Огненная гора и небесный рой: новые кадры с Попокатепетля возродили миф о кротовой норе

На этой неделе мексиканская веб-камера, установленная для наблюдения за вулканом Попокатепетль, вновь подарила исследователям повод для споров. На кадрах, снятых в момент извержения, заметны десятки светящихся точек, пролетающих над горой. Для одних это — насекомые или технические эффекты камеры, для других — неопознанные летающие объекты и даже вход в "инопланетный портал".
На 30-минутной покадровой записи видно, как маленькие огоньки двигаются во всех направлениях, словно падающие звёзды. Часть зрителей отмечает, что они пролетают не перед объективом, а за клубами дыма вулкана. Это создаёт впечатление, что объекты находятся гораздо дальше и действительно пересекают небо.
Попокатепетль давно стал точкой притяжения для уфологов. За последние десятилетия там фиксировали десятки видео и фото, на которых странные объекты будто бы входят в кратер или парят рядом.
Однако специалисты не спешат говорить о вторжении инопланетян. Алехандро Рохас, консультант Enigma Labs, напомнил:
"То, что кажется движущимся быстро, на самом деле движется гораздо медленнее. Поэтому самолёты, спутники и всё остальное будет казаться пролетающим мимо". — сказал он.
По его словам, ночные камеры используют инфракрасный свет, который может подсвечивать насекомых и птиц, пролетающих рядом. На видео это выглядит как светящийся рой, хотя реальность прозаичнее.
Рохас также подчеркнул, что фоновые звёзды на подобных записях движутся слишком быстро — это особенность покадровой съёмки, а не космическая аномалия.
Тем не менее мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан выдвигает куда более смелую гипотезу: вулкан может быть межпространственным порталом. По его словам, НЛО, замеченные над кратером, входят в "кротовую нору", ведущую в другие уголки космоса.
Мауссан ссылается на исследования NASA по магнитным "точкам X", где силовые линии магнитного поля Земли пересекаются. Вулкан, по его версии, создаёт такие условия, что инопланетные аппараты могут использовать его как врата.
Но подтверждений у этой гипотезы нет. Более того, за Мауссаном закрепилась репутация автора спорных заявлений — от "доказательств" мумифицированных трупов инопланетян до снимков, позже признанных изображениями комет.
Даже учёные признают: в районе Попокатепетля часто фиксируются необъяснённые огни. Их можно связать с вулканической активностью, взаимодействием газов и плазмы или атмосферными эффектами. Пока же ни одна из теорий не доказана.
Попокатепетль остаётся уникальной "лабораторией", где земные процессы переплетаются с уфологическими легендами.
|Версия
|Плюсы
|Минусы
|Насекомые и птицы
|Простое объяснение, подтверждается ИК-съёмкой
|Не объясняет объекты за облаками дыма
|Самолёты/спутники
|Совпадает с траекторией движения
|На видео кажутся ближе к вулкану
|Атмосферные эффекты
|Логично в условиях извержений
|Сложно моделировать
|"Портал"
|Подкрепляет наблюдения десятилетиями
|Нет научных подтверждений
Вулкан активно извергается и часто наблюдается камерами, что повышает шансы зафиксировать аномалии.
Научных доказательств этому нет, это лишь часть уфологических гипотез.
Насекомые, птицы, спутники и эффекты инфракрасных камер.
Миф: НЛО летают в кратер вулкана.
Правда: большинство таких кадров объясняются оптическими эффектами.
Миф: NASA подтверждало существование "портала" над Попокатепетлем.
Правда: исследования касались магнитных аномалий, но к НЛО отношения не имеют.
Миф: все записи из этого района подделаны.
Правда: часть реальна, но объясняется земными причинами.
Таким образом, Попокатепетль остаётся не только символом мощи природы, но и местом, где земная наука и космические тайны продолжают переплетаться, подогревая интерес и воображение миллионов людей.
