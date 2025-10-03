Овощи из будущего: цифровой двойник создаёт идеальный урожай, контролируя климат до десятых градуса

Наука

Современное сельское хозяйство всё активнее обращается к цифровым технологиям. Сегодня речь идёт не просто об автоматизации, а о создании полноценной "виртуальной копии" аграрных объектов. Такой цифровой двойник был разработан учёными Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цифровой двойник умной фермы

Что такое цифровой двойник фермы

Новинка используется для фитотронов — специальных камер, где растения растут в условиях полного климатического контроля. Солнце туда не проникает, а все параметры — от температуры до освещённости — задаются оборудованием.

Новый математический аппарат представляет собой систему уравнений, которая с почти 100%-ной точностью предсказывает изменения микроклимата при различных управляющих воздействиях.

"Цифровой двойник — это динамическая виртуальная вычислительная модель, которая показывает актуальное состояние умной фермы", — отметил заведующий лабораторией сити-ферминга СФУ Ивана Тимофеенко.

Модель формируется на основе данных датчиков и способна прогнозировать события, моделировать сценарии и подсказывать оптимальные решения для выращивания культур.

Как проводились исследования

Учёные тестировали систему на действующей сити-ферме. Это предприятие оснащено семиярусными стеллажами на 4500 посадочных мест, где ежемесячно получают сотни килограммов продукции. Для работы используются светодиодные лампы, кондиционирование, подогрев и осушение воздуха.

Все собранные данные стали базой для обучения нейросетей. Это позволило проводить виртуальные эксперименты с цифровым двойником: изменять настройки оборудования и наблюдать, как это влияет на температуру, влажность и энергопотребление.

Результаты оказались впечатляющими: температура отклонялась не более чем на 0,1 °C, влажность — в пределах 2 %, а прогноз энергозатрат совпадал с реальными данными на 99,5 %.

Возможности и перспективы

Система управления основана на простых IoT-решениях: умных розетках, датчиках и серверах. Это делает цифровой двойник полезным не только для научных задач, но и для повседневного управления городскими фермами.

"Применение цифровых двойников для задач по повышению урожайности представляется эффективным. В частности, точность моделей позволяет оптимизировать управление энергопотреблением", — подчеркнул глава группы "Цветовая вычислительная фотография" AIRI Егор Ершов.

Цифровое фенотипирование

Технология может применяться и для прогнозирования свойств растений при скрещивании — так называемого цифрового фенотипирования. Это сокращает расходы на реальные эксперименты и открывает путь к созданию продуктов с заданными характеристиками.

"Выращивание растений с заданными свойствами — современный тренд. Перспектива этих методов — в создании продукции с повышенной питательной ценностью для спортсменов, космонавтов или людей с особым диетическим питанием", — пояснил ведущий научный сотрудник Института физиологии растений РАН Павел Пашковский.

Ключевыми инструментами становятся спектральный состав света, минеральное питание и микробиом растений. Их комбинация позволяет без генной инженерии управлять биохимией и архитектурой культур.

Сравнение технологий

Подход Особенности Преимущества Ограничения Традиционное земледелие Зависимость от климата и почвы Низкая стоимость Нет точного контроля условий Теплицы Защита от внешней среды, частичный контроль Круглогодичное выращивание Ограниченный уровень точности Фитотрон Полный контроль климата Возможность исследований Высокая стоимость содержания Цифровой двойник Виртуальное моделирование, прогнозы Экономия энергии, оптимизация урожая Требуется мощная вычислительная база

Плюсы и минусы цифрового двойника

Плюсы Минусы Почти стопроцентная точность прогнозов Высокие начальные затраты Экономия энергии и ресурсов Необходимость регулярного обновления моделей Возможность моделировать сценарии Требуется квалифицированный персонал Использование для селекции и фенотипирования Пока мало распространено

FAQ

Как цифровой двойник помогает экономить энергию?

Он прогнозирует энергопотребление и позволяет оптимизировать работу систем освещения, кондиционирования и подогрева.

Можно ли применять технологию на обычных теплицах?

Да, но эффективность выше в полностью контролируемой среде, например в фитотронах.

Сколько времени занимает настройка цифрового двойника?

Всё зависит от масштаба фермы, но после сбора статистики модель можно обучить за несколько месяцев.

А что если…

Что будет, если подобные системы станут стандартом? Урожайность городских и промышленных ферм вырастет, а себестоимость продукции снизится. Это даст возможность выращивать экологически чистые овощи и фрукты даже в регионах с суровым климатом или в условиях космических миссий.

3 интересных факта

Первые цифровые двойники появились в промышленности, но быстро нашли применение в биологии и сельском хозяйстве. В космических программах NASA уже рассматривают такие технологии для автономного питания экипажей. В России цифровые двойники используют не только в агросекторе, но и в машиностроении, медицине и энергетике.

Цифровой двойник для умных ферм открывает новые горизонты для агротехнологий. Он помогает экономить ресурсы, повышать урожайность и даже формировать продукцию с заданными свойствами. В будущем такие системы станут важным инструментом как для городской экономики, так и для освоения космоса.