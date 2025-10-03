Фемида бросает вызов SpaceX: Европа испытает многоразовую ступень на метане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:34
Наука

В Швеции, на суборбитальном космодроме Эсрейндж (Кируна), проходит подготовка к первому испытательному "прыжку" прототипа T1H первой ступени ракеты-носителя "Фемида" (Themis).

Ракета на фоне Луны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ракета на фоне Луны

Эта программа под руководством ArianeGroup при поддержке Европейского космического агентства (ESA) рассматривается как ключ к созданию европейского аналога Falcon 9. Если испытания окажутся успешными, Старый Свет приблизится к собственной многоразовой системе запуска, которая может радикально изменить экономику космических перевозок.

От "Ариан-6" к новой реальности

Сегодняшняя основная рабочая лошадка Европы — ракета Ariane 6. Но у неё есть существенные ограничения:

  • она использует дорогостоящее водородное топливо,

  • не обладает возможностью повторного использования,

  • экономическая эффективность её эксплуатации вызывает вопросы.

Поэтому Ariane 6 часто рассматривается как стратегический, а не коммерческий носитель — например, для запусков военных спутников или обеспечения космической автономии Европы. В коммерческом секторе крупнейшим заказчиком в ближайшие годы станет Amazon, заключивший контракт на выведение спутников сети Kuiper. Однако для конкурентной борьбы с SpaceX и китайскими компаниями ЕС необходимы более дешёвые и гибкие решения.

Themis: новый шаг

Проект Themis ("Фемида") - это демонстратор многоразовой первой ступени высотой около 30 метров, оснащённый двигателем Prometheus на жидком кислороде и метане.

Почему это важно:

  • Метан - более чистое топливо, чем керосин, что снижает риск загрязнения двигателей и повышает надёжность повторного использования.

  • SpaceX перешла на метан только в Starship, а Falcon 9 до сих пор летает на керосине RP1. Европа, таким образом, не отстаёт в выборе топлива будущего.

Испытание будет проходить в формате так называемого hop test ("прыжок"): ракета поднимется на несколько десятков метров и мягко приземлится обратно на стартовую площадку. Аналогичные тесты проводились в США более десяти лет назад для Falcon 9, а затем и для прототипов Starship.

Экономика и стратегия

Многоразовость — это ключ. Если удастся добиться повторного использования, стоимость запусков может снизиться в несколько раз. Это открывает новые возможности для:

  • европейских коммерческих спутниковых операторов,

  • научных миссий,

  • программ национальной обороны.

Таким образом, Themis может стать для Европы тем же, чем Falcon 9 стал для США: инструментом, объединившим технологический прорыв и экономическую эффективность.

Конкуренция и вызовы

Международная конкуренция стремительно нарастает:

  • SpaceX уже совершает десятки успешных посадок ускорителей ежегодно.

  • Китай активно развивает собственные проекты многоразовых носителей.

  • Стартапы в Японии и Индии также экспериментируют с новыми системами.

Чтобы не потерять позиции, Европе нужно двигаться быстро, и Themis — это первый, но решающий шаг.

FAQ

Что такое Themis?
Это прототип первой ступени многоразовой ракеты, разработанный ArianeGroup при поддержке ESA.

Зачем нужен "прыжок"?
Это тест двигателя и систем посадки. Ракета поднимется на десятки метров и совершит мягкую посадку. Успех откроет путь к более сложным испытаниям.

Почему выбрали метан?
Метан чище и дешевле керосина, что делает его более подходящим для многоразового использования.

Когда ждать полноценной ракеты?
Оптимистичный прогноз — начало 2030-х годов, если программа будет развиваться без серьёзных задержек.

Будет ли Европа конкурентоспособна против SpaceX?
Themis не сделает Европу лидером мгновенно, но позволит выйти на рынок более устойчивых и дешёвых запусков. Это стратегический шаг к автономии.

В эпоху, когда многоразовые ракеты перестают быть экспериментом и становятся нормой, Старому Свету крайне важно не упустить шанс. "Фемида" может стать символом новой эры европейской космонавтики — если за первым шагом последуют решительные действия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
