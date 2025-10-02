Морские инженеры: как эти крошечные обитатели глубин восстанавливают баланс в экосистемах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Устрицы — одни из самых незаметных, но по-настоящему мощных "инженеров" морских экосистем. Сегодня, когда климат меняется, а прибрежные воды страдают от загрязнений, именно они становятся частью устойчивых решений для сохранения биоразнообразия и восстановления качества воды.

Устричные рифы Харрис-Крик: новый шанс

В Мэриленде, в ручье Харрис-Крик, природоохранные организации запустили масштабную программу восстановления устричных рифов. Это не просто проект по сохранению вида: каждое поселение устриц — живой фильтр для воды. Одна взрослая особь способна очистить до 50 галлонов воды в день, удаляя излишки азота и другие загрязнители.

Согласно подсчётам, восстановленные рифы способны отфильтровать весь ручей всего за 10 дней. Это эквивалентно удалению азота в объёме, сравнимом с 20 000 мешков удобрений.

Проблема Чесапикского залива

Когда-то Чесапикский залив славился богатейшими запасами устриц, но за последние десятилетия их численность резко сократилась.

Основные причины:

  • чрезмерный промысловый вылов;
  • потепление воды и изменение её солёности;
  • разрушение естественных рифов.

Сегодня утрачено около 85% исторических устричных рифов. Это серьёзно повлияло на экосистему всего залива.

Устрицы как природный фильтр

Местные власти и учёные считают выращивание устриц более эффективной альтернативой дорогостоящим инженерным системам очистки сточных вод. Устрицы не только удаляют азот и делают воду прозрачнее, но и создают сложные структуры рифов, которые служат убежищем для крабов, рыб и других морских существ.

Однако эффективность "живых фильтров" зависит от условий: температуры воды, уровня солёности, качества водорослей и мутности.

Глобальное значение

Изменение климата и экстремальные погодные явления угрожают многим морским видам. Но проекты по восстановлению устриц показывают, что устойчивые природные решения работают не хуже технологических. Более того, они оказываются дешевле и долговечнее, сохраняя морские экосистемы и поддерживая рыбный промысел.

Как можно помочь нашим устрицам

  • Присоединиться к волонтёрским программам по восстановлению устричных рифов на Дальнем востоке.
  • Поддержать экологические организации пожертвованиями или посильной помощью.
  • Распространять информацию о пользе подобных проектов в России.

Уточнения

У́стрица — общее обозначение для ряда конкретных групп двустворчатых моллюсков, которые живут в морской воде или солоноватой среде обитания. Обычно створки раковины у двустворчатых моллюсков симметричны (например, у сердцевидок, беззубок). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
