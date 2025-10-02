Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:48
Наука

Недавно мир науки потрясло необычное явление: над пирамидами Гизы образовался гигантский плазменный пузырь, заснятый китайскими учёными с расстояния около 8000 километров.

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида

Событие стало не только красивым зрелищем, но и важным шагом в понимании и прогнозировании космической погоды.

Что такое плазменный пузырь

Плазменный пузырь — область разреженной ионизированной плазмы в ионосфере.

  • Возникает после заката, чаще в низких широтах.

  • Размеры могут достигать сотен километров.

  • Способны серьёзно нарушать работу спутниковой связи и GPS-навигации.

  • Являются проявлением динамических процессов в верхних слоях атмосферы.

Наблюдения китайского радара LARID

Явление было зафиксировано системой LARID, расположенной на острове Хайнань (Южно-Китайское море).

Особенности радара LARID:

  • Тип: низкоширотный ионосферный радар дальнего действия.

  • Дальность: до 9600 километров (трижды увеличена за последние полгода).

  • Принцип работы: мощные электромагнитные волны отражаются между Землёй и ионосферой, позволяя заглянуть "за горизонт".

Фактически, достижение китайских исследователей заключается не столько в редком пузыре, сколько в технологии, позволившей зафиксировать его на огромном расстоянии.

Опасность для технологий

Плазменные пузыри — "острые вакуумы", вызванные исчезновением заряженных частиц. Их последствия:

  • Сбои в работе спутников и GPS.

  • Ошибки в навигации самолётов (исследования 2024 года показали особенно высокую уязвимость авиации).

  • Возможные проблемы в работе военных и гражданских коммуникационных систем.

Где и когда чаще появляются плазменные пузыри

  • Наиболее активны в районе Южной Америки и Атлантики, обычно перед полуночью.

  • Высокая частота наблюдается в Юго-Восточной Азии во время равноденствий.

  • Влияние оказывает и сезонная погода, и солнечная активность.

Глобальная перспектива

Учёные считают, что данные LARID могут стать основой для создания глобальной сети загоризонтных радаров. Такая система обеспечит:

  • Мониторинг ионосферы в режиме реального времени.

  • Более точный прогноз космической погоды.

  • Минимизацию риска для авиации, навигации и спутниковых систем.

Факты о плазменных пузырях

  • Размер: сотни километров.

  • Высота: ионосфера (250-400 км).

  • Частота: десятки случаев ежегодно в регионах низких широт.

  • Основные последствия: сбои связи и навигации.

FAQ

❓ Что именно засняли китайские учёные?
Гигантский плазменный пузырь в ионосфере над Гизой, зафиксированный с расстояния ~8000 км.

❓ Опасны ли такие пузыри для людей?
Для здоровья человека — нет. Опасность связана с нарушением работы навигации и связи.

❓ Почему именно над Египтом?
Пузыри образуются регулярно в разных точках. Египет оказался в зоне наблюдения радара LARID.

❓ Можно ли предсказывать такие явления?
Да, благодаря новым радарным технологиям их становится легче прогнозировать.

❓ Связаны ли они с солнечными бурями?
Частично. Основную роль играют процессы в ионосфере и сезонные колебания.

Технология загоризонтных радаров вроде LARID может стать ключевым фактором в защите глобальных коммуникационных систем, от которых зависит современный мир.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
