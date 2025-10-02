Луна хранит топливо будущего: ключ к энергии без отходов — битва за полезные ископаемые уже началась

Добыча полезных ископаемых на Луне ещё недавно казалась фантастикой, а сегодня стала предметом реальных планов и инвестиций. Главная цель — редкий изотоп гелий-3, который на Земле встречается в мизерных количествах, но на спутнике накопился за миллиарды лет под действием солнечного ветра. Бизнесмены и инженеры считают, что именно этот ресурс способен изменить будущее энергетики и высоких технологий.
Гелий-3 — лёгкий стабильный изотоп, обладающий уникальными свойствами. Он необходим для охлаждения квантовых компьютеров и криогенных установок, а в перспективе рассматривается как топливо для безопасной термоядерной энергетики. Сегодня цена вещества превышает 20 миллионов долларов за килограмм, и спрос на него постоянно растёт.
Учёные признают, что точное картирование запасов крайне сложно. И с орбиты, и непосредственно на поверхности Луны эта задача требует сложнейших технологий. Одни исследователи уверены, что изотоп можно добывать с помощью гамма-излучения высокой энергии, другие считают, что его в реголите слишком мало для такого метода. Однако есть гипотеза: там, где встречается ильменит — титансодержащий минерал, — можно ожидать и значительные скопления гелия-3.
Гелий-3 — это редкий изотоп, которого на Земле практически нет. Его главная ценность связана с двумя направлениями. Во-первых, он необходим для охлаждения чипов квантовых компьютеров, работающих при температурах, близких к абсолютному нулю. Во-вторых, этот газ рассматривается как перспективное топливо для будущих термоядерных реакторов, способных давать огромные объёмы чистой энергии без радиоактивных отходов.
Сегодня литр гелия-3 стоит порядка 20 миллионов долларов. По данным компании Bluefors, крупнейшего производителя систем криогенного охлаждения, ежегодная потребность в этом изотопе уже измеряется тысячами литров.
Несмотря на высокий интерес, добывать гелий-3 непросто. Учёные спорят даже о том, сколько его реально содержится в лунном грунте.
Одни считают, что эффективным методом разведки может стать использование гамма-излучения высокой энергии, другие же уверены, что концентрация газа слишком мала для такой технологии. Существует и подход, связанный с минералом ильменитом: именно он, как предполагают исследователи, указывает на возможные скопления гелия-3.
Эта компания была создана бывшими инженерами Blue Origin. Её цель — развернуть постоянную добычу ресурсов на Луне. В первую очередь речь идёт о гелии-3.
Interlune планирует:
Другая компания, Magna Petra, рассматривает Луну как "звёздную губку", где миллиарды лет оседали частицы солнечного ветра. Её подход отличается: вместо бурения она планирует собирать газовые атомы, впитавшиеся в поверхность. Партнёром в будущих миссиях должно стать японское агентство ispace.
Возможен сценарий, при котором объём гелия-3 на Луне окажется недостаточным. В таком случае внимание переключится на искусственный синтез изотопа или на разработку альтернативных материалов для охлаждения квантовых систем.
Как выбрать технологию добычи гелия-3?
Оптимальный метод зависит от концентрации изотопа в реголите. Пока компании тестируют как бурение, так и сбор газа.
Сколько стоит килограмм гелия-3?
Около 20 миллионов долларов, но цена зависит от спроса и ограниченного предложения.
Что лучше: добывать на Луне или синтезировать на Земле?
На Земле синтез обходится ещё дороже, поэтому пока внимание сосредоточено на Луне.
Гелий-3 на Луне воспринимается как стратегический ресурс будущего — он может сыграть ключевую роль в развитии квантовых технологий и энергетики. Однако пока его добыча связана с огромными затратами и техническими рисками. Если частным компаниям удастся доказать экономическую целесообразность и разработать надёжные технологии, Луна действительно станет новым источником ценных ресурсов и важным шагом к формированию космической экономики.
