Река раскрыла тайну тысячелетий: в Боснии нашли склад, переживший кельтов, Рим и наше время

4:36
Наука

Археологи из Боснии и Хорватии сообщили о сенсационной находке: в реке Сава обнаружено около двухсот древних железных слитков возрастом примерно 2000 лет. Эти заготовки относятся к позднему железному веку и совпадают по времени с расширением влияния Рима на Балканах.

Археологические находки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические находки

Что нашли в Саве

На дне реки подняли бипирамидальные слитки — своеобразные полуфабрикаты, которые кузнецы использовали как универсальное сырьё. Из них изготавливали оружие, инструменты и строительные элементы.

"В данном случае речь идет о большом количестве, почти о двухстах штуках", — подчеркнул археолог-реставратор Крунослав Зубчич.

Подобные находки встречаются крайне редко: известно около 500 слитков по всей Европе, но здесь впервые найден столь масштабный "склад" в одном месте.

Как могли использовать слитки

  • служили стандартизированным торговым сырьем;
  • перевозились по рекам, включая Саву и её притоки;
  • применялись для изготовления оружия, арматуры и утвари;
  • отражали экономическую сеть Центральной Европы накануне римской экспансии.

Сравнение с другими находками

Регион Количество Период Особенности
Центральная Европа ~500 шт. Железный век Разрозненные находки
Река Сава, Босния ~200 шт. I-II вв. до н. э. Самая крупная группа
Восточные Альпы Единичные Поздний латен Сходные формы

Как изучают сокровище

  • Слитки очищают в дистиллированной воде для удаления солей.
  • Анализируют структуру шлака и следы ковки, чтобы понять технику производства.
  • Проводят изотопное исследование для определения региона добычи руды.
  • Сравнивают химический состав с образцами из Альп и Паннонского бассейна.
  • Строят 3D-модель находки с помощью фотограмметрии, чтобы зафиксировать оригинальное расположение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать консервацию → металл рассыплется → хранение только в воде с последующей обработкой.
  • Рассматривать находку отдельно → теряется контекст → анализировать вместе с другими складами железа.
  • Считать Саву лишь границей → упускается роль торгового пути → рассматривать её как коридор обмена.

А что если…

А что если этот "склад" — не случайная потеря, а часть организованной торговли? Возможно, слитки были собраны из разных рудников и перевозились в Рим или в кельтские города. Это открывает новые вопросы о роли Балкан в международной экономике железного века.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Уникальный масштаб Сложная и долгая реставрация
Новые данные о торговле Трудно установить точное происхождение
Подтверждает сеть обмена Риск утраты контекста при изъятии

FAQ

Зачем слитки лежали в реке

Возможны версии: склад для торговли, затонувший груз или ритуальное подношение.

Кому принадлежали эти заготовки

Скорее всего, кельтским или фракийским племенам, которые вели обмен с римлянами.

Где будут храниться находки

Сначала в местных музеях Боснии и Хорватии, затем, вероятно, часть попадёт в национальные собрания.

Мифы и правда

  • Миф: это оружейный тайник.
  • Правда: это сырьё для кузнецов, пригодное для любых изделий.
  • Миф: железо нельзя датировать.
  • Правда: современные методы позволяют определять возраст по изотопам и углеродным следам.
  • Миф: такие находки случайны.
  • Правда: они отражают реальные торговые маршруты.

3 интересных факта

  • Бипирамидальные слитки использовались как "валюта" железного века.
  • В 2017 году исследователи систематизировали около 500 таких находок в Европе.

Исторический контекст

  • -II вв. до н. э.: латенские племена активно торговали железом в Центральной Европе.
  • Римская экспансия продвигалась на восток, усиливая спрос на металл.
  • Речные пути, включая Саву и Дунай, стали главными каналами перемещения сырья.

Эта находка на Саве не просто пополнила коллекции музеев, а открыла новое окно в экономику и торговлю Европы на закате железного века.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
