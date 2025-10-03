Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поколение Z переписывает правила труда: работа остаётся ценностью, но на их условиях
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто стоял за пирамидами Египта на самом деле

5:20
Наука

Весной 2025 года мир потрясла новость: в открытом доступе оказались материалы КГБ, собранные во время советских экспедиций в Египет в 1960-х. Документы содержат версии, которые противоречат привычной школьной истории. Если верить отчётам, пирамиды вовсе не возводили рабы — за ними стояла высокоразвитая цивилизация с технологиями, превосходящими даже современные.

Great Sphinx of Giza, Giza, Egypt6
Фото: commons.wikimedia.org by Диего Дельсо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Great Sphinx of Giza, Giza, Egypt6

Советские экспедиции: что нашли в 60-х

В 1961 году в Египет отправили группу под видом климатологов. В их отчётах указано:

  • под пирамидой Хеопса обнаружили металлические предметы возрастом более 12 тысяч лет;

  • стены камер имели следы инструментов, нехарактерных для того времени;

  • спутниковые данные зафиксировали очертания подземных сооружений под Гизой.

"Мы нашли механизмы, напоминающие квантовые генераторы", — сказано в отчёте профессора И. Петрова (1963).

Технологии вне времени

Изучение архивов дало пищу для сенсационных выводов:

  • гравитационные аномалии в районе пирамид — сила притяжения якобы ниже на 3-5 %;

  • акустические камеры усиливают звук в десятки раз, аналогичные разработки запатентованы лишь недавно;

  • точность граней пирамид оценивается в 0,01 %, что невозможно без современных приборов.

Согласно опросам, почти 80 % археологов, ознакомившихся с материалами, считают официальную хронологию искажённой.

Кто построил пирамиды: версия КГБ

Документы упоминают таинственную цивилизацию "Северный ветер". Аргументы:

  • схожесть символов в пирамидах и русских петроглифах;

  • записи египетских жрецов о "людях с холодных земель";

  • в ДНК некоторых мумий обнаружены гаплогруппы, характерные для славян.

В 2024 году российские исследователи заявили, что по схемам из архива воссоздали "энергетический кристалл", выдающий ток без источника питания.

Почему всё скрывали

Архивы содержат "Протокол молчания" 1968 года. Причины засекречивания:

  • страх религиозных конфликтов;

  • интерес корпораций к патентам (лазерные технологии появились вскоре после экспедиций);

  • опасение СССР потерять контроль над научным нарративом.

Сравнение версий

Версия Официальная история Версия КГБ
Кто строил египетские рабочие, крестьяне высокоразвитая цивилизация
Технологии медные инструменты, тягловая сила "лазерная" точность и энергетические установки
Назначение усыпальницы фараонов энергетические или коммуникационные комплексы
Хронология ~2500 г. до н. э. возможно, десятки тысяч лет раньше

А что если…

А что если версии КГБ окажутся правдой? Это перевернёт представление о развитии цивилизаций, сделает Египет центром глобальной истории и потребует переписать учебники. Но если это миф — мы имеем дело с примером того, как "секретные архивы" питают конспирологию.

Плюсы и минусы сенсационных архивов

Плюсы Минусы
Привлекают внимание к археологии Высокий риск мифотворчества
Заставляют пересматривать устоявшиеся взгляды Недостаток доказательств
Дают толчок новым исследованиям Манипуляции на стыке науки и политики

FAQ

Действительно ли нашли подземный город под Гизой?
Официально подтверждений нет, упоминания встречаются только в альтернативных источниках.

Правда ли, что пирамиды строили "северные люди"?
Нет доказательств, гипотеза спорная и научным сообществом не признана.

Что с "энергетическим кристаллом"?
Публикаций в рецензируемых журналах нет, данные требуют проверки.

Мифы и правда

  • Миф: пирамиды построены исключительно рабами.
    Правда: современные археологи подтверждают участие свободных рабочих.

  • Миф: точность граней невозможна для древности.
    Правда: египтяне владели продвинутыми методами геодезии.

  • Миф: пирамиды — продукт инопланетян.
    Правда: доказательств контактов с внеземными цивилизациями нет.

3 интересных факта

  1. Первые "секретные экспедиции" СССР в Египет действительно были, но их цель — климат и гидрология.

  2. В 70-х годах СССР поставлял в Египет оборудование, и это иногда выдавали за "следы артефактов".

  3. В массовой культуре миф о "славянских строителях пирамид" появился в 1990-е.

Исторический контекст

  1. В XIX веке британские археологи впервые заговорили о "необычных технологиях" египтян.

  2. В 60-е СССР активно сотрудничал с Египтом в рамках строительства Асуанской плотины.

  3. В XXI веке теория "альтернативных строителей пирамид" стала популярной темой псевдонаучных каналов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Авто
Колёса наперекосяк: зачем водители ставят шины вперёд ногами
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Последние материалы
Балкон превращается в ферму: почему соседи уже жалеют, что не сделали так раньше
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Уютное гнёздышко и молоко по часам: как вырастить щенка или котёнка, оставшихся без мамы
Мёд вместо таблеток: когда привычное средство может обернуться неожиданной опасностью
Иллюзия, которая заставляет тело поверить в обман: только 80% людей видит то, чего нет
Секрет хрустящих драников оказался не в картошке: одна простая хитрость меняет всё
От пушистых гигантов до строгих коробочек: эти сумки станут символом зимы 2025-2026
Автовладельцы вышли на цифровую баррикаду: закон об утильсборе встретил рекордный протест
Дыхательные трюки рушат надежды: как секунды обмана превращаются в годы без прав
Детям бесплатно, родителям — скидки: где отдохнуть всей семьёй и сэкономить там, где это было бы невозможно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.