Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет

В середине XX века считалось, что оптические иллюзии интересны лишь художникам и психологам. Сегодня же подобные эффекты стали инструментом науки: они помогают изучать не только восприятие, но и скрытые механизмы работы мозга. Недавнее исследование из Университета Осло показало, что одна из таких иллюзий способна обмануть даже автоматические рефлексы организма — и этим вызвало настоящий научный ажиотаж.
Перед нами простой белый фон с черными точками и размытым пятном в центре. Стоит задержать взгляд на этом "отверстии", и мозг интерпретирует его как тоннель, будто зритель движется вперёд. В ответ зрачки начинают расширяться, готовясь к темноте. Это рефлекс, обычно запускающийся лишь при реальном снижении освещённости.
"Фоторецепторы действуют как "дверь света", но здесь мы видим, что ими управляет и воображение", — пояснил доктор Бруно Лаенг.
Таким образом, иллюзия "увеличивающейся дыры" не просто обманывает сознание. Она воздействует на подсознательные реакции организма.
Необычность явления заключается в том, что у части людей этот эффект вовсе не проявляется. В ходе эксперимента 14% участников никак не реагировали на изображение. При окрашивании дыры процент вырос до 20%. Для этих людей картинка оставалась статичной, а их зрачки не изменялись. Почему мозг одних поддаётся иллюзии, а других — нет, пока загадка.
У тех же, кто воспринимал движение, сила ощущения напрямую коррелировала с интенсивностью расширения зрачков. Чем сильнее зритель видел "погружение в тоннель", тем больше реагировала физиология.
Это простое упражнение помогает понять, насколько восприимчивы вы к необычным зрительным экспериментам.
Некоторые специалисты предполагают, что восприимчивость к иллюзиям связана с тем, как мозг обрабатывает сны. Во сне зрительная кора активно генерирует "нереальные" образы, и чем лучше она справляется с подобными конструкциями, тем ярче эффект от иллюзий.
Оптическая иллюзия "увеличивающейся дыры" наглядно показывает, что человеческий мозг не просто фиксирует внешние сигналы, а активно интерпретирует их, создавая собственную картину мира. У одних людей это приводит к ярким физиологическим реакциям, у других — не вызывает никакого эффекта, что говорит о глубокой индивидуальности восприятия. Эти различия открывают новые перспективы для нейробиологии и психологии, помогая лучше понять, как работает наше сознание и где проходит граница между объективной реальностью и субъективным опытом.
