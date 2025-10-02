Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок с характером: гибискус наказывает хозяина за одну частую ошибку в уходе
Путин раскрыл секрет Макрона: вот что стоит за активностью французского лидера на мировой арене
Выкидывать нельзя оставить: старые обои меняют мебель и стены до неузнаваемости
Память, стёртая алкоголем, может вернуться: вот сколько времени займёт перезапись нейронных связей
Электрокары подождут: Bentley делает ставку на бензиновые легенды
Кошки вынесли свой вердикт, кого они любят больше — мужчин или женщин: вот как они выбирают
От Освенцима до зон конфликтов: зачем люди рискуют жизнью ради тёмного туризма
Водное поло: Россия готовит сенсационное возвращение — тайны переговоров о допуске на мировые старты
Депозиты против гаджетов: битва за рубли, в которой смартфоны проиграли

Секрет, скрытый четверть века: популярное средство от облысения доводило людей до суицида

4:40
Наука

История финастерида — это пример того, как "безобидное" средство от облысения превратилось в один из самых громких скандалов в фармакологии последних десятилетий. Одобренный в 1997 году, препарат быстро стал стандартом в лечении мужского облысения. Но спустя годы оказалось, что за красивой упаковкой скрываются тяжёлые побочные эффекты, о которых долгое время предпочитали молчать.

Таблетки в луче света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Таблетки в луче света

Что известно о рисках

  • 2002 год: первые публикации о тревожных психиатрических последствиях.
  • 2011 год: FDA добавило депрессию в список возможных побочек.
  • 2022 год: спустя 25 лет после выхода на рынок появилось предупреждение о суицидальных мыслях.

Новый метаанализ под руководством профессора Майера Брезиса (Еврейский университет, Иерусалим) показал: пациенты на финастериде имеют значительно более высокий риск депрессии и суицидальных мыслей.

Масштабы проблемы

  • По данным FDA на 2011 год — 18 самоубийств связали с препаратом.
  • По оценкам независимых исследователей, реальные цифры могут исчисляться сотнями.
  • У сотен тысяч мужчин развились депрессивные расстройства, связанные с приёмом финастерида.

Документы FDA за 2010 год, частично отредактированные как "конфиденциальные", содержали оценки, которые указывали на значительно большее число пострадавших, чем публиковалось официально.

Почему препарат так влияет на психику

Финастерид блокирует превращение тестостерона в дигидротестостерон (ДГТ), что останавливает выпадение волос. Но этот же процесс влияет на синтез нейростероидов, таких как аллопрегнанолон, отвечающих за баланс настроения.

  • Нарушение синтеза → хроническая тревожность, панические атаки.
  • Нейровоспаление и изменения в гиппокампе → стойкие когнитивные нарушения.
  • "Постфинастеридный синдром" → тяжёлые симптомы сохраняются даже после отмены препарата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование ранних сигналов исследователей.
  • Последствие: десятки тысяч пострадавших и сотни самоубийств.
  • Альтернатива: обязательный строгий мониторинг и независимые исследования после регистрации.

А что если…

А что если бы финастерид сразу попал под такие же жёсткие стандарты, как психиатрические препараты? Вероятно, тысячи жизней можно было бы спасти.

Плюсы и минусы финастерида

Плюсы Минусы
Эффективно замедляет облысение Высокий риск депрессии и суицидальных мыслей
Прост в применении Симптомы сохраняются даже после отмены
Доступен и недорог Системная халатность фармацевтики и регуляторов

FAQ

Можно ли безопасно принимать финастерид

Только под строгим наблюдением врача и с постоянной оценкой психического состояния.

Есть ли альтернативы

Да, миноксидил, плазмотерапия, трансплантация волос, косметические решения.

Что делать, если появились тревожные симптомы

Сразу прекратить приём и обратиться к врачу.

Мифы и правда

  • Миф: побочки встречаются редко.
  • Правда: по данным новых исследований, риск депрессии и тревожности значительно выше среднего.
  • Миф: после отмены препарата всё возвращается в норму.
  • Правда: постфинастеридный синдром может длиться годами.
  • Миф: это исключительно косметический препарат.
  • Правда: воздействует на гормональную и нервную систему.

Интересные факты

  • Финастерид изначально разрабатывался для лечения простаты, а не облысения.
  • В Швеции и Канаде действуют национальные базы данных, где зафиксированы десятки случаев самоубийств, связанных с препаратом.

Исторический контекст

  • 1997 год: FDA одобряет финастерид для лечения облысения.
  • 2002 год: первые публикации о психиатрических побочках.
  • 2011 год: официально признана связь с депрессией.
  • 2022 год: добавлено предупреждение о суицидальных мыслях.

История финастерида показывает, что даже самые "простые" препараты требуют жесточайшего контроля, ведь цена ошибок может измеряться не волосами, а человеческими жизнями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Домашние животные
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Последние материалы
Путин раскрыл секрет Макрона: вот что стоит за активностью французского лидера на мировой арене
Выкидывать нельзя оставить: старые обои меняют мебель и стены до неузнаваемости
Память, стёртая алкоголем, может вернуться: вот сколько времени займёт перезапись нейронных связей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни?
Электрокары подождут: Bentley делает ставку на бензиновые легенды
Кошки вынесли свой вердикт, кого они любят больше — мужчин или женщин: вот как они выбирают
От Освенцима до зон конфликтов: зачем люди рискуют жизнью ради тёмного туризма
Водное поло: Россия готовит сенсационное возвращение — тайны переговоров о допуске на мировые старты
Депозиты против гаджетов: битва за рубли, в которой смартфоны проиграли
Майя платили какао за жизнь: и даже не догадывались, что мы будем платить за плитку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.