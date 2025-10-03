Космос на скорости гигабита: российские студенты создают модем, который ускорит передачу данных малых спутников

Передача данных в космосе — задача, где скорость и энергоэффективность играют решающую роль. Сегодня инженеры и исследователи всё чаще обращают внимание на малые космические аппараты формата CubeSat. Эти мини-спутники дешевле в запуске и эксплуатации, но имеют ограничения по мощности и возможностям связи. В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) предложили решение, которое может изменить подход к обработке и передаче информации.
Учёные, аспиранты и студенты университета работают над модемом для CubeSat, который обеспечит скорость передачи данных не менее 1 Гб/с. Для сравнения: стандартные кубсаты обычно ограничиваются 200-300 Мбит/с.
"Основная идея нового модема состоит в применении новых сигнально-кодовых конструкций, позволяющих обеспечивать высокие скорости передачи в условиях ограниченного энергопотребления малых космических аппаратов", — пояснил доцент СПбПУ Сергей Завьялов.
По его словам, команда разработала технологию оптимальных сигналов, учитывающую специфику космических приёмопередающих модулей.
Рост скорости связи позволит:
Особенно важен последний пункт для транспортных коридоров вроде Северного морского пути, где надёжность и точность сигналов критичны.
На данный момент выполнено моделирование сигнально-кодовых конструкций и разработаны схемотехнические решения. Следующий шаг — создание прототипа высокоскоростного модема и его тестирование на орбите. Первые испытания пройдут в составе спутниковой группировки "Политех Юниверс", которая уже используется для радиотехнического мониторинга электромагнитной обстановки.
|Аппарат
|Текущая скорость передачи
|Ограничения
|Новое решение
|Стандартный CubeSat
|200-300 Мбит/с
|Сеанс до 10 мин., большие объёмы данных не успевают передаться
|-
|Политех Юниверс (нынешний)
|200-300 Мбит/с
|Передача только над базовой станцией
|-
|Новый модем СПбПУ
|≥1 Гб/с
|Энергоэффективность при высоких скоростях
|Возможность синхронизации времени и навигации
Что будет, если новое решение внедрят массово? Орбитальные группировки станут эффективнее, а управление ими — надёжнее. Это позволит России к 2030 году приблизиться к цели — создать систему из более чем 600 малых космических аппаратов для мониторинга и связи.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая скорость передачи данных
|Необходимость сложных тестов в реальных условиях
|Энергоэффективность
|Зависимость от качества наземной инфраструктуры
|Возможность точной синхронизации времени
|Высокая стоимость разработки прототипа
Зависит от задачи: для фото- и видеосъёмки нужны камеры, для мониторинга — датчики радиочастот.
Стоимость зависит от функционала: от нескольких миллионов рублей за базовый вариант до десятков миллионов за специализированные миссии.
Группировка эффективнее — она даёт постоянное покрытие и быструю передачу данных.
Формат CubeSat появился в конце 1990-х годов в университетских лабораториях США и Японии. Он задумывался как недорогой способ запускать спутники в образовательных целях. Сегодня же эти аппараты выполняют задачи связи, мониторинга климата, геолокации и даже межпланетных исследований.
Разработка СПбПУ показывает: даже самые компактные аппараты способны выйти на новый уровень. Высокоскоростной модем открывает путь к созданию мощной спутниковой группировки, где каждый кубсат станет полноценным узлом единой сети. Такой шаг сделает орбитальные проекты более доступными и позволит России укрепить позиции в области космических технологий.
