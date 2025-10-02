Секрет, скрытый четверть века: популярное средство от облысения доводило людей до суицида

4:40 Your browser does not support the audio element. Наука

История финастерида — это пример того, как "безобидное" средство от облысения превратилось в один из самых громких скандалов в фармакологии последних десятилетий. Одобренный в 1997 году, препарат быстро стал стандартом в лечении мужского облысения. Но спустя годы оказалось, что за красивой упаковкой скрываются тяжёлые побочные эффекты, о которых долгое время предпочитали молчать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Таблетки в луче света

Что известно о рисках

2002 год: первые публикации о тревожных психиатрических последствиях.

первые публикации о тревожных психиатрических последствиях. 2011 год: FDA добавило депрессию в список возможных побочек.

FDA добавило депрессию в список возможных побочек. 2022 год: спустя 25 лет после выхода на рынок появилось предупреждение о суицидальных мыслях.

Новый метаанализ под руководством профессора Майера Брезиса (Еврейский университет, Иерусалим) показал: пациенты на финастериде имеют значительно более высокий риск депрессии и суицидальных мыслей.

Масштабы проблемы

По данным FDA на 2011 год — 18 самоубийств связали с препаратом.

По оценкам независимых исследователей, реальные цифры могут исчисляться сотнями.

У сотен тысяч мужчин развились депрессивные расстройства, связанные с приёмом финастерида.

Документы FDA за 2010 год, частично отредактированные как "конфиденциальные", содержали оценки, которые указывали на значительно большее число пострадавших, чем публиковалось официально.

Почему препарат так влияет на психику

Финастерид блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ), что останавливает выпадение волос. Но этот же процесс влияет на синтез нейростероидов, таких как аллопрегнанолон, отвечающих за баланс настроения.

Нарушение синтеза → хроническая тревожность, панические атаки.

Нейровоспаление и изменения в гиппокампе → стойкие когнитивные нарушения.

"Постфинастеридный синдром" → тяжёлые симптомы сохраняются даже после отмены препарата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование ранних сигналов исследователей.

игнорирование ранних сигналов исследователей. Последствие: десятки тысяч пострадавших и сотни самоубийств.

десятки тысяч пострадавших и сотни самоубийств. Альтернатива: обязательный строгий мониторинг и независимые исследования после регистрации.

А что если…

А что если бы финастерид сразу попал под такие же жёсткие стандарты, как психиатрические препараты? Вероятно, тысячи жизней можно было бы спасти.

Плюсы и минусы финастерида

Плюсы Минусы Эффективно замедляет облысение Высокий риск депрессии и суицидальных мыслей Прост в применении Симптомы сохраняются даже после отмены Доступен и недорог Системная халатность фармацевтики и регуляторов

FAQ

Можно ли безопасно принимать финастерид

Только под строгим наблюдением врача и с постоянной оценкой психического состояния.

Есть ли альтернативы

Да, миноксидил, плазмотерапия, трансплантация волос, косметические решения.

Что делать, если появились тревожные симптомы

Сразу прекратить приём и обратиться к врачу.

Мифы и правда

Миф: побочки встречаются редко.

побочки встречаются редко. Правда: по данным новых исследований, риск депрессии и тревожности значительно выше среднего.

по данным новых исследований, риск депрессии и тревожности значительно выше среднего. Миф: после отмены препарата всё возвращается в норму.

после отмены препарата всё возвращается в норму. Правда: постфинастеридный синдром может длиться годами.

постфинастеридный синдром может длиться годами. Миф: это исключительно косметический препарат.

это исключительно косметический препарат. Правда: воздействует на гормональную и нервную систему.

Интересные факты

Финастерид изначально разрабатывался для лечения простаты, а не облысения.

В Швеции и Канаде действуют национальные базы данных, где зафиксированы десятки случаев самоубийств, связанных с препаратом.

Исторический контекст

1997 год: FDA одобряет финастерид для лечения облысения.

FDA одобряет финастерид для лечения облысения. 2002 год: первые публикации о психиатрических побочках.

первые публикации о психиатрических побочках. 2011 год: официально признана связь с депрессией.

официально признана связь с депрессией. 2022 год: добавлено предупреждение о суицидальных мыслях.

История финастерида показывает, что даже самые "простые" препараты требуют жесточайшего контроля, ведь цена ошибок может измеряться не волосами, а человеческими жизнями.