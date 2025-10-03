Климатический приговор: почему даже стабилизация температуры не спасёт альпийские ледники

Две ведущие научные организации — GLAMOS (Swiss Glacier Monitoring Network) и SCC (Швейцарский комитет по мониторингу криосферы) — в своём ежегодном отчёте предупредили: за последние 12 месяцев темпы таяния ледников в Альпах резко ускорились.

Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Альпы

Эти данные подтверждают устойчивую тенденцию: альпийские ледники тают быстрее, чем когда-либо прежде, и это грозит не только исчезновением уникального природного наследия, но и серьёзными экологическими и социальными последствиями.

Факты и цифры: как меняются ледники

Зимой 2024/25 года в Альпах выпало крайне мало снега , особенно в северо-восточных регионах.

Уже в июне ударили сильные волны тепла, которые "съели" около 3% общей массы льда .

Для сравнения: в 2022 году потери составили 5,9% - рекордный показатель, в 2023 году — 4,4% .

За последние 10 лет масса льда в Швейцарии сократилась примерно на четверть .

Только с 2016 по 2022 год исчезло около ста ледников.

"Даже если сегодня стабилизировать климат, ледники продолжат таять. Однако если мир сократит выбросы в ближайшие десятилетия, на высоте более 3000 метров может сохраниться до 200 ледников", — отмечает директор GLAMOS Маттиас Хусс..

Наиболее пострадавшие регионы

Ронский ледник - крупнейший в Европе — потерял в толщине около 1,5 метров за год.

Ледник Сильветта на северо-востоке Швейцарии почти полностью лишился снежного покрова.

Ледники ниже 3000 метров над уровнем моря находятся в зоне особого риска.

Почему это важно

Геологическая нестабильность: таяние льда ведёт к камнепадам и ледяным лавинам. Уже весной 2025 года деревня Блаттен в кантоне Вале пострадала от схода ледяно-каменной массы. Угроза водоснабжению: ледники — естественные "резервуары", питающие реки Европы. Их исчезновение грозит засухами летом. Ускорение глобального потепления: лёд отражает солнечный свет, а его исчезновение приводит к усиленному нагреванию горных районов.

Международный контекст

В докладе ООН (март 2025) говорится: ледники во всём мире тают с беспрецедентной скоростью. За последние три года их масса сократилась на рекордные величины. Это касается не только Альп, но и Гималаев, Анд и ледниковых массивов Северной Америки.

FAQ

Почему ледники тают быстрее именно сейчас?

Потепление климата совпало с малоснежными зимами. Снег обычно защищает ледники от солнца, а без него лёд напрямую подвергается таянию.

Можно ли остановить процесс?

Полностью — нет. Даже при полной стабилизации климата ледники продолжат терять массу. Но резкое сокращение выбросов позволит сохранить хотя бы часть ледников выше 3000 метров.

Как таяние ледников повлияет на Европу?

Основные риски — перебои с водоснабжением, увеличение числа наводнений и оползней, угрозы для энергетики и сельского хозяйства.

Почему именно Швейцария привлекает внимание?

Страна расположена в центре Европы и имеет более 1400 ледников, которые давно изучаются и служат важнейшими "датчиками" климатических изменений.

Что будет к концу века?

Если темпы не изменятся, к 2100 году большая часть ледников Швейцарии исчезнет.

Ситуация со швейцарскими ледниками - это не локальная новость, а глобальный сигнал тревоги. Ускоренное таяние льда в сердце Европы напоминает: климатические изменения происходят уже сейчас. Каждый год промедления уменьшает шанс сохранить хотя бы часть этих уникальных природных систем для будущих поколений.