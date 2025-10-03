Овощи из будущего: цифровой двойник создаёт идеальный урожай, контролируя климат до десятых градуса

Современное сельское хозяйство всё активнее обращается к цифровым технологиям. Сегодня речь идёт не просто об автоматизации, а о создании полноценной "виртуальной копии" аграрных объектов. Такой цифровой двойник был разработан учёными Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси.
Новинка используется для фитотронов — специальных камер, где растения растут в условиях полного климатического контроля. Солнце туда не проникает, а все параметры — от температуры до освещённости — задаются оборудованием.
Новый математический аппарат представляет собой систему уравнений, которая с почти 100%-ной точностью предсказывает изменения микроклимата при различных управляющих воздействиях.
"Цифровой двойник — это динамическая виртуальная вычислительная модель, которая показывает актуальное состояние умной фермы", — отметил заведующий лабораторией сити-ферминга СФУ Ивана Тимофеенко.
Модель формируется на основе данных датчиков и способна прогнозировать события, моделировать сценарии и подсказывать оптимальные решения для выращивания культур.
Учёные тестировали систему на действующей сити-ферме. Это предприятие оснащено семиярусными стеллажами на 4500 посадочных мест, где ежемесячно получают сотни килограммов продукции. Для работы используются светодиодные лампы, кондиционирование, подогрев и осушение воздуха.
Все собранные данные стали базой для обучения нейросетей. Это позволило проводить виртуальные эксперименты с цифровым двойником: изменять настройки оборудования и наблюдать, как это влияет на температуру, влажность и энергопотребление.
Результаты оказались впечатляющими: температура отклонялась не более чем на 0,1 °C, влажность — в пределах 2 %, а прогноз энергозатрат совпадал с реальными данными на 99,5 %.
Система управления основана на простых IoT-решениях: умных розетках, датчиках и серверах. Это делает цифровой двойник полезным не только для научных задач, но и для повседневного управления городскими фермами.
"Применение цифровых двойников для задач по повышению урожайности представляется эффективным. В частности, точность моделей позволяет оптимизировать управление энергопотреблением", — подчеркнул глава группы "Цветовая вычислительная фотография" AIRI Егор Ершов.
Технология может применяться и для прогнозирования свойств растений при скрещивании — так называемого цифрового фенотипирования. Это сокращает расходы на реальные эксперименты и открывает путь к созданию продуктов с заданными характеристиками.
"Выращивание растений с заданными свойствами — современный тренд. Перспектива этих методов — в создании продукции с повышенной питательной ценностью для спортсменов, космонавтов или людей с особым диетическим питанием", — пояснил ведущий научный сотрудник Института физиологии растений РАН Павел Пашковский.
Ключевыми инструментами становятся спектральный состав света, минеральное питание и микробиом растений. Их комбинация позволяет без генной инженерии управлять биохимией и архитектурой культур.
|Подход
|Особенности
|Преимущества
|Ограничения
|Традиционное земледелие
|Зависимость от климата и почвы
|Низкая стоимость
|Нет точного контроля условий
|Теплицы
|Защита от внешней среды, частичный контроль
|Круглогодичное выращивание
|Ограниченный уровень точности
|Фитотрон
|Полный контроль климата
|Возможность исследований
|Высокая стоимость содержания
|Цифровой двойник
|Виртуальное моделирование, прогнозы
|Экономия энергии, оптимизация урожая
|Требуется мощная вычислительная база
|Плюсы
|Минусы
|Почти стопроцентная точность прогнозов
|Высокие начальные затраты
|Экономия энергии и ресурсов
|Необходимость регулярного обновления моделей
|Возможность моделировать сценарии
|Требуется квалифицированный персонал
|Использование для селекции и фенотипирования
|Пока мало распространено
Он прогнозирует энергопотребление и позволяет оптимизировать работу систем освещения, кондиционирования и подогрева.
Да, но эффективность выше в полностью контролируемой среде, например в фитотронах.
Всё зависит от масштаба фермы, но после сбора статистики модель можно обучить за несколько месяцев.
Что будет, если подобные системы станут стандартом? Урожайность городских и промышленных ферм вырастет, а себестоимость продукции снизится. Это даст возможность выращивать экологически чистые овощи и фрукты даже в регионах с суровым климатом или в условиях космических миссий.
Цифровой двойник для умных ферм открывает новые горизонты для агротехнологий. Он помогает экономить ресурсы, повышать урожайность и даже формировать продукцию с заданными свойствами. В будущем такие системы станут важным инструментом как для городской экономики, так и для освоения космоса.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.