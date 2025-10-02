Тёмная материя: новые границы в поисках загадочной субстанции

Определение природы тёмной материи остаётся одной из самых захватывающих задач современной науки. Этот загадочный компонент Вселенной, невидимый для телескопов, но составляющий большую часть её массы, десятилетиями интригует физиков.
Новые результаты эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ) ещё больше сузили круг возможных кандидатов на роль тёмной материи, подтверждая: если она состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP), то искать её нужно именно в тех диапазонах, куда пока не доходила наука.
"Хотя мы всегда надеемся открыть новую частицу, для физики элементарных частиц важно иметь возможность установить границы того, чем на самом деле может быть тёмная материя", — сказал физик-экспериментатор Хью Липпинкотт.
Учёные давно знают, что привычная нам материя — атомы и молекулы — составляет лишь малую часть космоса. Остальное приходится на тёмную материю и тёмную энергию. Без этого скрытого "каркаса" галактики попросту не могли бы удерживаться в том виде, в котором мы их наблюдаем.
Однако поймать частицы тёмной материи — задача сродни поиску иголки в космическом стоге сена. Они не испускают света и взаимодействуют крайне слабо. Поэтому на помощь приходят сложнейшие подземные детекторы.
Эксперимент LZ расположен в шахте глубиной полтора километра в Южной Дакоте. Такая глубина защищает от космических лучей и постороннего излучения.
Сердце установки — 10 тонн жидкого ксенона, заключённые в два титановых резервуара. Вокруг — акриловые баки с жидким сцинтиллятором и гадолинием, которые помогают отсеивать ложные сигналы. Система напоминает "луковицу", где каждый слой блокирует или отслеживает ненужные частицы.
Предполагается, что вимп, если он существует, сталкивается с ядром ксенона, создавая едва уловимый импульс. Именно его учёные и пытаются зарегистрировать.
А что если тёмная материя не состоит из вимпов? В таком случае на первый план выйдут альтернативные модели: аксионы, тёмные фотоны, экзотические поля. Тогда будущие детекторы будут искать другие типы сигналов. LZ уже частично готов к этому, ведь он способен фиксировать и редкие процессы с нейтрино.
Как выбрать метод поиска тёмной материи?
Метод зависит от гипотезы: для вимпов нужны подземные детекторы, для аксионов — резонаторы и магнитные ловушки.
Сколько стоит подобный эксперимент?
Бюджет LZ исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку требует сверхчистых материалов и сложной инфраструктуры.
Что лучше: LZ или другие установки?
Нет "лучшего" — все эксперименты дополняют друг друга. LZ бьёт рекорды чувствительности, но параллельно работают другие проекты, например XENONnT и PandaX.
Уточнения
Тёмная мате́рия - в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. Составляет порядка четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.
