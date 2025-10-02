Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай вытеснил Корею: Huawei вышла в безусловные лидеры гибких устройств
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей

Фракийский воин вернулся из пепла: в Болгарии нашли курган с золотом, конём и легендами

5:02
Наука

Археологи сообщили о находке, которая по праву может войти в список крупнейших открытий последних лет. На юго-востоке Болгарии в районе гор Сакар обнаружена гробница фракийского воина возрастом около 2100 лет.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Внутри кургана специалисты нашли позолоченный серебряный венок, оружие, украшения и даже останки коня, захороненного вместе с хозяином.

Что именно нашли

  • Венок из серебра с позолотой, окружавший голову воина.
  • Железные копья и щит, указывающие на боевой статус.
  • Серебряные украшения, керамику и стеклянные сосуды.
  • Нож с драгоценными камнями.
  • Конскую сбрую с позолоченной фурнитурой и бронзовыми изображениями животных.
  • Налобник в виде змеи, украшавший упряжь.

В соседней могиле того же комплекса нашли захоронение молодой женщины с драгоценностями, кожаными туфлями и сундуком.

Почему находка важна

Этот курган признан самым богатым образцом эллинистической эпохи, найденным в Болгарии. Он показывает, насколько тесно были переплетены местные фракийские традиции с греческим и римским влиянием.

"Золотые сокровища, обнаруженные на болгарских землях, свидетельствуют о высоком уровне мастерства и духовной культуры процветающих древних обществ", — отметила д-р наук, председатель NAIM-BAS Эвелина Славчева.

Как хоронили фракийского воина

Археологи установили, что воин погиб в возрасте 35-40 лет и был кремирован. После погребального костра его останки вместе с конём поместили в курган, добавив оружие и дары. Такой ритуал подчеркивал высокое положение воина и его культовую связь с силой и победой.

Сравнение с другими находками

Место Особенности Период
Сакар, Болгария Венок, оружие, конь, богатая сбруя 150-100 гг. до н. э.
Казанлък Фрески и саркофаги IV-III вв. до н. э.
Свещари Каменная гробница с орнаментами III в. до н. э.

Советы шаг за шагом для посетителей выставки

  • До 17 октября 2025 года можно увидеть артефакты в Софии.
  • Обратите внимание на реставрацию металла и стекла — экспонаты представлены в "рабочем" состоянии после лабораторной обработки.
  • После выставки коллекция вернётся в Исторический музей Тополовграда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать значение находки → упустить знания о культуре Фракии → изучать экспонаты и сравнивать с другими регионами.
  • Считать, что фракийцы были "дикарями" → искажённое представление → реальность: высокое ремесло и развитая культура.

А что если…

А что если подобные курганы ещё не все открыты? Южная Болгария изобилует такими некрополями, и новые раскопки могут подарить ещё более впечатляющие находки.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Углубляет знание о Фракии Требует дорогой реставрации
Показывает взаимодействие культур Артефакты уязвимы к повреждениям
Привлекает туристов Выставка ограничена по времени

FAQ

Где можно увидеть находку

На выставке в Софии до октября 2025 года, затем в Тополовграде.

Почему хоронили вместе с конём

Конь символизировал силу и статус, считался спутником в загробной жизни.

Что указывает на высокий ранг воина

Венок из драгоценных металлов, оружие, сбруя и сопутствующие украшения.

Мифы и правда

  • Миф: фракийцы не имели собственной культуры.
  • Правда: находки показывают уникальное искусство и погребальные традиции.
  • Миф: такие захоронения редкость.
  • Правда: курганы распространены на территории Болгарии, но столь богатые встречаются нечасто.
  • Миф: золото всегда символизировало богатство.
  • Правда: у фракийцев оно имело ещё и ритуальное значение.

3 интересных факта

  • Фракийцы часто хоронили воинов с конями — символом воинской силы.
  • Подобные венки в эллинистическом стиле считались знаком власти и победы.

Исторический контекст

  • IV-III вв. до н. э.: формирование фракийских царств под влиянием греков.
  • II в. до н. э.: эллинистический период, активный обмен культур.
  • I в. до н. э.: включение Фракии в сферу влияния Рима.

Эта гробница не только раскрывает тайны древних фракийцев, но и становится ярким напоминанием о том, что их культура оставила глубокий след в истории Европы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Домашние животные
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Армия без звука: слизни готовятся к осенней атаке на урожай — счёт идёт на дни
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Кошки и собаки как дети: правила воспитания, которые спасут нервы, мебель и сделают жизнь спокойнее
Выносливость или мышцы: одна ошибка в перекусе решает исход вашей тренировки
Этот зверёк — не тот, кем кажется: главная опасность ежей, о которой молчат
Напиток с дурной репутацией: что на самом деле делает кофе с мозгом детей
Невероятный манёвр Mazda: новый электрокар оказался доступнее старых бензиновых хэтчей
Крах сладкой империи: почему владельцы Кириешек и Яшкино лишились активов на полтриллиона рублей
Сумка вместо шкафа: самые модные модели осени, в которые поместится вся жизнь
Патриотизм или безумие? Вика Цыганова разбирает песни Mia Boyka для школ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.