Луна станет новым домом: США раскрыли детали лунной деревни и точные сроки миссий

NASA вновь поставило перед собой амбициозную задачу - не просто вернуться на Луну, но и создать там полноценное поселение. По словам руководителя отдела технологий и науки агентства Шона Даффи, речь идёт о "деревне", которая станет первым устойчивым сообществом людей на поверхности Луны.
План NASA: от форпоста к деревне
Программа "Артемида" уже находится на стадии активной реализации:
2026 год: миссия Artemis II, первый пилотируемый облёт Луны экипажем из четырёх человек.
2027 год:Artemis III, первая после "Аполлона-17" высадка астронавтов на поверхность Луны. Планируется, что они проведут там почти неделю.
2028 год:Artemis IV, следующая пилотируемая миссия.
2030 год:Artemis V.
2035 год:Artemis X, восьмая по счёту высадка человека на Луну.
По заявлениям NASA, эти миссии должны создать основу для постоянной инфраструктуры: жилые модули, энергетические станции на солнечных батареях, теплицы для выращивания пищи и транспортные средства для перемещения по поверхности.
"Мы собираемся обеспечить устойчивую человеческую жизнь на Луне. Не просто аванпост, а целую деревню", — заявил Шон Даффи.
Почему именно Луна
Луна — ближайший к Земле объект, расстояние до неё всего 384 тыс. км.
Её поверхность пригодна для испытания технологий жизнеобеспечения, которые позже будут использованы на Марсе.
Наличие залежей льда в кратерах даёт шанс добывать воду и кислород.
Лунный грунт может стать строительным материалом для куполов и укрытий.
А что если…
А что если Луна действительно превратится в "полигон будущего"? Тогда опыт строительства лунной деревни поможет человечеству освоить Марс, а также создать сеть автономных баз в Солнечной системе.
Плюсы и минусы проекта
Плюсы
Минусы
Технологический прорыв для космонавтики
Огромные расходы (сотни миллиардов долларов)
Новый шаг к освоению Марса
Высокие риски для здоровья астронавтов
Развитие международного сотрудничества
Вероятное обострение "космической гонки" с Китаем
Возможность добычи ресурсов
Сложные условия: радиация, перепады температур
FAQ
Когда именно появится лунная база
Первые жилые модули планируются после 2028 года, но полноценная деревня — к 2030-м годам.
Сколько миссий запланировано
До 2035 года NASA планирует десять миссий "Артемида", включая восемь пилотируемых высадок.
Кто будет основным конкурентом США
Китай и его национальная программа, также ориентированная на создание базы на Луне.
Мифы и правда
Миф: проект "Артемида" — повторение программы "Аполлон".
Правда: цель "Артемиды" — не просто высадка, а постоянное присутствие и инфраструктура.
Миф: на Луне нельзя жить.
Правда: современные технологии позволяют создать герметичные базы и использовать местные ресурсы.
Миф: Луна никому не нужна.
Правда: она может стать важной точкой для добычи ресурсов и стартовой площадкой для полётов дальше в космос.
Интересные факты
Последний раз человек ступал на Луну в 1972 году в рамках миссии "Аполлон-17".
В некоторых кратерах Луны зафиксированы залежи льда, пригодные для добычи воды.
Исторический контекст
1969 год: "Аполлон-11" — первая высадка человека на Луну.
1972 год: "Аполлон-17" — последняя миссия "Аполлона".
2017 год: старт программы "Артемида".
2025 год: NASA официально объявляет о планах построить "лунную деревню".
Таким образом, лунная программа "Артемида" становится не просто серией миссий, а проектом, меняющим само понимание присутствия человека в космосе. Создание "деревни" на Луне символизирует шаг от краткосрочных экспедиций к реальному освоению внеземного пространства и открывает человечеству путь к Марсу и другим планетам.
