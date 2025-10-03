Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто стоял за пирамидами Египта на самом деле

5:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Весной 2025 года мир потрясла новость: в открытом доступе оказались материалы КГБ, собранные во время советских экспедиций в Египет в 1960-х. Документы содержат версии, которые противоречат привычной школьной истории. Если верить отчётам, пирамиды вовсе не возводили рабы — за ними стояла высокоразвитая цивилизация с технологиями, превосходящими даже современные.

Фото: commons.wikimedia.org by Диего Дельсо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Great Sphinx of Giza, Giza, Egypt6

Советские экспедиции: что нашли в 60-х

В 1961 году в Египет отправили группу под видом климатологов. В их отчётах указано:

под пирамидой Хеопса обнаружили металлические предметы возрастом более 12 тысяч лет;

стены камер имели следы инструментов, нехарактерных для того времени;

спутниковые данные зафиксировали очертания подземных сооружений под Гизой.

"Мы нашли механизмы, напоминающие квантовые генераторы", — сказано в отчёте профессора И. Петрова (1963).

Технологии вне времени

Изучение архивов дало пищу для сенсационных выводов:

гравитационные аномалии в районе пирамид — сила притяжения якобы ниже на 3-5 %;

акустические камеры усиливают звук в десятки раз, аналогичные разработки запатентованы лишь недавно;

точность граней пирамид оценивается в 0,01 %, что невозможно без современных приборов.

Согласно опросам, почти 80 % археологов, ознакомившихся с материалами, считают официальную хронологию искажённой.

Кто построил пирамиды: версия КГБ

Документы упоминают таинственную цивилизацию "Северный ветер". Аргументы:

схожесть символов в пирамидах и русских петроглифах;

записи египетских жрецов о "людях с холодных земель";

в ДНК некоторых мумий обнаружены гаплогруппы, характерные для славян.

В 2024 году российские исследователи заявили, что по схемам из архива воссоздали "энергетический кристалл", выдающий ток без источника питания.

Почему всё скрывали

Архивы содержат "Протокол молчания" 1968 года. Причины засекречивания:

страх религиозных конфликтов;

интерес корпораций к патентам (лазерные технологии появились вскоре после экспедиций);

опасение СССР потерять контроль над научным нарративом.

Сравнение версий

Версия Официальная история Версия КГБ Кто строил египетские рабочие, крестьяне высокоразвитая цивилизация Технологии медные инструменты, тягловая сила "лазерная" точность и энергетические установки Назначение усыпальницы фараонов энергетические или коммуникационные комплексы Хронология ~2500 г. до н. э. возможно, десятки тысяч лет раньше

А что если…

А что если версии КГБ окажутся правдой? Это перевернёт представление о развитии цивилизаций, сделает Египет центром глобальной истории и потребует переписать учебники. Но если это миф — мы имеем дело с примером того, как "секретные архивы" питают конспирологию.

Плюсы и минусы сенсационных архивов

Плюсы Минусы Привлекают внимание к археологии Высокий риск мифотворчества Заставляют пересматривать устоявшиеся взгляды Недостаток доказательств Дают толчок новым исследованиям Манипуляции на стыке науки и политики

FAQ

Действительно ли нашли подземный город под Гизой?

Официально подтверждений нет, упоминания встречаются только в альтернативных источниках.

Правда ли, что пирамиды строили "северные люди"?

Нет доказательств, гипотеза спорная и научным сообществом не признана.

Что с "энергетическим кристаллом"?

Публикаций в рецензируемых журналах нет, данные требуют проверки.

Мифы и правда

Миф: пирамиды построены исключительно рабами.

Правда: современные археологи подтверждают участие свободных рабочих.

Миф: точность граней невозможна для древности.

Правда: египтяне владели продвинутыми методами геодезии.

Миф: пирамиды — продукт инопланетян.

Правда: доказательств контактов с внеземными цивилизациями нет.

3 интересных факта

Первые "секретные экспедиции" СССР в Египет действительно были, но их цель — климат и гидрология. В 70-х годах СССР поставлял в Египет оборудование, и это иногда выдавали за "следы артефактов". В массовой культуре миф о "славянских строителях пирамид" появился в 1990-е.

Исторический контекст

В XIX веке британские археологи впервые заговорили о "необычных технологиях" египтян. В 60-е СССР активно сотрудничал с Египтом в рамках строительства Асуанской плотины. В XXI веке теория "альтернативных строителей пирамид" стала популярной темой псевдонаучных каналов.