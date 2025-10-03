Найден ключ к древним вулканам: Кембридж установил причину извержений 60 млн лет назад

Учёные Кембриджского университета смогли объяснить масштабный вулканизм, который 60 миллионов лет назад охватывал огромные территории Северной Атлантики. Их вывод: причина в слабых зонах тектонических плит, которые направляли горячую магму из исландского мантийного плюма на тысячи километров.

Извержение вулкана и перистые облака

Открытие помогло не только понять, как формировались древние вулканические ландшафты, но и пролило свет на современные землетрясения и скрытые запасы геотермальной энергии.

Мантийный плюм Исландии

Исландский мантийный шлейф — поток раскалённых пород, поднимающийся из глубин Земли. Именно он сделал Исландию одной из самых активных вулканических точек планеты. 60 миллионов лет назад этот "фонтан огня" сформировал магматическую провинцию, охватывающую Шотландию, Ирландию и даже Гренландию.

Долгие годы оставался вопрос: почему вулканическая активность тогда распространилась так широко?

"У учёных остаётся много вопросов о шлейфе из Исландии", — сказал геофизик Раффаэле Бонадио.

Новая разгадка

Команда Бонадио использовала сейсмическую томографию и термографию для изучения структуры литосферы Британии и Ирландии. Результаты показали, что тонкие и слабые зоны плит работали как своеобразные "воронки" для магмы.

"Мы видим, что древние вулканы сосредоточены в этом коридоре тонкой литосферы под Ирландским морем", — отметил Бонадио.

Таким образом, магма шлейфа не поднималась равномерно, а распространялась вдоль зон ослабленной литосферы.

Подтверждение гипотезы

"Эта поразительная корреляция указывает на то, что материал горячего плюма разрушил литосферу в этом регионе", — уточнил участник проекта из Кембриджского университета Сергей Лебедев.

В результате комбинации тонкой литосферы, горячей астеносферы и декомпрессионного плавления активизировался вулканизм.

Сравнение гипотез происхождения вулканизма

Версия Суть Подтверждение Мантийный плюм Горячий поток поднимается снизу Сейсмологические данные Локальные разломы Магма формируется в плитах Нет полной картины Комбинированная модель Плюм направляется через тонкие плиты Новое исследование

Советы шаг за шагом: как использовать знания

Разрабатывать карты тектонических разломов для прогноза сейсмических рисков. Изучать области с тонкой литосферой как перспективные для геотермальной энергетики. Сравнивать распределение древних вулканов с современными землетрясениями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: объяснять вулканизм только мантийным шлейфом.

Последствие: неполное понимание процессов.

Альтернатива: учитывать роль толщины литосферы.

Ошибка: игнорировать данные о древних вулканах.

Последствие: заниженный прогноз сейсмической опасности.

Альтернатива: использовать археогеологические исследования.

А что если…

А что если схожие "коридоры" литосферы есть и в других регионах планеты? Тогда многие загадки вулканизма — от Африки до Тихоокеанского огненного кольца — можно будет объяснить тем же механизмом.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Объясняет масштабный вулканизм прошлого Пока подтверждено только для Северной Атлантики Дает ключ к прогнозу землетрясений Требует сложных технологий наблюдения Открывает новые ресурсы геотермальной энергии Не исключает альтернативных моделей

FAQ

Почему вулканы были именно в Ирландии и Шотландии?

Плиты в этом регионе оказались тоньше, магма легко поднималась именно здесь.

Есть ли связь с современными землетрясениями?

Да, шрамы в литосфере до сих пор влияют на сейсмическую активность.

Можно ли использовать это для энергетики?

Да, тонкие зоны литосферы перспективны для добычи геотермального тепла.

Мифы и правда

Миф: вулканизм возникает только вблизи границ плит.

Правда: древние разломы внутри плит могут направлять магму.

Миф: вулканизм 60 миллионов лет назад полностью прекратился.

Правда: его последствия ощущаются и сегодня в виде сейсмических зон.

Три интересных факта

Дорога гигантов в Ирландии — результат извержений того самого шлейфа. Похожие колонки базальта есть в Шотландии и Исландии. Остатки вулканической активности влияют даже на циркуляцию океанов.

Исторический контекст

60 млн лет назад Северная Атлантика только формировалась. В это время исландский плюм спровоцировал крупнейшие извержения, оставив следы на тысячах километров территории. В XIX-XX веках учёные пытались объяснить масштабность этих процессов, но лишь современные методы томографии позволили выявить роль тонкой литосферы.