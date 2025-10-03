Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кадыров потребовал от Шаманова встать на колени: спор в Госдуме превратился в личную дуэль
Тайны кастинга: почему дочь Ирины Гринёвой не получила роль – актриса в недоумении
Ноги чешутся, ногти крошатся? Так начинается инфекция, которую подцепить проще, чем простуду
Новый Мамисон обещает разорвать рынок: Кавказ готовит лыжникам сюрприз
Счастья хотели, а получили желтые листья: спатифиллум мстит хозяйке за халатность
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса
Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают

Найден ключ к древним вулканам: Кембридж установил причину извержений 60 млн лет назад

5:15
Наука

Учёные Кембриджского университета смогли объяснить масштабный вулканизм, который 60 миллионов лет назад охватывал огромные территории Северной Атлантики. Их вывод: причина в слабых зонах тектонических плит, которые направляли горячую магму из исландского мантийного плюма на тысячи километров.

Извержение вулкана и перистые облака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана и перистые облака

Открытие помогло не только понять, как формировались древние вулканические ландшафты, но и пролило свет на современные землетрясения и скрытые запасы геотермальной энергии.

Мантийный плюм Исландии

Исландский мантийный шлейф — поток раскалённых пород, поднимающийся из глубин Земли. Именно он сделал Исландию одной из самых активных вулканических точек планеты. 60 миллионов лет назад этот "фонтан огня" сформировал магматическую провинцию, охватывающую Шотландию, Ирландию и даже Гренландию.

Долгие годы оставался вопрос: почему вулканическая активность тогда распространилась так широко?

"У учёных остаётся много вопросов о шлейфе из Исландии", — сказал геофизик Раффаэле Бонадио.

Новая разгадка

Команда Бонадио использовала сейсмическую томографию и термографию для изучения структуры литосферы Британии и Ирландии. Результаты показали, что тонкие и слабые зоны плит работали как своеобразные "воронки" для магмы.

"Мы видим, что древние вулканы сосредоточены в этом коридоре тонкой литосферы под Ирландским морем", — отметил Бонадио.

Таким образом, магма шлейфа не поднималась равномерно, а распространялась вдоль зон ослабленной литосферы.

Подтверждение гипотезы

"Эта поразительная корреляция указывает на то, что материал горячего плюма разрушил литосферу в этом регионе", — уточнил участник проекта из Кембриджского университета Сергей Лебедев.

В результате комбинации тонкой литосферы, горячей астеносферы и декомпрессионного плавления активизировался вулканизм.

Сравнение гипотез происхождения вулканизма

Версия Суть Подтверждение
Мантийный плюм Горячий поток поднимается снизу Сейсмологические данные
Локальные разломы Магма формируется в плитах Нет полной картины
Комбинированная модель Плюм направляется через тонкие плиты Новое исследование

Советы шаг за шагом: как использовать знания

  1. Разрабатывать карты тектонических разломов для прогноза сейсмических рисков.

  2. Изучать области с тонкой литосферой как перспективные для геотермальной энергетики.

  3. Сравнивать распределение древних вулканов с современными землетрясениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: объяснять вулканизм только мантийным шлейфом.
    Последствие: неполное понимание процессов.
    Альтернатива: учитывать роль толщины литосферы.

  • Ошибка: игнорировать данные о древних вулканах.
    Последствие: заниженный прогноз сейсмической опасности.
    Альтернатива: использовать археогеологические исследования.

А что если…

А что если схожие "коридоры" литосферы есть и в других регионах планеты? Тогда многие загадки вулканизма — от Африки до Тихоокеанского огненного кольца — можно будет объяснить тем же механизмом.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Объясняет масштабный вулканизм прошлого Пока подтверждено только для Северной Атлантики
Дает ключ к прогнозу землетрясений Требует сложных технологий наблюдения
Открывает новые ресурсы геотермальной энергии Не исключает альтернативных моделей

FAQ

Почему вулканы были именно в Ирландии и Шотландии?
Плиты в этом регионе оказались тоньше, магма легко поднималась именно здесь.

Есть ли связь с современными землетрясениями?
Да, шрамы в литосфере до сих пор влияют на сейсмическую активность.

Можно ли использовать это для энергетики?
Да, тонкие зоны литосферы перспективны для добычи геотермального тепла.

Мифы и правда

  • Миф: вулканизм возникает только вблизи границ плит.
    Правда: древние разломы внутри плит могут направлять магму.

  • Миф: вулканизм 60 миллионов лет назад полностью прекратился.
    Правда: его последствия ощущаются и сегодня в виде сейсмических зон.

Три интересных факта

  1. Дорога гигантов в Ирландии — результат извержений того самого шлейфа.

  2. Похожие колонки базальта есть в Шотландии и Исландии.

  3. Остатки вулканической активности влияют даже на циркуляцию океанов.

Исторический контекст

60 млн лет назад Северная Атлантика только формировалась. В это время исландский плюм спровоцировал крупнейшие извержения, оставив следы на тысячах километров территории. В XIX-XX веках учёные пытались объяснить масштабность этих процессов, но лишь современные методы томографии позволили выявить роль тонкой литосферы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
Наука и техника
Гнездо-музей: стервятники 650 лет оберегали тайну, которая потрясла исследователей
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Россия закроет небо над Ираном и Ираком. Израилю надо задуматься Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Сказка или реальность: вот почему персик из косточки может стать крепче сортового
Последние материалы
Сколько вы платите государству: размер исполнительского сбора
Когда зеркало врёт, а фен добивает: ошибки, что превращают локоны в прах
От эйфории до ломоты: секрет превращения крепатуры в двигатель силы и прогресса
Китайцам вход закрыт: почему Haval не стал народным такси
Молчаливая пытка для попугая: три вещи в вашем доме, которые медленно его убивают
Выложился на 10 из 10: Тейлор Свифт впервые раскрыла подробности предложения руки и сердца
Хуже, чем Пи Дидди: почему Ким Кардашьян подала иск против бывшего бойфренда Рэя Джея
Правильное дыхание против переедания: избавьтесь от лишних килограммов без усилий
Незаметный убийца суставов: какую обувь нужно выбирать тем, кто весь день на ногах
Человеческое любопытство против бездны: что скрывают странные кольца во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.