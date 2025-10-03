Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ацетаминофен и беременность: новое исследование ставит под сомнение его безопасность

5:43
Наука

Ацетаминофен (парацетамол), который десятилетиями считался безопасным средством от боли и температуры для будущих матерей, вновь оказался в центре внимания учёных. Крупное исследование показало, что его использование во время беременности может быть связано с повышенным риском нарушений нервного развития у детей.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Почему это важно

Препарат считается самым популярным безрецептурным обезболивающим во время беременности. Им пользуется более половины женщин по всему миру. Но новый систематический обзор, в который вошли данные 46 исследований и более 100 тысяч участников, указывает на возможные риски для плода.

Что показали исследования

Учёные из Медицинской школы Икана на горе Синай провели масштабный анализ, применив методологию Navigation Guide — "золотой стандарт" для оценки экологических и медицинских факторов. Итоги оказались тревожными: у детей, чьи матери принимали ацетаминофен во время беременности, чаще диагностировались аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

"Наши результаты показывают, что более качественные исследования с большей вероятностью покажут связь между пренатальным воздействием ацетаминофена и повышенным риском развития аутизма и СДВГ", — сказал доцент Медицинской школы Икана Диддир Прада.

Как это может работать

Механизм возможного влияния лекарства на развитие мозга до конца не изучен. Но известно, что действующее вещество:

  1. Проходит через плацентарный барьер.

  2. Может вызывать окислительный стресс.

  3. Способен провоцировать гормональные сбои.

  4. Связан с эпигенетическими изменениями, влияющими на работу генов.

Всё это способно нарушать формирование нервной системы у плода.

Сравнение: традиционный подход и новые выводы

Подход Представления раньше Новые данные
Применение парацетамола при беременности Самое безопасное средство от боли и температуры Возможен риск аутизма и СДВГ
Длительность приёма Не ограничивалась строгими рамками Рекомендуется кратковременно и под наблюдением врача
Альтернативы Считались менее изученными Требуются новые разработки и немедикаментозные решения

Советы шаг за шагом: как действовать будущим мамам

  1. При головной боли или жаре сначала попробовать немедикаментозные методы — отдых, прохладный компресс, дыхательные практики.

  2. Если без лекарства не обойтись — обсудить с врачом минимальную дозу и продолжительность курса.

  3. Исключить самостоятельное назначение препаратов.

  4. При хронических болях — рассматривать физиотерапию, СПА-процедуры, специальные упражнения для беременных.

  5. Вести дневник симптомов, чтобы врач мог подобрать индивидуальное решение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Самовольный приём ацетаминофена без консультации.

  • Последствие: Повышение риска нарушений нервного развития у ребёнка.

  • Альтернатива: Обсуждение с врачом безопасных схем, использование немедикаментозных методов.

  • Ошибка: Длительный курс парацетамола.

  • Последствие: Усиление возможного негативного влияния.

  • Альтернатива: Кратковременный приём при строгом контроле.

А что если…

Если откажутся от использования парацетамола вовсе? Это может быть не лучшим решением: невылеченная боль или высокая температура также способны повлиять на развитие ребёнка. Поэтому ключевой момент — найти баланс между пользой и риском.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступность и эффективность при боли и жаре Возможное влияние на развитие мозга плода
Хорошая переносимость большинством людей Недостаточность данных о полной безопасности
Многолетний опыт применения Риск окислительного стресса и гормональных нарушений

FAQ

Как выбрать обезболивающее во время беременности?
Только под контролем врача. Самостоятельно принимать лекарства нельзя.

Что лучше — парацетамол или ибупрофен?
Ибупрофен противопоказан во второй половине беременности, поэтому парацетамол по-прежнему считается предпочтительнее, но только в минимальных дозах.

Сколько стоит консультация врача перед назначением?
Цена зависит от региона и клиники, но даже недорогая консультация важнее риска осложнений у ребёнка.

Мифы и правда

  • Миф: Парацетамол абсолютно безопасен для беременных.

  • Правда: Новые данные показывают возможную связь с аутизмом и СДВГ.

  • Миф: Лучше терпеть боль, чем принимать лекарство.

  • Правда: Сильная боль и температура тоже могут быть опасны.

3 интересных факта

• В США парацетамол известен под брендом Tylenol®.
• Более 50 % беременных женщин во всём мире хотя бы раз используют это средство.
• Первые подозрения о связи с аутизмом начали появляться ещё в начале 2010-х годов.

Исторический контекст

  • В 1950-е годы парацетамол начали активно использовать как "безопасный" анальгетик.

  • В 1980-е он стал основным препаратом для беременных.

  • В 2010-е появились первые тревожные исследования о риске неврологических последствий.

  • В 2025 году опубликован первый системный обзор с использованием Navigation Guide.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
