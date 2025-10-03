Будущее Вселенной под вопросом: научная сенсация ставит под сомнение конец космоса

Учёные вновь пересматривают судьбу космоса. Если раньше большинство астрофизиков считали, что Вселенная будет бесконечно расширяться, то последние исследования указывают на противоположное: наш мир может завершить своё существование в катастрофическом "большом сжатии".
Астрономы из США проанализировали редкое скопление галактик IDCS J1426.5+3508, находящееся в 10 миллиардах световых лет от Земли. Его масса — почти 500 триллионов масс Солнца. Полученные данные помогли уточнить модели развития космоса и заставили усомниться в прежних представлениях о тёмной энергии.
Теория предполагает, что расширение Вселенной рано или поздно сменится обратным процессом. Космос достигнет предела роста, после чего начнётся обратное движение — галактики будут приближаться друг к другу, а само пространство схлопнется в единую точку.
По расчётам исследователей, если гипотеза верна, уже через 11 миллиардов лет Вселенная достигнет максимального размера, а спустя ещё 22 миллиарда лет исчезнет полностью.
"Новые данные, по-видимому, указывают на то, что космологическая постоянная отрицательна и что Вселенная закончится большим сжатием", — заявил физик Генри Тай.
Впервые сценарий обратного схлопывания предположил в 1922 году российский астрофизик Александр Фридман. Его идеи долго оставались гипотезой, пока в 1960-х человечество не подтвердило, что у Вселенной действительно было начало.
С тех пор модели постоянно менялись. Альберт Эйнштейн ещё в 1917 году ввёл "космологическую постоянную" — коэффициент, который должен был объяснить равновесие гравитации. Позже от него отказались, но затем снова вернули в уравнения.
До недавнего времени считалось, что эта постоянная положительна, а значит — космос ускоренно расширяется. Однако новые наблюдения показали, что её значение может быть отрицательным.
Результаты получены в рамках двух крупных проектов: "Исследование тёмной энергии" и "Спектроскопический прибор для изучения тёмной энергии". Их задача — понять природу 68 % вещества и энергии во Вселенной, объединённых под понятием "тёмная материя".
Команда Тая предположила, что кроме космологической постоянной существует гипотетическая частица с микроскопической массой. Она вела себя как постоянная в первые эпохи, но теперь изменила свойства. Это объясняет отрицательное значение в современных уравнениях.
"Люди и раньше говорили, что если космологическая постоянная отрицательна, то Вселенная в конечном счёте схлопнется. В этом нет ничего нового", — пояснил Тай.
|Теория
|Суть
|Последствия
|Сроки
|Бесконечное расширение
|Вселенная расширяется вечно
|Остывание, разрежение
|Бесконечно
|Большое замораживание
|Расширение до "тепловой смерти"
|Невозможность образования новых звёзд
|Триллионы лет
|Большой разрыв
|Тёмная энергия рвёт галактики и атомы
|Полный распад материи
|20-30 млрд лет
|Большое сжатие
|Расширение сменяется схлопыванием
|Коллапс в единую точку
|33 млрд лет
Следите за миссиями NASA и ESA — именно они предоставляют актуальные данные о тёмной энергии.
Используйте онлайн-платформы вроде "Stellarium" или "NASA Exoplanet" для наблюдений.
Для любителей астрономии доступны телескопы начального уровня (Celestron, Sky-Watcher).
Ошибка: считать космологическую постоянную неизменной.
Последствие: неправильные прогнозы судьбы Вселенной.
Альтернатива: учитывать переменные факторы и гипотетические частицы.
Ошибка: рассматривать только одно объяснение.
Последствие: неполная картина космоса.
Альтернатива: сопоставлять несколько теорий и наблюдений.
А что если Вселенная действительно схлопнется? Некоторые учёные полагают, что этот процесс может привести к новому "большому взрыву". Тогда цикл расширений и сжатий будет повторяться снова и снова.
|Плюсы
|Минусы
|Опирается на новые данные о тёмной энергии
|Много неопределённостей
|Объясняет конечность Вселенной
|Теория гипотетических частиц не подтверждена
|Логично продолжает идеи Фридмана
|Сложно проверить экспериментально
Когда наступит "большое сжатие"?
По прогнозам, через 33 миллиарда лет.
Можно ли это доказать сейчас?
Нет, данные слишком ограничены. Модели опираются на наблюдения и расчёты.
Есть ли альтернатива?
Да, сценарии "тепловой смерти" или "большого разрыва" тоже обсуждаются.
Миф: Вселенная вечна и неизменна.
Правда: наблюдения показывают её динамику и изменения.
Миф: "большое сжатие" уничтожит мир завтра.
Правда: если оно и случится, то через десятки миллиардов лет.
1922 год — Александр Фридман впервые предположил, что Вселенная не статична.
1929 год — Эдвин Хаббл доказал её расширение.
1960-е — подтверждение идеи о начале Вселенной (Большой взрыв).
2020-е — новые исследования тёмной энергии вновь возвращают внимание к "большому сжатию".
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.