Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В Москве грядут продолжительные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся почти всю следующую неделю. Об этом рассказала главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дождливый вечер

Осенняя погода в столице

Синоптик уточнила, что осадки будут идти практически ежедневно и в основном носить умеренный характер. Временами дожди будут сопровождаться сильным ветром, особенно в вечерние и ночные часы.

Несмотря на сырость, температура днём окажется выше климатической нормы: вместо привычных +7 °C в начале октября столбики термометров будут показывать до +10…+13 °C. Это создаст ощущение более мягкой осени, но высокая влажность и ветер будут усиливать прохладу.

"Редкий день на следующей неделе обойдется без дождей. Они будут идти почти каждый день. Осадки будут умеренными", — сказала главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова Telegram-каналу "Осторожно, Москва".

Атмосферные фронты и причины дождей

По данным метеорологов, в регион приходит серия циклонов с Атлантики. Они принесут в столицу плотную облачность и затяжные осадки. В такие периоды часто наблюдается понижение атмосферного давления, что может вызывать недомогание у метеозависимых людей.

Влияние на жителей

Эксперты советуют москвичам заранее подготовиться к ненастной погоде: использовать непромокаемую обувь, зонты и дождевики. Автомобилистам стоит учитывать риск образования пробок из-за снижения видимости и мокрого асфальта.

Долгосрочные прогнозы

Ранее специалист центра "Метео" Александр Ильин отметил, что наступающая зима будет холоднее, чем в 2024–2025 годах. Однако точные цифры назвать пока невозможно, поскольку долгосрочные модели дают лишь общий сценарий. По предварительным данным, горожанам стоит готовиться к более морозным периодам и возможным сильным снегопадам.