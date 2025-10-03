Радиосвязь умерла? Лазерный луч Психеи обещает скорость 4K из самой глубины космоса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:22
Наука

Зонд "Психея", отправленный к поясу астероидов, завершил уникальный эксперимент НАСА по оптической связи в дальнем космосе (DSOC).

Последний лазерный сигнал с расстояния 350 миллионов километров стал символом новой эры передачи данных между Землёй и космосом. Эта технология обещает изменить не только фундаментальную науку, но и подход к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.

Что произошло

  • Финальный сигнал. В сентябре 2025 года "Психея" отправил последнее лазерное сообщение, успешно зафиксированное наземными станциями.

  • Двухлетние испытания. Проект DSOC шёл с 2023 года и продемонстрировал возможности, сопоставимые с домашней широкополосной связью.

  • Видео 4K из космоса. Ещё в 2023 году зонд передал ролик в формате 4K с расстояния 30 млн км, со скоростью 267 мегабит/с.

Цифры и рекорды

  • 494 млн км. В декабре 2024 года зафиксирован рекорд передачи инфракрасного лазерного сигнала на этом расстоянии.

  • 13,6 ТБ. Всего за два года наземные станции НАСА приняли с "Психеи" 13,6 терабайта данных.

  • 25 Мбит/с. При увеличении расстояния скорость падала (например, весной 2024 года на 225 млн км). Однако даже в таких условиях приёмники регистрировали отдельные фотоны.

Сложности эксперимента

  1. Точность наведения. Лазерный луч — в отличие от радиоволн — имеет малый угол расхождения. Требовалась филигранная синхронизация движения зонда и Земли.

  2. Атмосфера Земли. Облачность, турбулентность и погодные явления искажали сигнал.

  3. Человеческий фактор. Работа осложнялась пожарами в Калифорнии, где расположены ключевые станции.

Несмотря на это, проект завершился с перевыполнением заявленных целей.

Значение для науки и миссий

  • Для автоматических аппаратов. Передача больших объёмов данных позволит детально исследовать планеты, спутники и астероиды.

  • Для пилотируемых миссий. Оптическая связь станет ключом для трансляции видео высокой чёткости и оперативной передачи медицинских и технических данных с Луны и Марса.

  • Сочетание технологий. В будущем планируется комбинирование радиосвязи и лазеров для максимальной надёжности.

Миссия "Психеи"

После завершения лазерных испытаний аппарат продолжит свой путь к одноимённому астероиду в главном поясе. Встреча с целью запланирована на 2029 год. Научные наблюдения будут вестись уже через привычные радиоканалы.

Факты

  • Зонд "Психея" стартовал в октябре 2023 года.

  • Его цель — изучение астероида 16 Психея, богатого металлами.

  • Проект DSOC стал первым масштабным тестом лазерной связи на межпланетных расстояниях.

  • Приёмные станции расположены в Калифорнии и Аризоне.

Советы для понимания технологии

  1. Лазер ≠ лазерный луч в кино. Это инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу.

  2. Скорость не всегда постоянна. С ростом расстояния сигнал слабее, но это компенсируется высокочувствительными приёмниками.

  3. Совместимость с радиоканалами. В будущем аппараты будут использовать два канала связи параллельно.

FAQ

❓ Чем лазерная связь лучше радиосвязи?
Лазеры позволяют передавать данные в десятки и сотни раз быстрее, при этом узкий луч уменьшает потери энергии.

❓ Почему нельзя полностью отказаться от радиосвязи?
Радиосигнал более устойчив к погодным условиям и работает при менее точном наведении. Это резервная и надёжная технология.

❓ Когда эта технология появится на миссиях к Луне и Марсу?
Первые применения ожидаются уже в конце десятилетия, включая программу "Артемида" и марсианские миссии 2030-х годов.

❓ Можно ли будет смотреть прямые трансляции с Марса в 4K?
Теоретически да. DSOC показал такую возможность, хотя скорость будет зависеть от расстояния и атмосферных условий.

❓ Почему проект так важен для США?
Он укрепляет лидерство НАСА в освоении космоса и даёт стране стратегическое преимущество в будущем освоении Луны и Марса.

Завершение испытаний DSOC стало важной вехой в истории космических технологий. Последний сигнал "Психеи" — это не просто экспериментальный успех, а заявка на будущее, где человечество сможет получать потоковые видео и гигабайты данных с других планет почти так же быстро, как с ближайшего спутника на Земной орбите.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
