горой. Для одних это — насекомые или технические эффекты камеры, для других — неопознанные летающие объекты и даже вход в "инопланетный портал".

Ночной вулкан извержение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной вулкан извержение

Что зафиксировала камера

На 30-минутной покадровой записи видно, как маленькие огоньки двигаются во всех направлениях, словно падающие звёзды. Часть зрителей отмечает, что они пролетают не перед объективом, а за клубами дыма вулкана. Это создаёт впечатление, что объекты находятся гораздо дальше и действительно пересекают небо.

Попокатепетль давно стал точкой притяжения для уфологов. За последние десятилетия там фиксировали десятки видео и фото, на которых странные объекты будто бы входят в кратер или парят рядом.

Скептический взгляд

Однако специалисты не спешат говорить о вторжении инопланетян. Алехандро Рохас, консультант Enigma Labs, напомнил:

"То, что кажется движущимся быстро, на самом деле движется гораздо медленнее. Поэтому самолёты, спутники и всё остальное будет казаться пролетающим мимо". — сказал он.

По его словам, ночные камеры используют инфракрасный свет, который может подсвечивать насекомых и птиц, пролетающих рядом. На видео это выглядит как светящийся рой, хотя реальность прозаичнее.

Рохас также подчеркнул, что фоновые звёзды на подобных записях движутся слишком быстро — это особенность покадровой съёмки, а не космическая аномалия.

Теория о кротовой норе

Тем не менее мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан выдвигает куда более смелую гипотезу: вулкан может быть межпространственным порталом. По его словам, НЛО, замеченные над кратером, входят в "кротовую нору", ведущую в другие уголки космоса.

Мауссан ссылается на исследования NASA по магнитным "точкам X", где силовые линии магнитного поля Земли пересекаются. Вулкан, по его версии, создаёт такие условия, что инопланетные аппараты могут использовать его как врата.

Но подтверждений у этой гипотезы нет. Более того, за Мауссаном закрепилась репутация автора спорных заявлений — от "доказательств" мумифицированных трупов инопланетян до снимков, позже признанных изображениями комет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать каждое свечение за доказательство НЛО.
  • Последствие: распространение ложных сенсаций.
  • Альтернатива: проверка записей на предмет технических артефактов.
  • Ошибка: игнорировать повторяемость наблюдений над вулканом.
  • Последствие: упущение возможных природных явлений.
  • Альтернатива: совместные проекты вулканологов и астрономов.

А что если это действительно не насекомые

Даже учёные признают: в районе Попокатепетля часто фиксируются необъяснённые огни. Их можно связать с вулканической активностью, взаимодействием газов и плазмы или атмосферными эффектами. Пока же ни одна из теорий не доказана.

Попокатепетль остаётся уникальной "лабораторией", где земные процессы переплетаются с уфологическими легендами.

Плюсы и минусы гипотез

Версия Плюсы Минусы
Насекомые и птицы Простое объяснение, подтверждается ИК-съёмкой Не объясняет объекты за облаками дыма
Самолёты/спутники Совпадает с траекторией движения На видео кажутся ближе к вулкану
Атмосферные эффекты Логично в условиях извержений Сложно моделировать
"Портал" Подкрепляет наблюдения десятилетиями Нет научных подтверждений

FAQ

Почему именно Попокатепетль так часто фигурирует в историях о НЛО

Вулкан активно извергается и часто наблюдается камерами, что повышает шансы зафиксировать аномалии.

Может ли вулкан быть порталом

Научных доказательств этому нет, это лишь часть уфологических гипотез.

Что чаще всего оказывается "НЛО" на подобных видео

Насекомые, птицы, спутники и эффекты инфракрасных камер.

Мифы и правда

  • Миф: НЛО летают в кратер вулкана.
    Правда: большинство таких кадров объясняются оптическими эффектами.

  • Миф: NASA подтверждало существование "портала" над Попокатепетлем.
    Правда: исследования касались магнитных аномалий, но к НЛО отношения не имеют.

  • Миф: все записи из этого района подделаны.
    Правда: часть реальна, но объясняется земными причинами.

Интересные факты

  • Попокатепетль — один из самых активных вулканов в Северной Америке.
  • С середины XX века там регулярно фиксируют "странные огни".

Исторический контекст

  • Первые массовые наблюдения "огней" над вулканом зафиксированы в 1950-х годах.
  • В 1990-е годы с развитием веб-камер Попокатепетль стал одной из самых наблюдаемых точек планеты.

Таким образом, Попокатепетль остаётся не только символом мощи природы, но и местом, где земная наука и космические тайны продолжают переплетаться, подогревая интерес и воображение миллионов людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
