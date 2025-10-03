Человеческое любопытство против бездны: что скрывают странные кольца во Вселенной

6:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Космос вновь подкинул исследователям загадку. Астрономы зафиксировали самый далекий и мощный "странный радиокруг" (Odd Radio Circle, ORC) - редкую космическую структуру, которая до сих пор не имеет однозначного объяснения. Эти гигантские кольца наблюдаются только в радиодиапазоне и впервые были замечены всего шесть лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пересекающиеся огненные кольца

Теперь, благодаря международному сотрудничеству, найден новый рекордсмен, который может изменить представления о происхождении подобных объектов.

Что такое странные радиокруги

ORC — это огромные кольцеобразные структуры в космосе. Они:

в 10-20 раз превышают размер Млечного Пути;

состоят из релятивистской намагниченной плазмы;

излучают радиоволны, невидимые в обычных телескопах;

встречаются крайне редко — подтверждено лишь несколько случаев.

Их открытие стало сенсацией: до этого ни одна космическая модель не предсказывала существование подобных объектов.

Рекордное открытие

Новый источник получил обозначение RAD J131346.9+500320. Он расположен на красном смещении ~0.94, что соответствует периоду, когда Вселенная была в два раза моложе. Это делает его самым далеким и мощным ORC, известным на сегодняшний день.

Особенность объекта — два пересекающихся кольца, зафиксированных впервые за всю историю наблюдений (подобное встречалось лишь однажды ранее).

Исследование было выполнено группой из Университета Мумбаи с использованием гражданской платформы RAD@home Astronomy Collaboratory и радиотелескопа LOFAR - крупнейшего низкочастотного инструмента в мире.

Другие гиганты

Наряду с этим открытием учёные сообщили ещё о двух объектах:

RAD J122622.6+640622: протянулся на 3 млн световых лет (в 25 раз больше Млечного Пути). Его струя резко изгибается, образуя радиокольцо шириной около 100 тыс. световых лет.

протянулся на 3 млн световых лет (в 25 раз больше Млечного Пути). Его струя резко изгибается, образуя радиокольцо шириной около 100 тыс. световых лет. RAD J142004.0+621715: имеет размер около 1,4 млн световых лет, кольцо формируется на конце одной из струй.

Оба объекта расположены в плотных скоплениях галактик, где джеты чёрных дыр взаимодействуют с горячей плазмой, создавая необычные кольцевые формы.

Теории происхождения ORC

Поначалу предполагалось, что ORC — это следы катастрофических процессов:

столкновения сверхмассивных чёрных дыр;

слияния галактик;

мощные ударные волны в космосе.

Однако новые данные показывают: их появление может быть связано с сверхмощными ветровыми потоками, исходящими из спиральных галактик-хозяев.

Общая черта всех объектов — расположение в массивных скоплениях галактик (около 100 трлн масс Солнца), где джеты чёрных дыр сталкиваются с плотной космической средой.

Гипотезы происхождения ORC

Теория Суть Статус Столкновение чёрных дыр Ударные волны создают кольцо Рассматривается, но маловероятно Слияние галактик Выброс энергии формирует радиоструктуры Не подтверждено Ветры из галактик Потоки плазмы создают огромные кольца Новая и наиболее вероятная Взаимодействие джетов Радиоструи сталкиваются с горячей плазмой Подтверждается наблюдениями

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать новые данные и держаться старых моделей.

игнорировать новые данные и держаться старых моделей. Последствие: торможение научного прогресса.

торможение научного прогресса. Альтернатива: включать ORC в космологические симуляции.

включать ORC в космологические симуляции. Ошибка: рассматривать ORC как единичные аномалии.

рассматривать ORC как единичные аномалии. Последствие: упущение закономерностей.

упущение закономерностей. Альтернатива: систематические поиски с помощью будущих телескопов.

А что если ORC гораздо больше, чем мы думаем

Если орбитальные телескопы следующего поколения, такие как Square Kilometre Array, начнут систематический поиск, количество известных ORC может вырасти в десятки раз. Это поставит новый вопрос: являются ли они редкой аномалией или обычным этапом эволюции галактик?

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает существование уникальных структур Нет единой теории происхождения Позволяет изучить раннюю Вселенную Сложно наблюдать — видны только в радиодиапазоне Стимулирует развитие новых телескопов Ограниченные данные о внутреннем устройстве Объединяет учёных по всему миру Требуются годы для накопления статистики

FAQ

Что такое ORC

Odd Radio Circle — гигантская кольцевая радиоструктура в космосе, видимая только в радиодиапазоне.

Почему это открытие важно

Это самый мощный и далекий ORC, когда-либо найденный.

Могут ли ORC быть связаны с жизнью во Вселенной

Пока данных нет, но они дают ключ к пониманию эволюции галактик и чёрных дыр.

Мифы и правда

Миф: ORC — это следы инопланетян.

Правда: ни одно наблюдение не подтверждает искусственного происхождения.

Миф: такие объекты опасны для Земли.

Правда: они находятся на миллиардах световых лет от нас.

Миф: ORC можно увидеть в оптический телескоп.

Правда: они видимы только в радиодиапазоне.

Интересные факты

Первые ORC были открыты в 2019 году с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP.

Диаметр некоторых ORC превышает 1 млн световых лет.

Исторический контекст

В 1950-х радиоастрономия впервые показала, что Вселенная полна невидимых структур.

В 2010-х годы низкочастотные телескопы начали фиксировать тысячи аномалий, включая FRB и ORC.

Таким образом, новое открытие "странного радиокруга" не только расширяет границы нашего понимания Вселенной, но и подталкивает астрономов к пересмотру самих основ космической эволюции.