Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов

3:50
Наука

Современные вооружённые конфликты всё чаще решаются не ракетами и танками, а роями беспилотников. 

Дрон
Фото: armyinform.com.ua by Armyinform.com.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дрон

Electro Optic Systems (EOS) из Австралии представила систему Apollo — лазер мощностью до 150 кВт, заключённый в стандартный контейнер (около 2 тонн, габаритные размеры (м): длина – 6,06; ширина – 2,44) и способный поражать до 50 дронов в минуту.

Apollo позиционируется как "самый дешёвый выстрел в мире": один залп обходится в стоимость электроэнергии, что резко снижает цену обороны по сравнению с традиционными средствами ПВО.

Ключевые характеристики Apollo

  • Мощность: 100-150 кВт (скалируемая);

  • Скорость наведения: <1,5 секунды для поворота на 60°;

  • Капацитет: 20-50 поражений в минуту (в зависимости от типа цели);

  • Дальность: уверенное поражение целей на 50 м — 3 км; подавление сенсоров до 15 км;

  • Мобильность: контейнерная компоновка, развёртывание менее чем за 2 часа.

Экономика лазерной войны

Одно из главных преимуществ лазеров в обороне — стоимость выстрела. В то время как ракета-перехватчик может стоить сотни тысяч долларов, лазерный импульс требует лишь энергии. Для военных бюджетов это означает:

  • возможность многоразовой и предсказуемой защиты;

  • эффективную оборону против роя недорогих беспилотников;

  • минимизацию расхода дорогих боеприпасов.

Путь к боевому применению лазеров открыл Израиль. В ходе операции "Железные мечи" впервые был зафиксирован случай успешного боевого применения высокоэнергетического лазера для уничтожения дронов. 

Apollo, в отличие от ранних "ослепляющих" лазеров, физически уничтожает цель, нагревая её до разрушения. Это означает:

  • отсутствие обломков и взрывов;

  • тишину работы;

  • сверхнизкую цену одного "выстрела".

Первые экспортные успехи

В августе 2025 года EOS заключила контракт на поставку лазера класса 100 кВт одной из стран НАТО. Рынок антидрон-решений выходит из стадии демонстраций в стадию серийных поставок.

Apollo предназначен для:

  • защиты критической инфраструктуры (электростанции, аэропорты);

  • прикрытия военных баз и лагерей;

  • сопровождения экспедиционных контингентов.

Риски и вызовы

  • Энергозависимость: при длительных боях нужны мощные генераторы.

  • Погодные условия: дым, дождь и пыль снижают эффективность.

  • Этические вопросы: использование лазеров против гражданских дронов требует правовой регламентации.

Факты

  • Лазеры позволяют уничтожать десятки целей в минуту.

  • Израиль первым применил их в реальном бою.

  • Австралия стала первой страной, продавшей боевой лазер в НАТО.

  • Apollo можно развернуть за менее чем 2 часа.

FAQ

❓ Может ли Apollo полностью заменить ракеты-перехватчики?
Нет, он эффективнее против малых и средних дронов, но против баллистических угроз ракеты остаются незаменимыми.

❓ Работает ли лазер в дождь или туман?
Эффективность снижается, однако при хороших погодных условиях он максимально результативен.

❓ Как быстро можно развернуть систему?
Меньше 2 часов благодаря контейнерному формату.

❓ Почему НАТО заинтересовалось Apollo?
Из-за сочетания низкой стоимости выстрела, мобильности и ITAR-free статуса, упрощающего сделки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
