Генетический пазл сложился? Раскрыта главная загадка дислексии

Недавнее исследование, проведённое учёными Эдинбургского университета (Шотландия) и Института психолингвистики Общества Макса Планка (Нидерланды), опубликованное в журнале Translational Psychiatry, стало крупнейшим в истории генетическим анализом дислексии.

Ребенок делает уроки

Оно позволило по-новому взглянуть на природу этого состояния и подтвердило, что дислексия — это не отдельное заболевание, а нижняя граница спектра способностей к чтению.

Дислексия: определение и суть

Что это такое?

Дислексия относится к группе специфических нарушений обучения (СНО) и проявляется как врождённая и устойчивая трудность с беглым и точным чтением.

Как это влияет?

Люди с дислексией испытывают сложности с пониманием текста, особенно на этапе начальной школьной подготовки.

Нейробиология:

Дислексия связана с особенностями функционирования мозга, а её происхождение имеет выраженную генетическую основу.

Самое масштабное исследование

Учёные провели полногеномное ассоциативное исследование (GWAS), анализируя данные 1,2 миллиона человек из двух крупнейших баз: консорциума GenLang и проекта 23andMe.

Результаты:

выявлено 80 участков ДНК , связанных с дислексией;

из них 36 новых и 13 ранее неизвестных науке ;

многие из них связаны с генами, отвечающими за раннее развитие нервной системы.

Связь с другими состояниями

Некоторые гены, влияющие на дислексию, также связаны с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) .

Найдена корреляция между дислексией и хронической болью , которая чаще встречается у людей с нейроразвитием.

Однако причины этих связей пока остаются не до конца изученными.

Дислексия, гены и мозг

Исследование показало:

генетические факторы дислексии не подвергались недавнему эволюционному отбору ;

переход от охоты и собирательства к земледелию не оказал значимого влияния на эти гены;

это указывает на естественное разнообразие когнитивных способностей внутри человеческой популяции.

Генетика ≠ судьба

Хотя генетическая предрасположенность играет важную роль, учёные отмечают:

комбинация выявленных генов объясняет лишь 2,3-4,7% вариации способностей к чтению;

это значит, что факторы среды, обучения и поддержки критически важны;

школьные методики и доступ к педагогической помощи могут компенсировать большую часть генетического риска.

Факты о дислексии

По оценкам, 5-10% населения мира имеют дислексию.

Считается, что до 70% риска объясняется наследственностью.

У близнецов вероятность совпадения дислексии значительно выше, чем у обычных братьев и сестёр.

Нейровизуализация показывает отличия в областях мозга, отвечающих за обработку языка и чтение.

Советы для родителей и педагогов

Раннее выявление: чем раньше ребёнок получает помощь, тем выше шансы на успешную адаптацию. Индивидуальный подход: методы обучения должны подстраиваться под стиль восприятия ребёнка. Технологии в помощь: специальные шрифты, электронные читалки и программы упрощают чтение. Поддержка семьи: эмоциональное принятие и похвала помогают ребёнку развивать уверенность. Регулярные занятия: систематическая тренировка навыков чтения в игровой форме эффективнее жёстких упражнений.

FAQ

❓ Дислексия — это болезнь?

Нет, это нейроразвитийное состояние, а не заболевание. Люди с дислексией могут быть абсолютно здоровыми и успешными.

❓ Можно ли "вылечить" дислексию?

Вылечить нельзя, но можно значительно скорректировать её проявления с помощью педагогических и психологических методик.

❓ Передаётся ли дислексия по наследству?

Да, исследования показывают сильную генетическую связь, однако важны и факторы среды.

❓ Дислексия влияет только на чтение?

В основном да, но иногда сопровождается трудностями с письмом, концентрацией и обработкой устной речи.

❓ Можно ли предсказать дислексию по генам?

На данный момент — нет. Генетические тесты не дают точного прогноза, они лишь указывают на повышенный риск.

Дислексия — это не приговор, а особенность, которую можно учитывать и корректировать, позволяя людям реализовать свои способности.