Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет

Наука

В середине XX века считалось, что оптические иллюзии интересны лишь художникам и психологам. Сегодня же подобные эффекты стали инструментом науки: они помогают изучать не только восприятие, но и скрытые механизмы работы мозга. Недавнее исследование из Университета Осло показало, что одна из таких иллюзий способна обмануть даже автоматические рефлексы организма — и этим вызвало настоящий научный ажиотаж.

Оптическая иллюзия "увеличивающейся дыры"
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оптическая иллюзия "увеличивающейся дыры"

Иллюзия играет с рефлексами

Перед нами простой белый фон с черными точками и размытым пятном в центре. Стоит задержать взгляд на этом "отверстии", и мозг интерпретирует его как тоннель, будто зритель движется вперёд. В ответ зрачки начинают расширяться, готовясь к темноте. Это рефлекс, обычно запускающийся лишь при реальном снижении освещённости.

"Фоторецепторы действуют как "дверь света", но здесь мы видим, что ими управляет и воображение", — пояснил доктор Бруно Лаенг.

Таким образом, иллюзия "увеличивающейся дыры" не просто обманывает сознание. Она воздействует на подсознательные реакции организма.

Мозг видит необъяснимое

Необычность явления заключается в том, что у части людей этот эффект вовсе не проявляется. В ходе эксперимента 14% участников никак не реагировали на изображение. При окрашивании дыры процент вырос до 20%. Для этих людей картинка оставалась статичной, а их зрачки не изменялись. Почему мозг одних поддаётся иллюзии, а других — нет, пока загадка.

У тех же, кто воспринимал движение, сила ощущения напрямую коррелировала с интенсивностью расширения зрачков. Чем сильнее зритель видел "погружение в тоннель", тем больше реагировала физиология.

Как проверить себя

  1. Найдите в сети изображение "expanding hole illusion".
  2. Устройтесь удобно, убрав лишний свет и отвлекающие предметы.
  3. Сосредоточьтесь на центре чёрного пятна около 20-30 секунд.
  4. Отметьте ощущения: движение вперёд, расширение отверстия или отсутствие эффекта.
  5. Обратите внимание на глаза — некоторые замечают легкое изменение фокуса или "давление" в зрачках.

Это простое упражнение помогает понять, насколько восприимчивы вы к необычным зрительным экспериментам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать иллюзии как "развлечение без пользы".
  • Последствие: упущенная возможность использовать их для диагностики когнитивных особенностей.
  • Альтернатива: применять такие тесты в нейропсихологии, в том числе для раннего выявления нарушений зрения и восприятия.

Мифы и правда

  • Миф: если человек не видит иллюзию, значит, у него проблемы со зрением.
  • Правда: отсутствие эффекта связано с индивидуальными особенностями мозга, а не с остротой зрения.
  • Миф: расширение зрачков всегда означает реальное изменение освещенности.
  • Правда: эксперимент показал, что воображаемый свет тоже запускает этот процесс.

Сон и психология

Некоторые специалисты предполагают, что восприимчивость к иллюзиям связана с тем, как мозг обрабатывает сны. Во сне зрительная кора активно генерирует "нереальные" образы, и чем лучше она справляется с подобными конструкциями, тем ярче эффект от иллюзий.

Три интересных факта

  • Подобные иллюзии использовались в искусстве ещё в эпоху Возрождения: художники экспериментировали с перспективой.
  • В современной психотерапии иллюзии помогают работать с тревожными состояниями, когда важно "обмануть" мозг, создавая безопасные образы.
  • В маркетинге оптические эффекты применяют для привлечения внимания — например, в дизайне упаковки.

Оптическая иллюзия "увеличивающейся дыры" наглядно показывает, что человеческий мозг не просто фиксирует внешние сигналы, а активно интерпретирует их, создавая собственную картину мира. У одних людей это приводит к ярким физиологическим реакциям, у других — не вызывает никакого эффекта, что говорит о глубокой индивидуальности восприятия. Эти различия открывают новые перспективы для нейробиологии и психологии, помогая лучше понять, как работает наше сознание и где проходит граница между объективной реальностью и субъективным опытом.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
