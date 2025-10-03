Пленники льда восстали: микробы из вечной мерзлоты возвращаются в мир живых

Вечная мерзлота — это словно огромный морозильник планеты. В её толще тысячелетиями сохраняются останки мамонтов, древние растения и даже живые микроорганизмы. Недавнее исследование, проведённое геологами и биологами из Калифорнийского университета в Боулдере, показало: микробы, застывшие во льду десятки тысяч лет назад, способны "проснуться" и снова образовывать колонии.

Это открытие одновременно поражает и настораживает: если древние бактерии активируются естественным образом при таянии мерзлоты, они могут ускорить выбросы парниковых газов и усилить глобальное потепление.

Что такое вечная мерзлота

Вечная мерзлота — это смесь грунта, льда и горных пород, которая покрывает почти четверть суши Северного полушария. В ней словно в капсуле времени сохраняются не только животные и растения, но и микробы.

Сейчас этот "ледяной архив" стремительно тает из-за изменения климата, и учёные предупреждают: процесс может стать самоподдерживающимся — чем больше микробов "просыпается", тем выше выбросы углекислого газа и метана.

Как проводили эксперимент

Исследователи использовали уникальный объект — Туннель в вечной мерзлоте недалеко от Фэрбенкса на Аляске. Он уходит на глубину более 100 метров в промёрзшую землю.

Со стен туннеля учёные собрали образцы вечной мерзлоты возрастом от нескольких тысяч до 40 тысяч лет. Затем их разморозили и поместили в условия, имитирующие арктическое лето: +3,8 и +12,2 °C.

Чтобы отследить жизнедеятельность бактерий, в образцы добавили воду с тяжёлым изотопом водорода (дейтерием). Этот метод позволил понять, как микробы строят клеточные мембраны, используя полученный элемент.

Что показали результаты

В первые месяцы колонии росли крайне медленно: обновлялась лишь одна из 100 000 клеток в день.

К шестому месяцу скорость увеличилась: бактерии начали образовывать "биоплёнки", видимые невооружённым глазом.

При повышении температуры процесс пробуждения не ускорялся значительно — микробам всё равно требовались месяцы.

"Это ни в коем случае не мёртвые образцы. Они всё ещё способны поддерживать жизненные процессы и выделять углекислый газ", — отметил ведущий автор исследования Тристан Каро.

Учёные подчеркнули, что эти микробы вряд ли опасны для человека, но в лаборатории всё равно работали в герметичных камерах.

Сравнение сонных и активных микробов

Состояние Активность Опасность для климата В мерзлоте Спящие, без метаболизма Нет выбросов После оттаивания Медленный рост колоний Постепенные выбросы CO₂ и метана Через 6 месяцев Формирование биоплёнок Ускоренные выбросы парниковых газов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценивать влияние микробов на климат.

недооценивать влияние микробов на климат. Последствие: ускорение глобального потепления за счёт парниковых газов.

ускорение глобального потепления за счёт парниковых газов. Альтернатива: включать микробиологический фактор в климатические модели.

включать микробиологический фактор в климатические модели. Ошибка: считать, что один тёплый день не играет роли.

считать, что один тёплый день не играет роли. Последствие: постепенное увеличение длительности тёплых сезонов.

постепенное увеличение длительности тёплых сезонов. Альтернатива: контролировать долгосрочные климатические тренды, а не отдельные пики температуры.

А что если вечная мерзлота продолжит таять

Учёные предупреждают: удлинение арктического лета приведёт к тому, что микробы будут активироваться чаще и дольше. Это усилит выделение парниковых газов, которые, в свою очередь, ускорят потепление. Получается замкнутый круг.

Если же процесс станет необратимым, человечество может столкнуться с новым источником выбросов, сопоставимым по масштабу с промышленными.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Расширяет понимание климата Угроза ускорения глобального потепления Демонстрирует выживаемость жизни Возможный риск новых биологических процессов Позволяет моделировать таяние мерзлоты Требует осторожности и этического контроля

FAQ

Эти микробы могут заразить человека

Вероятность мала, исследование показало, что они не патогенны.

Почему их изучают именно сейчас

Из-за ускоренного таяния мерзлоты в Арктике и риска выбросов парниковых газов.

Можно ли замедлить процесс

На глобальном уровне — только снижением темпов изменения климата.

Мифы и правда

Миф: микробы из вечной мерзлоты опаснее вирусов.

Правда: большинство бактерий не патогенны и интересны только как экологический фактор.

Миф: таяние мерзлоты освобождает древние "супервирусы".

Правда: зафиксированы только отдельные случаи находок вирусов, и они не вызвали эпидемий.

Миф: если мерзлота растает, микробы мгновенно активируются.

Правда: процесс занимает месяцы и зависит от температуры.

Интересные факты

Вечная мерзлота занимает около 23% суши Северного полушария.

Учёные уже находили во льдах бактерии возрастом более 40 тыс. лет.

Исторический контекст

Первые исследования вечной мерзлоты в России начались ещё в XIX веке.

В 1960-х в СССР создавались специальные лаборатории для изучения криогенных грунтов.

Именно поэтому исследование древних микробов из вечной мерзлоты важно не только для науки, но и для понимания будущего климата Земли.