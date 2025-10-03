На Ямале растёт гигантская дыра, которая греет землю: что это значит для климата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Северная тундра хранит свои тайны веками. Но последние десятилетия они начинают открываться самым пугающим образом. В Ямало-Ненецком автономном округе охотники и геологи всё чаще находят огромные воронки в земле. Они выглядят так, словно кто-то вырезал их гигантским сверлом: идеальный круг, отвесные стены, пар, поднимающийся снизу. Первую заметили в 2014-м, затем — всё больше. И каждый новый кратер ставит учёных перед тем же вопросом: что происходит под вечной мерзлотой?

Кратер в вечной мерзлоте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кратер в вечной мерзлоте

Это не метеорит, а газ изнутри

Сначала были версии о падении небесных тел. Но исследования показали: кратеры рождаются изнутри. Причина — таяние вечной мерзлоты. Глубоко в недрах тысячелетиями копился метан. В замороженном состоянии он безопасен, но при потеплении превращается в капкан: газ накапливается под слоем грунта, давление растёт и происходит взрыв.

Так появляются "газодинамические выбросы" — воронки глубиной до 40 метров, напоминающие вход в подземный мир.

Карта аномалий: от Ямала до Чукотки

Сначала подобные образования фиксировали на Ямале. Позже — в Якутии, на Таймыре, в Чукотке. Сейчас официально известно более двух десятков кратеров, но по спутниковым данным их может быть в разы больше.

В 2023 году на Таймыре зарегистрировали дыру глубиной 43 метра. Установленные датчики показали: температура почвы внутри оказалась выше окружающей на 7-9 °С.

Что греет землю

Учёные рассматривают несколько гипотез:

  • химические реакции с участием серы и металлов;

  • разложение древней органики;

  • "микровулканы" — очаги давления и газа, создающие тепло.

Местные жители иногда видят над землёй светящиеся облака или слышат гул перед выбросом. Это напоминает северное сияние, только у самой поверхности.

Замкнутый круг: метан и климат

Каждый взрыв выбрасывает в атмосферу до 200 тонн метана. А этот газ в 25 раз активнее СО₂ ускоряет парниковый эффект. Чем больше метана — тем быстрее греется планета. Чем теплее — тем активнее тает мерзлота. Так замыкается "петля смерти", о которой предупреждают климатологи.

Одна воронка — тревожный сигнал. Десятки — угроза. Сотни — катастрофа глобального масштаба.

Сравнение: метеоритный кратер и газовый выброс

Признак Метеорит Газовый кратер
Форма чаще овальная идеально круглая
Направление разрушения сверху вниз изнутри наружу
Состав пород спёкшиеся минералы мерзлота и метановые полости
Последствия локальные глобальное влияние на климат

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать всё на "естественные ямы".
    Последствие: недооценка масштабов выбросов.
    Альтернатива: учитывать их в климатических прогнозах.

  • Ошибка: игнорировать мелкие трещины и просадки.
    Последствие: внезапные взрывы.
    Альтернатива: постоянный мониторинг с дронов и спутников.

  • Ошибка: считать, что "это где-то далеко".
    Последствие: рост глобальной температуры.
    Альтернатива: международные программы по контролю за Арктикой.

А что если…

А что если кратеров станет не десятки, а тысячи? Тогда выбросы метана могут ускорить глобальное потепление в разы быстрее прогнозов. Это может изменить экосистемы планеты и даже экономику: от таяния мерзлоты зависят нефте- и газопроводы, транспортные артерии и города Севера.

Плюсы и минусы гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы
Газовый выброс подтверждается измерениями не объясняет аномального тепла
Химические реакции объясняют "подогрев" мало доказательств
Микровулканы объясняют звук и свет спорно, Арктика — не вулканическая зона

FAQ

Сколько всего найдено воронок?
Официально более 20, но неофициальные оценки — до сотни.

Можно ли предсказать новый взрыв?
Пока нет, но спутники фиксируют зоны риска.

Опасны ли они для людей?
Да, рядом с ними можно провалиться, а метан взрывоопасен.

Почему их стало больше именно сейчас?
Из-за ускоренного таяния мерзлоты в последние десятилетия.

Мифы и правда

  • Миф: это результат падения метеорита.
    Правда: форма и анализ почвы показывают внутренний взрыв.

  • Миф: такие кратеры есть только на Ямале.
    Правда: они обнаружены по всей Арктике.

  • Миф: выбросы метана безопасны для климата.
    Правда: именно метан усиливает парниковый эффект сильнее CO₂.

3 интересных факта

  1. Первая официально зафиксированная воронка на Ямале появилась в 2014 году.

  2. По данным NASA, выбросы метана из мерзлоты фиксируются даже из космоса.

  3. В XIX веке местные ненцы считали такие ямы "дыханием земли".

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о провалах в мерзлоте встречаются в дневниках исследователей Сибири XIX века.

  2. В 1970-е геологи фиксировали локальные просадки, но не связывали их с метаном.

  3. В XXI веке гипотеза "газодинамических выбросов" стала признанной научной теорией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
