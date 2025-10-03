Пленники льда восстали: микробы из вечной мерзлоты возвращаются в мир живых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:52
Наука

Вечная мерзлота — это словно огромный морозильник планеты. В её толще тысячелетиями сохраняются останки мамонтов, древние растения и даже живые микроорганизмы. Недавнее исследование, проведённое геологами и биологами из Калифорнийского университета в Боулдере, показало: микробы, застывшие во льду десятки тысяч лет назад, способны "проснуться" и снова образовывать колонии.

Подземный тоннель с освещением
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подземный тоннель с освещением

Это открытие одновременно поражает и настораживает: если древние бактерии активируются естественным образом при таянии мерзлоты, они могут ускорить выбросы парниковых газов и усилить глобальное потепление.

Что такое вечная мерзлота

Вечная мерзлота — это смесь грунта, льда и горных пород, которая покрывает почти четверть суши Северного полушария. В ней словно в капсуле времени сохраняются не только животные и растения, но и микробы.

Сейчас этот "ледяной архив" стремительно тает из-за изменения климата, и учёные предупреждают: процесс может стать самоподдерживающимся — чем больше микробов "просыпается", тем выше выбросы углекислого газа и метана.

Как проводили эксперимент

Исследователи использовали уникальный объект — Туннель в вечной мерзлоте недалеко от Фэрбенкса на Аляске. Он уходит на глубину более 100 метров в промёрзшую землю.

Со стен туннеля учёные собрали образцы вечной мерзлоты возрастом от нескольких тысяч до 40 тысяч лет. Затем их разморозили и поместили в условия, имитирующие арктическое лето: +3,8 и +12,2 °C.

Чтобы отследить жизнедеятельность бактерий, в образцы добавили воду с тяжёлым изотопом водорода (дейтерием). Этот метод позволил понять, как микробы строят клеточные мембраны, используя полученный элемент.

Что показали результаты

  • В первые месяцы колонии росли крайне медленно: обновлялась лишь одна из 100 000 клеток в день.
  • К шестому месяцу скорость увеличилась: бактерии начали образовывать "биоплёнки", видимые невооружённым глазом.
  • При повышении температуры процесс пробуждения не ускорялся значительно — микробам всё равно требовались месяцы.

"Это ни в коем случае не мёртвые образцы. Они всё ещё способны поддерживать жизненные процессы и выделять углекислый газ", — отметил ведущий автор исследования Тристан Каро.

Учёные подчеркнули, что эти микробы вряд ли опасны для человека, но в лаборатории всё равно работали в герметичных камерах.

Сравнение сонных и активных микробов

Состояние Активность Опасность для климата
В мерзлоте Спящие, без метаболизма Нет выбросов
После оттаивания Медленный рост колоний Постепенные выбросы CO₂ и метана
Через 6 месяцев Формирование биоплёнок Ускоренные выбросы парниковых газов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценивать влияние микробов на климат.
  • Последствие: ускорение глобального потепления за счёт парниковых газов.
  • Альтернатива: включать микробиологический фактор в климатические модели.
  • Ошибка: считать, что один тёплый день не играет роли.
  • Последствие: постепенное увеличение длительности тёплых сезонов.
  • Альтернатива: контролировать долгосрочные климатические тренды, а не отдельные пики температуры.

А что если вечная мерзлота продолжит таять

Учёные предупреждают: удлинение арктического лета приведёт к тому, что микробы будут активироваться чаще и дольше. Это усилит выделение парниковых газов, которые, в свою очередь, ускорят потепление. Получается замкнутый круг.

Если же процесс станет необратимым, человечество может столкнуться с новым источником выбросов, сопоставимым по масштабу с промышленными.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет понимание климата Угроза ускорения глобального потепления
Демонстрирует выживаемость жизни Возможный риск новых биологических процессов
Позволяет моделировать таяние мерзлоты Требует осторожности и этического контроля

FAQ

Эти микробы могут заразить человека

Вероятность мала, исследование показало, что они не патогенны.

Почему их изучают именно сейчас

Из-за ускоренного таяния мерзлоты в Арктике и риска выбросов парниковых газов.

Можно ли замедлить процесс

На глобальном уровне — только снижением темпов изменения климата.

Мифы и правда

  • Миф: микробы из вечной мерзлоты опаснее вирусов.
    Правда: большинство бактерий не патогенны и интересны только как экологический фактор.

  • Миф: таяние мерзлоты освобождает древние "супервирусы".
    Правда: зафиксированы только отдельные случаи находок вирусов, и они не вызвали эпидемий.

  • Миф: если мерзлота растает, микробы мгновенно активируются.
    Правда: процесс занимает месяцы и зависит от температуры.

Интересные факты

  • Вечная мерзлота занимает около 23% суши Северного полушария.
  • Учёные уже находили во льдах бактерии возрастом более 40 тыс. лет.

Исторический контекст

  • Первые исследования вечной мерзлоты в России начались ещё в XIX веке.
  • В 1960-х в СССР создавались специальные лаборатории для изучения криогенных грунтов.

Именно поэтому исследование древних микробов из вечной мерзлоты важно не только для науки, но и для понимания будущего климата Земли.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
