Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки

Недавно мир науки потрясло необычное явление: над пирамидами Гизы образовался гигантский плазменный пузырь, заснятый китайскими учёными с расстояния около 8000 километров.
Событие стало не только красивым зрелищем, но и важным шагом в понимании и прогнозировании космической погоды.
Плазменный пузырь — область разреженной ионизированной плазмы в ионосфере.
Возникает после заката, чаще в низких широтах.
Размеры могут достигать сотен километров.
Способны серьёзно нарушать работу спутниковой связи и GPS-навигации.
Являются проявлением динамических процессов в верхних слоях атмосферы.
Явление было зафиксировано системой LARID, расположенной на острове Хайнань (Южно-Китайское море).
Особенности радара LARID:
Тип: низкоширотный ионосферный радар дальнего действия.
Дальность: до 9600 километров (трижды увеличена за последние полгода).
Принцип работы: мощные электромагнитные волны отражаются между Землёй и ионосферой, позволяя заглянуть "за горизонт".
Фактически, достижение китайских исследователей заключается не столько в редком пузыре, сколько в технологии, позволившей зафиксировать его на огромном расстоянии.
Плазменные пузыри — "острые вакуумы", вызванные исчезновением заряженных частиц. Их последствия:
Сбои в работе спутников и GPS.
Ошибки в навигации самолётов (исследования 2024 года показали особенно высокую уязвимость авиации).
Возможные проблемы в работе военных и гражданских коммуникационных систем.
Наиболее активны в районе Южной Америки и Атлантики, обычно перед полуночью.
Высокая частота наблюдается в Юго-Восточной Азии во время равноденствий.
Влияние оказывает и сезонная погода, и солнечная активность.
Учёные считают, что данные LARID могут стать основой для создания глобальной сети загоризонтных радаров. Такая система обеспечит:
Мониторинг ионосферы в режиме реального времени.
Более точный прогноз космической погоды.
Минимизацию риска для авиации, навигации и спутниковых систем.
Размер: сотни километров.
Высота: ионосфера (250-400 км).
Частота: десятки случаев ежегодно в регионах низких широт.
Основные последствия: сбои связи и навигации.
❓ Что именно засняли китайские учёные?
Гигантский плазменный пузырь в ионосфере над Гизой, зафиксированный с расстояния ~8000 км.
❓ Опасны ли такие пузыри для людей?
Для здоровья человека — нет. Опасность связана с нарушением работы навигации и связи.
❓ Почему именно над Египтом?
Пузыри образуются регулярно в разных точках. Египет оказался в зоне наблюдения радара LARID.
❓ Можно ли предсказывать такие явления?
Да, благодаря новым радарным технологиям их становится легче прогнозировать.
❓ Связаны ли они с солнечными бурями?
Частично. Основную роль играют процессы в ионосфере и сезонные колебания.
Технология загоризонтных радаров вроде LARID может стать ключевым фактором в защите глобальных коммуникационных систем, от которых зависит современный мир.
