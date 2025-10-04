От беспилотников до спутников: где уже применяют композиты, созданные при помощи ИИ, и как это меняет будущее

Искусственный интеллект ускоряет создание новых материалов
Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московского Политеха показали, что применение технологий искусственного интеллекта в материаловедении позволяет в десятки раз быстрее разрабатывать новые композиты.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лаборатория композитных материалов
Как работает цифровая платформа
Центр НТИ МГТУ им. Н. Э. Баумана разрабатывает цифровую платформу, которая использует методы молекулярной химии и машинного обучения.
Она решает сразу две задачи:
Прогнозирование свойств композитов — система анализирует химический состав и условия производства, чтобы предсказать плотность, температуру стеклования, устойчивость к тепловым нагрузкам и другие характеристики.
Подбор состава и технологий — помогает находить оптимальные сочетания материалов под конкретные задачи.
"Цифровая платформа позволяет кратно сократить объём производства и испытаний опытных образцов, а значит, снижает стоимость разработок в десятки раз", — пояснил замдиректора Центра НТИ Александр Калинников.
Преимущества виртуального моделирования
Традиционно разработка нового материала требует изготовления множества образцов и их долгих испытаний. Виртуальное прогнозирование снижает затраты и риски, ускоряя внедрение решений в промышленность.
Где применяют разработки
Сотрудничество Бауманки и Политеха позволило внедрить технологии в разные отрасли:
гребные валы судов,
корпуса беспилотных летательных аппаратов,
композитные баллоны,
рефлекторы для межспутниковой связи.
По словам руководителя Центра инженерных разработок Московского Политеха Дмитрия Лавренова, интеграция цифровых моделей с фундаментальными исследованиями помогает преодолеть так называемую "долину смерти" между лабораторией и реальным производством.
Стратегическое значение
Интеграция ИИ в материаловедение важна для технологического суверенитета России. Решения востребованы в авиации, судостроении, аэрокосмической отрасли и машиностроении.
Таблица: сравнение подходов к разработке материалов
Подход
Особенности
Время/стоимость
Риски
Традиционный
Множество образцов, испытания в реальности
Высокие затраты, долгие сроки
Большая вероятность ошибок
Цифровое моделирование
Виртуальный прогноз свойств и подбор состава
В десятки раз быстрее и дешевле
Минимизация рисков внедрения
Мифы и правда
Миф: ии полностью заменит эксперименты в материаловедении.
Правда: цифровое моделирование сокращает объём опытных работ, но финальные испытания остаются необходимыми.
Миф: новые материалы можно внедрять сразу после моделирования.
Правда: требуются проверка безопасности и адаптация к конкретным условиям производства.
Миф: такие технологии применимы только в науке.
Правда: уже есть практические проекты — от судостроения до спутниковой связи.
Исторический контекст
В XIX веке разработка новых материалов занимала десятилетия: сталь Бессемера или алюминий становились массовыми только после долгих экспериментов.
В XX веке появление синтетических полимеров (например, нейлона или тефлона) было связано с годами лабораторных проб и ошибок.
В XXI веке цифровое моделирование и ИИ позволяют предсказывать свойства ещё до реального синтеза, что радикально ускоряет прогресс.
3 интересных факта о композитах и ИИ
Первые композиты человечество использовало ещё в древности — кирпич из глины с соломой был прообразом современных материалов.
Современные углепластики применяются в авиастроении: до 50 % конструкции Boeing 787 выполнено из композитов.
По прогнозам, интеграция искусственного интеллекта в материаловедение может сократить срок разработки новых полимеров и сплавов с 10-15 лет до 3-5 лет.
ИИ и цифровые платформы меняют правила игры в материаловедении. Россия уже применяет эти технологии в авиации, космосе и судостроении. Виртуальные модели не только экономят ресурсы, но и ускоряют путь от идеи до внедрения.
Ежедневно — 24 истории о научных открытияхВсе они в наших соцсетях, подпишись