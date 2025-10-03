Космический пылесос: планета-странник засасывает материю с немыслимой скоростью — вселенная в шоке

В конце июня 2025 года внимание астрономов привлекла необычная вспышка, зафиксированная телескопом VLT в южном полушарии неба. Объект оказался планетой-странником Ча 1107-7626, которая внезапно начала стремительно расти, втягивая вещество из окружающего её аккреционного диска. Подобное поведение ранее наблюдалось только у звёзд и коричневых карликов, но никогда — у планетоподобных тел.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Вспышка в космосе

Такой феномен поставил исследователей в тупик: где заканчивается граница между планетой и звездой, если даже маломассивные объекты демонстрируют процессы, свойственные светилам?

Планеты-странники и их природа

В областях активного звездообразования формируются не только новые светила, но и тела, которым не хватает массы, чтобы "зажечься". Если объект весит меньше 13 масс Юпитера, он не становится коричневым карликом, но при этом сохраняет диск из газа и пыли. Таких "сиротливых" планет в Млечном Пути может быть больше, чем звёзд, и многие из них до сих пор остаются незамеченными.

Планета Ча 1107-7626 расположена в созвездии Хамелеон на расстоянии примерно 620 световых лет от нас. По оценкам, её масса составляет 5-10 юпитерианских, и этого оказалось достаточно, чтобы объект развил активный аккреционный процесс.

Необычная вспышка

Когда в июне 2025 года VLT заметил рост яркости планеты, стало ясно, что в дело вмешался аккреционный диск. Потоки вещества устремились на поверхность объекта, разогревая его и заставляя светиться сильнее обычного. С помощью спектрографов и телескопа "Джеймс Уэбб" удалось рассчитать: скорость аккреции достигла 6 миллиардов тонн в секунду. Для сравнения — это больше, чем общий объём воды всех рек Земли, протекающий за одну секунду.

Признаки активности не исчезли даже к концу августа. Более того, анализ архивных данных показал, что подобное усиление аккреции уже происходило в 2016 году.

Похожее на вспышку звезды

Наблюдаемое событие удивительно напомнило учёным так называемые EXor-вспышки. Обычно ими характеризуются молодые звёзды, которые внезапно усиливают аккрецию и становятся в десятки раз ярче. В таких случаях магнитосфера объекта "подгоняет" вещество из диска, ускоряя его падение. У планет это прежде не фиксировалось.

"Такая аккреция ранее встречалась ученым лишь у звезд и коричневых карликов", — отмечается в публикации The Astrophysical Journal Letters.

Фактически, Ча 1107-7626 стала самым маломассивным телом, у которого зарегистрировали EXor-подобное поведение.

А что если

Что если подобные планеты способны повторять вспышки регулярно? Тогда они могут становиться временными "мини-звёздами", а их диски — местом зарождения спутников, похожих на будущие луны.

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдений за планетами-странниками?

Подойдут инструменты с высокой чувствительностью в инфракрасном диапазоне — например, VLT или "Джеймс Уэбб".

Сколько стоит один час наблюдений на VLT?

Официально время распределяется по научным заявкам. Прямого "ценника" нет, но аналогичные коммерческие обсерватории оценивают час работы в десятки тысяч долларов.

Что лучше — искать планеты гравитационным линзированием или через диски?

Оба метода важны: линзирование помогает найти объекты-одиночки, а диски — понять процесс их роста.

Мифы и правда

Миф: планеты никогда не могут вести себя как звёзды.

Правда: Ча 1107-7626 доказала обратное.

Миф: аккреционные диски есть только у звёзд.

Правда: они встречаются и у планет-странников.

Миф: такие объекты редки.

Правда: их может быть в 20 раз больше, чем звёзд.

3 факта

Планета-странник Ча 1107-7626 растёт быстрее, чем любая известная планета.

Вспышки EXor могут длиться до года, делая звезду ярче в сотни раз.

В 2016 году эта же планета уже показывала признаки необычной активности.

Планета-странник Ча 1107-7626 продемонстрировала процесс, ранее считавшийся исключительно "звёздным". Она стала самым маломассивным объектом, у которого зафиксирована вспышка аккреции по типу EXor. Это открытие не только размывает границу между планетами и звёздами, но и меняет представления об их эволюции. В будущем такие наблюдения помогут понять, как рождаются и развиваются небесные тела на самых ранних стадиях.