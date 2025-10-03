Луна станет новым домом: США раскрыли детали лунной деревни и точные сроки миссий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

NASA вновь поставило перед собой амбициозную задачу - не просто вернуться на Луну, но и создать там полноценное поселение. По словам руководителя отдела технологий и науки агентства Шона Даффи, речь идёт о "деревне", которая станет первым устойчивым сообществом людей на поверхности Луны.

База на Луне с Землей на фоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
База на Луне с Землей на фоне

План NASA: от форпоста к деревне

Программа "Артемида" уже находится на стадии активной реализации:

  • 2026 год: миссия Artemis II, первый пилотируемый облёт Луны экипажем из четырёх человек.
  • 2027 год: Artemis III, первая после "Аполлона-17" высадка астронавтов на поверхность Луны. Планируется, что они проведут там почти неделю.
  • 2028 год: Artemis IV, следующая пилотируемая миссия.
  • 2030 год: Artemis V.
  • 2035 год: Artemis X, восьмая по счёту высадка человека на Луну.

По заявлениям NASA, эти миссии должны создать основу для постоянной инфраструктуры: жилые модули, энергетические станции на солнечных батареях, теплицы для выращивания пищи и транспортные средства для перемещения по поверхности.

"Мы собираемся обеспечить устойчивую человеческую жизнь на Луне. Не просто аванпост, а целую деревню", — заявил Шон Даффи.

Почему именно Луна

  • Луна — ближайший к Земле объект, расстояние до неё всего 384 тыс. км.
  • Её поверхность пригодна для испытания технологий жизнеобеспечения, которые позже будут использованы на Марсе.
  • Наличие залежей льда в кратерах даёт шанс добывать воду и кислород.
  • Лунный грунт может стать строительным материалом для куполов и укрытий.

А что если…

А что если Луна действительно превратится в "полигон будущего"? Тогда опыт строительства лунной деревни поможет человечеству освоить Марс, а также создать сеть автономных баз в Солнечной системе.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Технологический прорыв для космонавтики Огромные расходы (сотни миллиардов долларов)
Новый шаг к освоению Марса Высокие риски для здоровья астронавтов
Развитие международного сотрудничества Вероятное обострение "космической гонки" с Китаем
Возможность добычи ресурсов Сложные условия: радиация, перепады температур

FAQ

Когда именно появится лунная база

Первые жилые модули планируются после 2028 года, но полноценная деревня — к 2030-м годам.

Сколько миссий запланировано

До 2035 года NASA планирует десять миссий "Артемида", включая восемь пилотируемых высадок.

Кто будет основным конкурентом США

Китай и его национальная программа, также ориентированная на создание базы на Луне.

Мифы и правда

  • Миф: проект "Артемида" — повторение программы "Аполлон".
  • Правда: цель "Артемиды" — не просто высадка, а постоянное присутствие и инфраструктура.
  • Миф: на Луне нельзя жить.
  • Правда: современные технологии позволяют создать герметичные базы и использовать местные ресурсы.
  • Миф: Луна никому не нужна.
  • Правда: она может стать важной точкой для добычи ресурсов и стартовой площадкой для полётов дальше в космос.

Интересные факты

  • Последний раз человек ступал на Луну в 1972 году в рамках миссии "Аполлон-17".
  • В некоторых кратерах Луны зафиксированы залежи льда, пригодные для добычи воды.

Исторический контекст

  • 1969 год: "Аполлон-11" — первая высадка человека на Луну.
  • 1972 год: "Аполлон-17" — последняя миссия "Аполлона".
  • 2017 год: старт программы "Артемида".
  • 2025 год: NASA официально объявляет о планах построить "лунную деревню".

Таким образом, лунная программа "Артемида" становится не просто серией миссий, а проектом, меняющим само понимание присутствия человека в космосе. Создание "деревни" на Луне символизирует шаг от краткосрочных экспедиций к реальному освоению внеземного пространства и открывает человечеству путь к Марсу и другим планетам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
