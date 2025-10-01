Кварцевое бессмертие: Microsoft хоронит флешки и диски — технология записи данных на стекло

Годами USB-флешки, внешние жёсткие диски и карты памяти были верными спутниками миллионов людей. Они помогали переносить документы, фотографии и видео, создавать резервные копии и хранить личные и рабочие проекты. Но их время подходит к концу.
Компания Microsoft представила революционную технологию — Project Silica, которая использует кварцевое стекло как носитель информации и обещает хранить данные веками.
Несмотря на удобство и доступность флешек и жёстких дисков, у них есть серьёзные ограничения:
Хрупкость и износ: разъёмы ломаются, микросхемы деградируют.
Ограниченный срок службы: через 5-10 лет файлы могут исчезнуть без предупреждения.
Устаревание форматов: стандарты чтения и записи меняются каждые десятилетие.
Ограниченный объём: с ростом качества фото и видео накопители быстро переполняются.
Это делает хранение больших массивов данных рискованным и затратным.
Project Silica - это технология записи данных на пластины из кварцевого стекла при помощи фемтосекундных лазеров. Эти лазеры изменяют структуру стекла необратимым образом, создавая долговечный и надёжный носитель.
Прочность: кварцевое стекло не портится от влаги, температуры или времени.
Экологичность: материал нетоксичен, прост в производстве и легко перерабатывается.
Ёмкость: на одном блоке можно хранить несколько терабайт.
Долговечность: данные могут сохраняться в течение сотен лет.
Снижение расходов: первоначальная цена выше, но отсутствие постоянной замены делает систему экономически выгодной.
Архивы и музеи смогут сохранять исторические документы и культурное наследие на века.
Дата-центры и компании получат устойчивый способ хранить петабайты данных без риска потерь.
Первые эксперименты Microsoft показали, что данные можно записать и считать десятки тысяч раз без повреждения носителя.
Стекло устойчиво к экстремальным условиям: нагреву до 1000 °C, воздействию воды и радиации.
Потребность в долговечном хранении данных растёт: человечество производит более 120 зеттабайт информации ежегодно.
❓ Что случится с USB-флешками и жёсткими дисками?
Они останутся для кратковременного и повседневного использования, но постепенно будут вытесняться более надёжными технологиями.
❓ Можно ли будет купить Project Silica для дома?
На первом этапе технология ориентирована на корпорации, дата-центры и архивы. Для домашних пользователей она может появиться позже.
❓ Чем стекло лучше облака?
Облачные сервисы зависят от серверов, которые нужно постоянно обслуживать. Стекло сохраняет данные физически и не требует постоянного питания.
❓ Насколько долговечно кварцевое стекло?
Тесты показывают, что оно может хранить информацию сотни лет без потерь.
❓ Заменит ли Project Silica привычные накопители полностью?
Вряд ли в ближайшее время. Но в долгосрочной перспективе стеклянные носители могут стать новым стандартом для архивирования.
Мы стоим на пороге конца эры USB-флешек и жёстких дисков. Project Silica предлагает решение для вечного хранения данных — прочное, экологичное и долговечное. Cтеклянные носители могут стать следующим шагом в эволюции хранения информации.
