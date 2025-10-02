Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки

Недавно мир науки потрясло необычное явление: над пирамидами Гизы образовался гигантский плазменный пузырь, заснятый китайскими учёными с расстояния около 8000 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Событие стало не только красивым зрелищем, но и важным шагом в понимании и прогнозировании космической погоды.

Что такое плазменный пузырь

Плазменный пузырь — область разреженной ионизированной плазмы в ионосфере.

Возникает после заката, чаще в низких широтах.

Размеры могут достигать сотен километров .

Способны серьёзно нарушать работу спутниковой связи и GPS-навигации.

Являются проявлением динамических процессов в верхних слоях атмосферы.

Наблюдения китайского радара LARID

Явление было зафиксировано системой LARID, расположенной на острове Хайнань (Южно-Китайское море).

Особенности радара LARID:

Тип: низкоширотный ионосферный радар дальнего действия.

Дальность: до 9600 километров (трижды увеличена за последние полгода).

Принцип работы: мощные электромагнитные волны отражаются между Землёй и ионосферой, позволяя заглянуть "за горизонт".

Фактически, достижение китайских исследователей заключается не столько в редком пузыре, сколько в технологии, позволившей зафиксировать его на огромном расстоянии.

Опасность для технологий

Плазменные пузыри — "острые вакуумы", вызванные исчезновением заряженных частиц. Их последствия:

Сбои в работе спутников и GPS.

Ошибки в навигации самолётов (исследования 2024 года показали особенно высокую уязвимость авиации).

Возможные проблемы в работе военных и гражданских коммуникационных систем.

Где и когда чаще появляются плазменные пузыри

Наиболее активны в районе Южной Америки и Атлантики , обычно перед полуночью.

Высокая частота наблюдается в Юго-Восточной Азии во время равноденствий.

Влияние оказывает и сезонная погода, и солнечная активность.

Глобальная перспектива

Учёные считают, что данные LARID могут стать основой для создания глобальной сети загоризонтных радаров. Такая система обеспечит:

Мониторинг ионосферы в режиме реального времени.

Более точный прогноз космической погоды.

Минимизацию риска для авиации, навигации и спутниковых систем.

Факты о плазменных пузырях

Размер: сотни километров.

Высота: ионосфера (250-400 км).

Частота: десятки случаев ежегодно в регионах низких широт.

Основные последствия: сбои связи и навигации.

FAQ

❓ Что именно засняли китайские учёные?

Гигантский плазменный пузырь в ионосфере над Гизой, зафиксированный с расстояния ~8000 км.

❓ Опасны ли такие пузыри для людей?

Для здоровья человека — нет. Опасность связана с нарушением работы навигации и связи.

❓ Почему именно над Египтом?

Пузыри образуются регулярно в разных точках. Египет оказался в зоне наблюдения радара LARID.

❓ Можно ли предсказывать такие явления?

Да, благодаря новым радарным технологиям их становится легче прогнозировать.

❓ Связаны ли они с солнечными бурями?

Частично. Основную роль играют процессы в ионосфере и сезонные колебания.

Технология загоризонтных радаров вроде LARID может стать ключевым фактором в защите глобальных коммуникационных систем, от которых зависит современный мир.