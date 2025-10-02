Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:05
Наука

После почти двух десятилетий попыток замены устаревшей системы SPADOC (Space Defense Operations Center) Космические силы США объявили о переходе к новой платформе — Advanced Tracking and Launch Analysis System (ATLAS).

спутники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
спутники

SPADOC, созданная в 1980-х годах, долгое время оставалась основным инструментом для отслеживания спутников, космических аппаратов и потенциально опасного космического мусора. Однако к 2017 году даже тогдашний глава Космического командования генерал Джей Рэймонд назвал её "старой развалюхой".

Что такое ATLAS

ATLAS — это ориентированная на программное обеспечение система для управления, обработки и распространения данных космического мониторинга. Она обеспечивает:

  • точное каталогизирование объектов в космосе;

  • повышенную скорость обработки данных о траекториях и орбитах;

  • возможность автоматизированного обмена информацией с платформой Space-Track.org, открытой для союзников и исследователей.

Испытания системы проходили почти год в подразделении Delta 2 Командования космических операций (Ванденберг, Калифорния), где ATLAS доказала свою готовность к эксплуатации.

Почему это важно

Принятие ATLAS позволяет Космическим силам:

  1. Отказаться от SPADOC - громоздкой и неэффективной системы, не рассчитанной на современные задачи.

  2. Повысить устойчивость к угрозам - от космического мусора до вражеских спутников.

  3. Обеспечить точность и скорость анализа в условиях стремительного роста числа объектов на орбите.

По словам исполнительного директора программы BMC3I Шеннон Паллоне, теперь операторы могут "не модернизировать старое, а закрывать пробелы в осведомлённости".

Долгая дорога к реформе

Попытки замены SPADOC предпринимались и раньше. В 2009 году стартовала программа Joint Mission System (JMS), но спустя десять лет и почти миллиард долларов её закрыли как неэффективную.

Проект ATLAS начался в 2018 году при поддержке L3Harris и тоже столкнулся с задержками. В 2023 году он даже оказался в списке трёх самых проблемных программ космических закупок. Тем не менее, настойчивость и доработка системы позволили довести её до внедрения.

Факты и ключевые моменты

  • SPADOC эксплуатировалась более 40 лет.

  • JMS (2009-2018) провалилась, не заменив старую систему.

  • ATLAS официально признана "эксплуатационной" в сентябре 2025 года.

  • Система создаёт каталог объектов и публикует данные на Space-Track.org.

  • Перспектива: полное закрытие SPADOC — пока без конкретных сроков.

FAQ

❓ Когда окончательно закроют SPADOC?
Сроки не установлены, но внедрение ATLAS делает этот шаг неизбежным.

❓ Чем ATLAS отличается от SPADOC?
SPADOC — устаревшая система 1980-х годов. ATLAS использует современные алгоритмы и автоматизацию, обеспечивая больше точности и скорости.

❓ Почему JMS провалился, а ATLAS — нет?
JMS оказался слишком амбициозным и затратным. ATLAS изначально имела более узкий фокус и реалистичные цели, что позволило довести проект до результата.

❓ Как это повлияет на международное сотрудничество?
Данные ATLAS интегрируются с Space-Track.org, что делает их доступными партнёрам США и повышает общий уровень доверия.

Внедрение ATLAS — это ключевой шаг в развитии космической обороны США. Он символизирует не только конец эпохи SPADOC, но и начало новой эры в отслеживании орбитальных объектов и обеспечении безопасности в космосе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
