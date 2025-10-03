Планета помнит удар, но потеряла кратер: чем опасна эта находка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В Австралии обнаружили тектиты — редкий вид природного стекла, которое образуется, когда астероид сталкивается с Землёй, нагревая и расплавляя поверхностные породы, а затем разбрасывая их на огромные расстояния. Находка стала немым свидетельством падения крупного астероида миллионы лет назад. Но то, что поражает сильнее всего, — отсутствует кратер.

Метеорит
Фото: Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Стекло вместо кратера

Интересно, что на этот раз речь идёт не о гигантской воронке, а о рассеянных по Южной Австралии крошечных осколках стекла. Именно они указывают на катастрофу, о которой наука раньше даже не подозревала.

Университет Кертина сыграл ключевую роль в исследовании. Его специалисты объясняют: когда астероид врезается в Землю, температура поднимается настолько, что поверхностные породы плавятся и превращаются в стекло. Эти фрагменты затем разлетаются на тысячи километров, сохраняя в себе память о событии.

"Капсулы времени" из прошлого

Соавтор исследования, профессор Фред Журдан, подчёркивает, что найденные образцы уникальны для Австралии. По его словам, каждый кусочек — это своеобразная капсула времени, зафиксировавшая момент мощного удара.

"Мы имеем дело с новым типом тектитов, который до этого не был известен. Несмотря на силу катастрофы, мы до сих пор не нашли кратер, что делает загадку ещё более захватывающей", — отметил учёный.

Возраст — 11 миллионов лет

Главная особенность найденных тектитов — их возраст и химический состав. Как пояснила ведущий автор работы Анна Мусолино из Экс-Марсельского университета, стекло образовалось около 11 миллионов лет назад. Это делает их значительно старше знаменитых австралазийских тектитов, появившихся примерно 780 тысяч лет назад и разбросанных по всей планете.

"Они зафиксировали совершенно отдельное ударное событие, не связанное со знаменитым Австралазийским полем, усеянным тектитами и их обнаружение указывает на ранее неизвестное гигантское столкновение», — добавила исследовательница.

Урок на будущее

Учёные подчёркивают, что подобные открытия не только открывают новые страницы геологической истории Земли, но и помогают прогнозировать возможные риски. Понимание частоты и масштаба астероидных ударов даёт шанс лучше подготовиться к будущим угрозам из космоса.

Понимание частоты таких событий помогает предсказывать риски грядущих столкновений. Но загадка «кратера-призрака» напоминает: даже грандиозные катастрофы могут исчезнуть из виду, оставив лишь намёки в виде стеклянных осколков.

Космическая драма под ногами

Исследование, проведённое в рамках международного проекта под руководством профессора Пьера Рошетта, показало, насколько разрушительными могут быть последствия падений небесных тел. В то же время оно напоминает, что каждая находка — это шанс разгадать тайны прошлого и сделать выводы для защиты будущего.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
