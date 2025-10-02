Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Секрет вкуса прячется в деталях: новый способ изменить привычный омлет
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак

Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям

2:14
Наука

В Москве грядут продолжительные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продержатся почти всю следующую неделю. Об этом рассказала главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Дождливый вечер
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дождливый вечер

Осенняя погода в столице

Синоптик уточнила, что осадки будут идти практически ежедневно и в основном носить умеренный характер. Временами дожди будут сопровождаться сильным ветром, особенно в вечерние и ночные часы.

Несмотря на сырость, температура днём окажется выше климатической нормы: вместо привычных +7 °C в начале октября столбики термометров будут показывать до +10…+13 °C. Это создаст ощущение более мягкой осени, но высокая влажность и ветер будут усиливать прохладу.

"Редкий день на следующей неделе обойдется без дождей. Они будут идти почти каждый день. Осадки будут умеренными", — сказала главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова Telegram-каналу "Осторожно, Москва".

Атмосферные фронты и причины дождей

По данным метеорологов, в регион приходит серия циклонов с Атлантики. Они принесут в столицу плотную облачность и затяжные осадки. В такие периоды часто наблюдается понижение атмосферного давления, что может вызывать недомогание у метеозависимых людей.

Влияние на жителей

Эксперты советуют москвичам заранее подготовиться к ненастной погоде: использовать непромокаемую обувь, зонты и дождевики. Автомобилистам стоит учитывать риск образования пробок из-за снижения видимости и мокрого асфальта.

Долгосрочные прогнозы

Ранее специалист центра "Метео" Александр Ильин отметил, что наступающая зима будет холоднее, чем в 2024–2025 годах. Однако точные цифры назвать пока невозможно, поскольку долгосрочные модели дают лишь общий сценарий. По предварительным данным, горожанам стоит готовиться к более морозным периодам и возможным сильным снегопадам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.