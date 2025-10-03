Ядерная бомба без войны: трагедия Кыштыма, скрытая СССР задолго до Чернобыля

Катастрофа в Кыштыме - событие, которое долгое время оставалось в тени Чернобыля и Фукусимы, но по масштабам ущерба занимает третье место в истории ядерных аварий. Она произошла 29 сентября 1957 года на ядерном комбинате "Маяк" в Челябинской области СССР.
Комбинат создавался в условиях жёсткой гонки вооружений с США и с 1947 года занимался переработкой плутония для атомного оружия. Системы безопасности на таких объектах были вторичны. За десять лет до аварии около 17 000 сотрудников получили облучение выше допустимых норм.
Причиной катастрофы стал отказ системы охлаждения подземного резервуара с 70-80 тоннами радиоактивных отходов. Перегрев привёл к химическому взрыву аммиачной селитры и ацетатов. Мощность составила эквивалент 70-100 тонн тротила.
В атмосферу попало около 10% радиоактивных веществ из 740 ПБк отходов. Облако прошло до 350 км, накрыв территорию площадью 20 000 км².
|Катастрофа
|Год
|Страна
|Уровень INES
|Масштаб
|Чернобыль
|1986
|СССР (Украина)
|7
|Крупнейшая в истории
|Фукусима
|2011
|Япония
|7
|Стихийное бедствие + авария
|Кыштым
|1957
|СССР (Россия)
|6
|Первая крупная авария в истории атомной энергетики
А что если бы катастрофу не скрывали десятилетиями? Возможно, мировая атомная энергетика пересмотрела бы стандарты безопасности гораздо раньше и многие последующие аварии удалось бы предотвратить.
|Плюсы
|Минусы
|Урок для атомной отрасли
|Массовое заражение территорий
|Создание международной шкалы INES
|Гибель людей и эвакуация деревень
|Стимул к разработке хранилищ отходов
|Долгосрочные экологические последствия
Из-за секретности военного объекта. СССР признал аварию только в 1988 году.
Часть зоны вокруг "Маяка" до сих пор закрыта, в районе действует Восточно-Уральский заповедник.
Нет, в Кыштыме произошёл именно химический взрыв, а не тепловой разгон реактора.
Кыштымская катастрофа стала трагическим напоминанием о цене секретности и пренебрежения безопасностью, навсегда изменив подход к атомной энергетике.
