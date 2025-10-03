Пленники льда восстали: микробы из вечной мерзлоты возвращаются в мир живых

Вечная мерзлота — это словно огромный морозильник планеты. В её толще тысячелетиями сохраняются останки мамонтов, древние растения и даже живые микроорганизмы. Недавнее исследование, проведённое геологами и биологами из Калифорнийского университета в Боулдере, показало: микробы, застывшие во льду десятки тысяч лет назад, способны "проснуться" и снова образовывать колонии.
Это открытие одновременно поражает и настораживает: если древние бактерии активируются естественным образом при таянии мерзлоты, они могут ускорить выбросы парниковых газов и усилить глобальное потепление.
Вечная мерзлота — это смесь грунта, льда и горных пород, которая покрывает почти четверть суши Северного полушария. В ней словно в капсуле времени сохраняются не только животные и растения, но и микробы.
Сейчас этот "ледяной архив" стремительно тает из-за изменения климата, и учёные предупреждают: процесс может стать самоподдерживающимся — чем больше микробов "просыпается", тем выше выбросы углекислого газа и метана.
Исследователи использовали уникальный объект — Туннель в вечной мерзлоте недалеко от Фэрбенкса на Аляске. Он уходит на глубину более 100 метров в промёрзшую землю.
Со стен туннеля учёные собрали образцы вечной мерзлоты возрастом от нескольких тысяч до 40 тысяч лет. Затем их разморозили и поместили в условия, имитирующие арктическое лето: +3,8 и +12,2 °C.
Чтобы отследить жизнедеятельность бактерий, в образцы добавили воду с тяжёлым изотопом водорода (дейтерием). Этот метод позволил понять, как микробы строят клеточные мембраны, используя полученный элемент.
"Это ни в коем случае не мёртвые образцы. Они всё ещё способны поддерживать жизненные процессы и выделять углекислый газ", — отметил ведущий автор исследования Тристан Каро.
Учёные подчеркнули, что эти микробы вряд ли опасны для человека, но в лаборатории всё равно работали в герметичных камерах.
|Состояние
|Активность
|Опасность для климата
|В мерзлоте
|Спящие, без метаболизма
|Нет выбросов
|После оттаивания
|Медленный рост колоний
|Постепенные выбросы CO₂ и метана
|Через 6 месяцев
|Формирование биоплёнок
|Ускоренные выбросы парниковых газов
Учёные предупреждают: удлинение арктического лета приведёт к тому, что микробы будут активироваться чаще и дольше. Это усилит выделение парниковых газов, которые, в свою очередь, ускорят потепление. Получается замкнутый круг.
Если же процесс станет необратимым, человечество может столкнуться с новым источником выбросов, сопоставимым по масштабу с промышленными.
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет понимание климата
|Угроза ускорения глобального потепления
|Демонстрирует выживаемость жизни
|Возможный риск новых биологических процессов
|Позволяет моделировать таяние мерзлоты
|Требует осторожности и этического контроля
Вероятность мала, исследование показало, что они не патогенны.
Из-за ускоренного таяния мерзлоты в Арктике и риска выбросов парниковых газов.
На глобальном уровне — только снижением темпов изменения климата.
Миф: микробы из вечной мерзлоты опаснее вирусов.
Правда: большинство бактерий не патогенны и интересны только как экологический фактор.
Миф: таяние мерзлоты освобождает древние "супервирусы".
Правда: зафиксированы только отдельные случаи находок вирусов, и они не вызвали эпидемий.
Миф: если мерзлота растает, микробы мгновенно активируются.
Правда: процесс занимает месяцы и зависит от температуры.
Именно поэтому исследование древних микробов из вечной мерзлоты важно не только для науки, но и для понимания будущего климата Земли.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.