Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США

После почти двух десятилетий попыток замены устаревшей системы SPADOC (Space Defense Operations Center) Космические силы США объявили о переходе к новой платформе — Advanced Tracking and Launch Analysis System (ATLAS).
SPADOC, созданная в 1980-х годах, долгое время оставалась основным инструментом для отслеживания спутников, космических аппаратов и потенциально опасного космического мусора. Однако к 2017 году даже тогдашний глава Космического командования генерал Джей Рэймонд назвал её "старой развалюхой".
ATLAS — это ориентированная на программное обеспечение система для управления, обработки и распространения данных космического мониторинга. Она обеспечивает:
точное каталогизирование объектов в космосе;
повышенную скорость обработки данных о траекториях и орбитах;
возможность автоматизированного обмена информацией с платформой Space-Track.org, открытой для союзников и исследователей.
Испытания системы проходили почти год в подразделении Delta 2 Командования космических операций (Ванденберг, Калифорния), где ATLAS доказала свою готовность к эксплуатации.
Принятие ATLAS позволяет Космическим силам:
Отказаться от SPADOC - громоздкой и неэффективной системы, не рассчитанной на современные задачи.
Повысить устойчивость к угрозам - от космического мусора до вражеских спутников.
Обеспечить точность и скорость анализа в условиях стремительного роста числа объектов на орбите.
По словам исполнительного директора программы BMC3I Шеннон Паллоне, теперь операторы могут "не модернизировать старое, а закрывать пробелы в осведомлённости".
Попытки замены SPADOC предпринимались и раньше. В 2009 году стартовала программа Joint Mission System (JMS), но спустя десять лет и почти миллиард долларов её закрыли как неэффективную.
Проект ATLAS начался в 2018 году при поддержке L3Harris и тоже столкнулся с задержками. В 2023 году он даже оказался в списке трёх самых проблемных программ космических закупок. Тем не менее, настойчивость и доработка системы позволили довести её до внедрения.
SPADOC эксплуатировалась более 40 лет.
JMS (2009-2018) провалилась, не заменив старую систему.
ATLAS официально признана "эксплуатационной" в сентябре 2025 года.
Система создаёт каталог объектов и публикует данные на Space-Track.org.
Перспектива: полное закрытие SPADOC — пока без конкретных сроков.
❓ Когда окончательно закроют SPADOC?
Сроки не установлены, но внедрение ATLAS делает этот шаг неизбежным.
❓ Чем ATLAS отличается от SPADOC?
SPADOC — устаревшая система 1980-х годов. ATLAS использует современные алгоритмы и автоматизацию, обеспечивая больше точности и скорости.
❓ Почему JMS провалился, а ATLAS — нет?
JMS оказался слишком амбициозным и затратным. ATLAS изначально имела более узкий фокус и реалистичные цели, что позволило довести проект до результата.
❓ Как это повлияет на международное сотрудничество?
Данные ATLAS интегрируются с Space-Track.org, что делает их доступными партнёрам США и повышает общий уровень доверия.
Внедрение ATLAS — это ключевой шаг в развитии космической обороны США. Он символизирует не только конец эпохи SPADOC, но и начало новой эры в отслеживании орбитальных объектов и обеспечении безопасности в космосе.
