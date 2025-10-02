Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Развитие космических технологий уже давно перестало быть исключительно привилегией крупных агентств вроде NASA или ESA.

Сегодня стартапы, университетские лаборатории и даже небольшие инженерные коллективы активно включаются в процесс. Новейшая разработка из Чехии может ускорить эту тенденцию: создан материал для 3D-печати деталей спутников, который можно использовать даже на стандартных принтерах.

Новый материал: Prusament PC Space Grade Black

Компания Prusa Research совместно с TRL Space представила уникальный поликарбонатный филамент для 3D-принтеров.

Ключевые особенности:

  • Основа — инженерный пластик (поликарбонат).

  • Название — Prusament PC Space Grade Black.

  • Доступен для печати на обычных настольных 3D-принтерах.

  • Обладает низкой ценой и простотой использования.

По словам Йозефа Пруши, это "новаторский материал, который сделает разработку космических технологий доступной широкому кругу специалистов и энтузиастов".

Зачем нужен этот филамент

До сих пор для изготовления деталей спутников использовались дорогие композиты и оборудование. Новый материал решает сразу несколько проблем:

  1. Доступность - печать возможна без специализированных промышленных принтеров.

  2. Скорость - деталь можно изготовить за несколько часов прямо в лаборатории.

  3. Надёжность - материал устойчив к вакууму, перепадам температур и электростатике.

  4. Гибкость применения - корпуса электроники, держатели кабелей, мелкие элементы спутников CubeSat.

Преимущества перед традиционными материалами

  • Устойчивость к газовыделению. Вакуум часто приводит к испарению летучих частиц из пластика, что способно повредить оптику и электронику. Новый материал сведёт эту опасность к минимуму.

  • Электростатическая безопасность. Способен рассеивать заряд, защищая спутниковые системы.

  • Температурная стойкость. Разработан с учётом экстремальных условий космоса — циклов нагрева и охлаждения.

Тестирование и перспективы

Материал проходит испытания в ведущих научных центрах:

  • ЦЕРН - проверка на радиационную стойкость.

  • Европейское космическое агентство (ESA) - испытания при экстремальных перепадах температур.

Ожидается, что результаты тестов подтвердят пригодность филамента для более ответственных задач, включая опорные конструкции малых спутников.

Факты о проекте

  • Первым спутником, где планируется использовать материал, станет TROLL.

  • Подходит для объектов размером до 20x20 см без деформаций.

  • Материал создавался более двух лет, с учётом стандартов космической отрасли.

Практическое применение

  1. Университеты смогут строить прототипы CubeSat без больших затрат.

  2. Стартапы получат быстрый инструмент для тестирования идей.

  3. Космические агентства смогут удешевить мелкосерийное производство.

FAQ

❓ Можно ли использовать материал вне космоса?
Да, он подходит и для промышленных задач, где важна прочность и устойчивость к нагрузкам.

❓ Чем он лучше стандартного ABS или PLA?
ABS и PLA дешевле, но не выдерживают экстремальных температур и вакуума. Новый материал специально разработан для космоса.

❓ Можно ли печатать на бытовом принтере?
Да, именно это главное преимущество — не требуется промышленное оборудование.

❓ Когда он поступит в массовую продажу?
Prusa Research планирует запуск продаж в течение ближайшего года после завершения тестов.

❓ Есть ли аналоги у конкурентов?
Некоторые компании разрабатывают космические полимеры, но чешский проект первым предложил доступное и легко печатаемое решение.

Если раньше производство спутников требовало миллионов долларов и лабораторий, то теперь даже университетская команда сможет за неделю напечатать корпус или компонент для своего аппарата.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
