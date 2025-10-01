Кварцевое бессмертие: Microsoft хоронит флешки и диски — технология записи данных на стекло

Годами USB-флешки, внешние жёсткие диски и карты памяти были верными спутниками миллионов людей. Они помогали переносить документы, фотографии и видео, создавать резервные копии и хранить личные и рабочие проекты. Но их время подходит к концу.

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

Компания Microsoft представила революционную технологию — Project Silica, которая использует кварцевое стекло как носитель информации и обещает хранить данные веками.

Проблема традиционных носителей

Несмотря на удобство и доступность флешек и жёстких дисков, у них есть серьёзные ограничения:

Хрупкость и износ : разъёмы ломаются, микросхемы деградируют.

Ограниченный срок службы : через 5-10 лет файлы могут исчезнуть без предупреждения.

Устаревание форматов : стандарты чтения и записи меняются каждые десятилетие.

Ограниченный объём: с ростом качества фото и видео накопители быстро переполняются.

Это делает хранение больших массивов данных рискованным и затратным.

Что такое Project Silica?

Project Silica - это технология записи данных на пластины из кварцевого стекла при помощи фемтосекундных лазеров. Эти лазеры изменяют структуру стекла необратимым образом, создавая долговечный и надёжный носитель.

Преимущества:

Прочность : кварцевое стекло не портится от влаги, температуры или времени.

Экологичность : материал нетоксичен, прост в производстве и легко перерабатывается.

Ёмкость : на одном блоке можно хранить несколько терабайт.

Долговечность: данные могут сохраняться в течение сотен лет.

Как это изменит наше будущее

Больше не нужно копировать данные каждые 5 лет . Одна запись сохранит информацию для нескольких поколений.

. Одна запись сохранит информацию для нескольких поколений. Снижение расходов : первоначальная цена выше, но отсутствие постоянной замены делает систему экономически выгодной.

Архивы и музеи смогут сохранять исторические документы и культурное наследие на века.

Дата-центры и компании получат устойчивый способ хранить петабайты данных без риска потерь.

Факты о Project Silica

Первые эксперименты Microsoft показали, что данные можно записать и считать десятки тысяч раз без повреждения носителя.

Стекло устойчиво к экстремальным условиям: нагреву до 1000 °C, воздействию воды и радиации.

Потребность в долговечном хранении данных растёт: человечество производит более 120 зеттабайт информации ежегодно.

FAQ

❓ Что случится с USB-флешками и жёсткими дисками?

Они останутся для кратковременного и повседневного использования, но постепенно будут вытесняться более надёжными технологиями.

❓ Можно ли будет купить Project Silica для дома?

На первом этапе технология ориентирована на корпорации, дата-центры и архивы. Для домашних пользователей она может появиться позже.

❓ Чем стекло лучше облака?

Облачные сервисы зависят от серверов, которые нужно постоянно обслуживать. Стекло сохраняет данные физически и не требует постоянного питания.

❓ Насколько долговечно кварцевое стекло?

Тесты показывают, что оно может хранить информацию сотни лет без потерь.

❓ Заменит ли Project Silica привычные накопители полностью?

Вряд ли в ближайшее время. Но в долгосрочной перспективе стеклянные носители могут стать новым стандартом для архивирования.

Мы стоим на пороге конца эры USB-флешек и жёстких дисков. Project Silica предлагает решение для вечного хранения данных — прочное, экологичное и долговечное. Cтеклянные носители могут стать следующим шагом в эволюции хранения информации.