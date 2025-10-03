Ацетаминофен и беременность: новое исследование ставит под сомнение его безопасность

Ацетаминофен (парацетамол), который десятилетиями считался безопасным средством от боли и температуры для будущих матерей, вновь оказался в центре внимания учёных. Крупное исследование показало, что его использование во время беременности может быть связано с повышенным риском нарушений нервного развития у детей.
Препарат считается самым популярным безрецептурным обезболивающим во время беременности. Им пользуется более половины женщин по всему миру. Но новый систематический обзор, в который вошли данные 46 исследований и более 100 тысяч участников, указывает на возможные риски для плода.
Учёные из Медицинской школы Икана на горе Синай провели масштабный анализ, применив методологию Navigation Guide — "золотой стандарт" для оценки экологических и медицинских факторов. Итоги оказались тревожными: у детей, чьи матери принимали ацетаминофен во время беременности, чаще диагностировались аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
"Наши результаты показывают, что более качественные исследования с большей вероятностью покажут связь между пренатальным воздействием ацетаминофена и повышенным риском развития аутизма и СДВГ", — сказал доцент Медицинской школы Икана Диддир Прада.
Механизм возможного влияния лекарства на развитие мозга до конца не изучен. Но известно, что действующее вещество:
Проходит через плацентарный барьер.
Может вызывать окислительный стресс.
Способен провоцировать гормональные сбои.
Связан с эпигенетическими изменениями, влияющими на работу генов.
Всё это способно нарушать формирование нервной системы у плода.
|Подход
|Представления раньше
|Новые данные
|Применение парацетамола при беременности
|Самое безопасное средство от боли и температуры
|Возможен риск аутизма и СДВГ
|Длительность приёма
|Не ограничивалась строгими рамками
|Рекомендуется кратковременно и под наблюдением врача
|Альтернативы
|Считались менее изученными
|Требуются новые разработки и немедикаментозные решения
При головной боли или жаре сначала попробовать немедикаментозные методы — отдых, прохладный компресс, дыхательные практики.
Если без лекарства не обойтись — обсудить с врачом минимальную дозу и продолжительность курса.
Исключить самостоятельное назначение препаратов.
При хронических болях — рассматривать физиотерапию, СПА-процедуры, специальные упражнения для беременных.
Вести дневник симптомов, чтобы врач мог подобрать индивидуальное решение.
Ошибка: Самовольный приём ацетаминофена без консультации.
Последствие: Повышение риска нарушений нервного развития у ребёнка.
Альтернатива: Обсуждение с врачом безопасных схем, использование немедикаментозных методов.
Ошибка: Длительный курс парацетамола.
Последствие: Усиление возможного негативного влияния.
Альтернатива: Кратковременный приём при строгом контроле.
Если откажутся от использования парацетамола вовсе? Это может быть не лучшим решением: невылеченная боль или высокая температура также способны повлиять на развитие ребёнка. Поэтому ключевой момент — найти баланс между пользой и риском.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и эффективность при боли и жаре
|Возможное влияние на развитие мозга плода
|Хорошая переносимость большинством людей
|Недостаточность данных о полной безопасности
|Многолетний опыт применения
|Риск окислительного стресса и гормональных нарушений
Как выбрать обезболивающее во время беременности?
Только под контролем врача. Самостоятельно принимать лекарства нельзя.
Что лучше — парацетамол или ибупрофен?
Ибупрофен противопоказан во второй половине беременности, поэтому парацетамол по-прежнему считается предпочтительнее, но только в минимальных дозах.
Сколько стоит консультация врача перед назначением?
Цена зависит от региона и клиники, но даже недорогая консультация важнее риска осложнений у ребёнка.
Миф: Парацетамол абсолютно безопасен для беременных.
Правда: Новые данные показывают возможную связь с аутизмом и СДВГ.
Миф: Лучше терпеть боль, чем принимать лекарство.
Правда: Сильная боль и температура тоже могут быть опасны.
• В США парацетамол известен под брендом Tylenol®.
• Более 50 % беременных женщин во всём мире хотя бы раз используют это средство.
• Первые подозрения о связи с аутизмом начали появляться ещё в начале 2010-х годов.
В 1950-е годы парацетамол начали активно использовать как "безопасный" анальгетик.
В 1980-е он стал основным препаратом для беременных.
В 2010-е появились первые тревожные исследования о риске неврологических последствий.
В 2025 году опубликован первый системный обзор с использованием Navigation Guide.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.