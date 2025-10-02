Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов

Современные вооружённые конфликты всё чаще решаются не ракетами и танками, а роями беспилотников.

Electro Optic Systems (EOS) из Австралии представила систему Apollo — лазер мощностью до 150 кВт, заключённый в стандартный контейнер (около 2 тонн, габаритные размеры (м): длина – 6,06; ширина – 2,44) и способный поражать до 50 дронов в минуту.

Apollo позиционируется как "самый дешёвый выстрел в мире": один залп обходится в стоимость электроэнергии, что резко снижает цену обороны по сравнению с традиционными средствами ПВО.

Ключевые характеристики Apollo

Мощность : 100-150 кВт (скалируемая);

Скорость наведения : <1,5 секунды для поворота на 60°;

Капацитет : 20-50 поражений в минуту (в зависимости от типа цели);

Дальность : уверенное поражение целей на 50 м — 3 км; подавление сенсоров до 15 км;

Мобильность: контейнерная компоновка, развёртывание менее чем за 2 часа.

Экономика лазерной войны

Одно из главных преимуществ лазеров в обороне — стоимость выстрела. В то время как ракета-перехватчик может стоить сотни тысяч долларов, лазерный импульс требует лишь энергии. Для военных бюджетов это означает:

возможность многоразовой и предсказуемой защиты ;

эффективную оборону против роя недорогих беспилотников;

минимизацию расхода дорогих боеприпасов.

Путь к боевому применению лазеров открыл Израиль. В ходе операции "Железные мечи" впервые был зафиксирован случай успешного боевого применения высокоэнергетического лазера для уничтожения дронов.

Apollo, в отличие от ранних "ослепляющих" лазеров, физически уничтожает цель, нагревая её до разрушения. Это означает:

отсутствие обломков и взрывов;

тишину работы;

сверхнизкую цену одного "выстрела".

Первые экспортные успехи

В августе 2025 года EOS заключила контракт на поставку лазера класса 100 кВт одной из стран НАТО. Рынок антидрон-решений выходит из стадии демонстраций в стадию серийных поставок.

Apollo предназначен для:

защиты критической инфраструктуры (электростанции, аэропорты);

прикрытия военных баз и лагерей ;

сопровождения экспедиционных контингентов.

Риски и вызовы

Энергозависимость : при длительных боях нужны мощные генераторы.

Погодные условия : дым, дождь и пыль снижают эффективность.

Этические вопросы: использование лазеров против гражданских дронов требует правовой регламентации.

Факты

Лазеры позволяют уничтожать десятки целей в минуту .

Израиль первым применил их в реальном бою.

Австралия стала первой страной, продавшей боевой лазер в НАТО.

Apollo можно развернуть за менее чем 2 часа.

FAQ

❓ Может ли Apollo полностью заменить ракеты-перехватчики?

Нет, он эффективнее против малых и средних дронов, но против баллистических угроз ракеты остаются незаменимыми.

❓ Работает ли лазер в дождь или туман?

Эффективность снижается, однако при хороших погодных условиях он максимально результативен.

❓ Как быстро можно развернуть систему?

Меньше 2 часов благодаря контейнерному формату.

❓ Почему НАТО заинтересовалось Apollo?

Из-за сочетания низкой стоимости выстрела, мобильности и ITAR-free статуса, упрощающего сделки.