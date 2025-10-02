Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов

Современные вооружённые конфликты всё чаще решаются не ракетами и танками, а роями беспилотников.
Electro Optic Systems (EOS) из Австралии представила систему Apollo — лазер мощностью до 150 кВт, заключённый в стандартный контейнер (около 2 тонн, габаритные размеры (м): длина – 6,06; ширина – 2,44) и способный поражать до 50 дронов в минуту.
Apollo позиционируется как "самый дешёвый выстрел в мире": один залп обходится в стоимость электроэнергии, что резко снижает цену обороны по сравнению с традиционными средствами ПВО.
Мощность: 100-150 кВт (скалируемая);
Скорость наведения: <1,5 секунды для поворота на 60°;
Капацитет: 20-50 поражений в минуту (в зависимости от типа цели);
Дальность: уверенное поражение целей на 50 м — 3 км; подавление сенсоров до 15 км;
Мобильность: контейнерная компоновка, развёртывание менее чем за 2 часа.
Одно из главных преимуществ лазеров в обороне — стоимость выстрела. В то время как ракета-перехватчик может стоить сотни тысяч долларов, лазерный импульс требует лишь энергии. Для военных бюджетов это означает:
возможность многоразовой и предсказуемой защиты;
эффективную оборону против роя недорогих беспилотников;
минимизацию расхода дорогих боеприпасов.
Путь к боевому применению лазеров открыл Израиль. В ходе операции "Железные мечи" впервые был зафиксирован случай успешного боевого применения высокоэнергетического лазера для уничтожения дронов.
Apollo, в отличие от ранних "ослепляющих" лазеров, физически уничтожает цель, нагревая её до разрушения. Это означает:
отсутствие обломков и взрывов;
тишину работы;
сверхнизкую цену одного "выстрела".
В августе 2025 года EOS заключила контракт на поставку лазера класса 100 кВт одной из стран НАТО. Рынок антидрон-решений выходит из стадии демонстраций в стадию серийных поставок.
Apollo предназначен для:
защиты критической инфраструктуры (электростанции, аэропорты);
прикрытия военных баз и лагерей;
сопровождения экспедиционных контингентов.
Энергозависимость: при длительных боях нужны мощные генераторы.
Погодные условия: дым, дождь и пыль снижают эффективность.
Этические вопросы: использование лазеров против гражданских дронов требует правовой регламентации.
Лазеры позволяют уничтожать десятки целей в минуту.
Израиль первым применил их в реальном бою.
Австралия стала первой страной, продавшей боевой лазер в НАТО.
Apollo можно развернуть за менее чем 2 часа.
❓ Может ли Apollo полностью заменить ракеты-перехватчики?
Нет, он эффективнее против малых и средних дронов, но против баллистических угроз ракеты остаются незаменимыми.
❓ Работает ли лазер в дождь или туман?
Эффективность снижается, однако при хороших погодных условиях он максимально результативен.
❓ Как быстро можно развернуть систему?
Меньше 2 часов благодаря контейнерному формату.
❓ Почему НАТО заинтересовалось Apollo?
Из-за сочетания низкой стоимости выстрела, мобильности и ITAR-free статуса, упрощающего сделки.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.