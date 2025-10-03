Человеческое любопытство против бездны: что скрывают странные кольца во Вселенной

Космос вновь подкинул исследователям загадку. Астрономы зафиксировали самый далекий и мощный "странный радиокруг" (Odd Radio Circle, ORC) - редкую космическую структуру, которая до сих пор не имеет однозначного объяснения. Эти гигантские кольца наблюдаются только в радиодиапазоне и впервые были замечены всего шесть лет назад.
Теперь, благодаря международному сотрудничеству, найден новый рекордсмен, который может изменить представления о происхождении подобных объектов.
ORC — это огромные кольцеобразные структуры в космосе. Они:
Их открытие стало сенсацией: до этого ни одна космическая модель не предсказывала существование подобных объектов.
Новый источник получил обозначение RAD J131346.9+500320. Он расположен на красном смещении ~0.94, что соответствует периоду, когда Вселенная была в два раза моложе. Это делает его самым далеким и мощным ORC, известным на сегодняшний день.
Особенность объекта — два пересекающихся кольца, зафиксированных впервые за всю историю наблюдений (подобное встречалось лишь однажды ранее).
Исследование было выполнено группой из Университета Мумбаи с использованием гражданской платформы RAD@home Astronomy Collaboratory и радиотелескопа LOFAR - крупнейшего низкочастотного инструмента в мире.
Наряду с этим открытием учёные сообщили ещё о двух объектах:
Оба объекта расположены в плотных скоплениях галактик, где джеты чёрных дыр взаимодействуют с горячей плазмой, создавая необычные кольцевые формы.
Поначалу предполагалось, что ORC — это следы катастрофических процессов:
Однако новые данные показывают: их появление может быть связано с сверхмощными ветровыми потоками, исходящими из спиральных галактик-хозяев.
Общая черта всех объектов — расположение в массивных скоплениях галактик (около 100 трлн масс Солнца), где джеты чёрных дыр сталкиваются с плотной космической средой.
|Теория
|Суть
|Статус
|Столкновение чёрных дыр
|Ударные волны создают кольцо
|Рассматривается, но маловероятно
|Слияние галактик
|Выброс энергии формирует радиоструктуры
|Не подтверждено
|Ветры из галактик
|Потоки плазмы создают огромные кольца
|Новая и наиболее вероятная
|Взаимодействие джетов
|Радиоструи сталкиваются с горячей плазмой
|Подтверждается наблюдениями
Если орбитальные телескопы следующего поколения, такие как Square Kilometre Array, начнут систематический поиск, количество известных ORC может вырасти в десятки раз. Это поставит новый вопрос: являются ли они редкой аномалией или обычным этапом эволюции галактик?
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает существование уникальных структур
|Нет единой теории происхождения
|Позволяет изучить раннюю Вселенную
|Сложно наблюдать — видны только в радиодиапазоне
|Стимулирует развитие новых телескопов
|Ограниченные данные о внутреннем устройстве
|Объединяет учёных по всему миру
|Требуются годы для накопления статистики
Odd Radio Circle — гигантская кольцевая радиоструктура в космосе, видимая только в радиодиапазоне.
Это самый мощный и далекий ORC, когда-либо найденный.
Пока данных нет, но они дают ключ к пониманию эволюции галактик и чёрных дыр.
Миф: ORC — это следы инопланетян.
Правда: ни одно наблюдение не подтверждает искусственного происхождения.
Миф: такие объекты опасны для Земли.
Правда: они находятся на миллиардах световых лет от нас.
Миф: ORC можно увидеть в оптический телескоп.
Правда: они видимы только в радиодиапазоне.
Таким образом, новое открытие "странного радиокруга" не только расширяет границы нашего понимания Вселенной, но и подталкивает астрономов к пересмотру самих основ космической эволюции.
