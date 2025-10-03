На Ямале растёт гигантская дыра, которая греет землю: что это значит для климата

Северная тундра хранит свои тайны веками. Но последние десятилетия они начинают открываться самым пугающим образом. В Ямало-Ненецком автономном округе охотники и геологи всё чаще находят огромные воронки в земле. Они выглядят так, словно кто-то вырезал их гигантским сверлом: идеальный круг, отвесные стены, пар, поднимающийся снизу. Первую заметили в 2014-м, затем — всё больше. И каждый новый кратер ставит учёных перед тем же вопросом: что происходит под вечной мерзлотой?
Сначала были версии о падении небесных тел. Но исследования показали: кратеры рождаются изнутри. Причина — таяние вечной мерзлоты. Глубоко в недрах тысячелетиями копился метан. В замороженном состоянии он безопасен, но при потеплении превращается в капкан: газ накапливается под слоем грунта, давление растёт и происходит взрыв.
Так появляются "газодинамические выбросы" — воронки глубиной до 40 метров, напоминающие вход в подземный мир.
Сначала подобные образования фиксировали на Ямале. Позже — в Якутии, на Таймыре, в Чукотке. Сейчас официально известно более двух десятков кратеров, но по спутниковым данным их может быть в разы больше.
В 2023 году на Таймыре зарегистрировали дыру глубиной 43 метра. Установленные датчики показали: температура почвы внутри оказалась выше окружающей на 7-9 °С.
Учёные рассматривают несколько гипотез:
химические реакции с участием серы и металлов;
разложение древней органики;
"микровулканы" — очаги давления и газа, создающие тепло.
Местные жители иногда видят над землёй светящиеся облака или слышат гул перед выбросом. Это напоминает северное сияние, только у самой поверхности.
Каждый взрыв выбрасывает в атмосферу до 200 тонн метана. А этот газ в 25 раз активнее СО₂ ускоряет парниковый эффект. Чем больше метана — тем быстрее греется планета. Чем теплее — тем активнее тает мерзлота. Так замыкается "петля смерти", о которой предупреждают климатологи.
Одна воронка — тревожный сигнал. Десятки — угроза. Сотни — катастрофа глобального масштаба.
|Признак
|Метеорит
|Газовый кратер
|Форма
|чаще овальная
|идеально круглая
|Направление разрушения
|сверху вниз
|изнутри наружу
|Состав пород
|спёкшиеся минералы
|мерзлота и метановые полости
|Последствия
|локальные
|глобальное влияние на климат
Ошибка: списывать всё на "естественные ямы".
Последствие: недооценка масштабов выбросов.
Альтернатива: учитывать их в климатических прогнозах.
Ошибка: игнорировать мелкие трещины и просадки.
Последствие: внезапные взрывы.
Альтернатива: постоянный мониторинг с дронов и спутников.
Ошибка: считать, что "это где-то далеко".
Последствие: рост глобальной температуры.
Альтернатива: международные программы по контролю за Арктикой.
А что если кратеров станет не десятки, а тысячи? Тогда выбросы метана могут ускорить глобальное потепление в разы быстрее прогнозов. Это может изменить экосистемы планеты и даже экономику: от таяния мерзлоты зависят нефте- и газопроводы, транспортные артерии и города Севера.
|Гипотеза
|Плюсы
|Минусы
|Газовый выброс
|подтверждается измерениями
|не объясняет аномального тепла
|Химические реакции
|объясняют "подогрев"
|мало доказательств
|Микровулканы
|объясняют звук и свет
|спорно, Арктика — не вулканическая зона
Сколько всего найдено воронок?
Официально более 20, но неофициальные оценки — до сотни.
Можно ли предсказать новый взрыв?
Пока нет, но спутники фиксируют зоны риска.
Опасны ли они для людей?
Да, рядом с ними можно провалиться, а метан взрывоопасен.
Почему их стало больше именно сейчас?
Из-за ускоренного таяния мерзлоты в последние десятилетия.
Миф: это результат падения метеорита.
Правда: форма и анализ почвы показывают внутренний взрыв.
Миф: такие кратеры есть только на Ямале.
Правда: они обнаружены по всей Арктике.
Миф: выбросы метана безопасны для климата.
Правда: именно метан усиливает парниковый эффект сильнее CO₂.
Первая официально зафиксированная воронка на Ямале появилась в 2014 году.
По данным NASA, выбросы метана из мерзлоты фиксируются даже из космоса.
В XIX веке местные ненцы считали такие ямы "дыханием земли".
Первые упоминания о провалах в мерзлоте встречаются в дневниках исследователей Сибири XIX века.
В 1970-е геологи фиксировали локальные просадки, но не связывали их с метаном.
В XXI веке гипотеза "газодинамических выбросов" стала признанной научной теорией.
