Кварцевое бессмертие: Microsoft хоронит флешки и диски — технология записи данных на стекло

Наука

Годами USB-флешки, внешние жёсткие диски и карты памяти были верными спутниками миллионов людей. Они помогали переносить документы, фотографии и видео, создавать резервные копии и хранить личные и рабочие проекты. Но их время подходит к концу.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

Компания Microsoft представила революционную технологиюProject Silica, которая использует кварцевое стекло как носитель информации и обещает хранить данные веками.

Проблема традиционных носителей

Несмотря на удобство и доступность флешек и жёстких дисков, у них есть серьёзные ограничения:

  • Хрупкость и износ: разъёмы ломаются, микросхемы деградируют.

  • Ограниченный срок службы: через 5-10 лет файлы могут исчезнуть без предупреждения.

  • Устаревание форматов: стандарты чтения и записи меняются каждые десятилетие.

  • Ограниченный объём: с ростом качества фото и видео накопители быстро переполняются.

Это делает хранение больших массивов данных рискованным и затратным.

Что такое Project Silica?

Project Silica - это технология записи данных на пластины из кварцевого стекла при помощи фемтосекундных лазеров. Эти лазеры изменяют структуру стекла необратимым образом, создавая долговечный и надёжный носитель.

Преимущества:

  • Прочность: кварцевое стекло не портится от влаги, температуры или времени.

  • Экологичность: материал нетоксичен, прост в производстве и легко перерабатывается.

  • Ёмкость: на одном блоке можно хранить несколько терабайт.

  • Долговечность: данные могут сохраняться в течение сотен лет.

Как это изменит наше будущее

  • Больше не нужно копировать данные каждые 5 лет. Одна запись сохранит информацию для нескольких поколений.

  • Снижение расходов: первоначальная цена выше, но отсутствие постоянной замены делает систему экономически выгодной.

  • Архивы и музеи смогут сохранять исторические документы и культурное наследие на века.

  • Дата-центры и компании получат устойчивый способ хранить петабайты данных без риска потерь.

Факты о Project Silica

  • Первые эксперименты Microsoft показали, что данные можно записать и считать десятки тысяч раз без повреждения носителя.

  • Стекло устойчиво к экстремальным условиям: нагреву до 1000 °C, воздействию воды и радиации.

  • Потребность в долговечном хранении данных растёт: человечество производит более 120 зеттабайт информации ежегодно.

FAQ

❓ Что случится с USB-флешками и жёсткими дисками?
Они останутся для кратковременного и повседневного использования, но постепенно будут вытесняться более надёжными технологиями.

❓ Можно ли будет купить Project Silica для дома?
На первом этапе технология ориентирована на корпорации, дата-центры и архивы. Для домашних пользователей она может появиться позже.

❓ Чем стекло лучше облака?
Облачные сервисы зависят от серверов, которые нужно постоянно обслуживать. Стекло сохраняет данные физически и не требует постоянного питания.

❓ Насколько долговечно кварцевое стекло?
Тесты показывают, что оно может хранить информацию сотни лет без потерь.

❓ Заменит ли Project Silica привычные накопители полностью?
Вряд ли в ближайшее время. Но в долгосрочной перспективе стеклянные носители могут стать новым стандартом для архивирования.

Мы стоим на пороге конца эры USB-флешек и жёстких дисков. Project Silica предлагает решение для вечного хранения данных — прочное, экологичное и долговечное. Cтеклянные носители могут стать следующим шагом в эволюции хранения информации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
