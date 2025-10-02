Красная планета оживает: спектр Марса раскрыл следы динамичного прошлого, которое может раскрыть много тайн

Анализ свежих спектральных данных с Красной планеты привёл к сенсационному открытию: исследователи обнаружили ранее неизвестный минерал, который может рассказать о динамичном прошлом Марса и его способности поддерживать жизнь. Речь идёт о соединении под названием ферригидросульфат, в составе которого сочетаются железо и сера.
Основным инструментом для анализа поверхности Марса стала спектроскопия — метод, позволяющий разлагать свет на длины волн и определять присутствие конкретных веществ. На орбите Марса работает компактный спектрометр CRISM, который более 15 лет собирает данные с поверхности планеты.
При наблюдении за кратером Арам Хаос прибор зафиксировал странную спектральную полосу, которая не соответствовала ни одному известному минералу. Это побудило учёных углубиться в обработку данных.
Для этого команда применила глубокое машинное обучение и современный алгоритм атмосферной коррекции, разработанный специально для условий Марса.
Алгоритм выявил не только известные минералы, но и аномальные сигналы, что позволило зафиксировать ферригидросульфат в нескольких регионах Марса.
Учёные из Института SETI и Исследовательского центра NASA им. Эймса смогли синтезировать минерал в лаборатории. Эксперименты показали, что он отличается уникальной кристаллической структурой и стабильностью. Это убедило исследователей, что речь идёт о новом минерале, хотя официальное признание возможно только после его обнаружения на Земле.
По словам ведущего автора работы, старшего научного сотрудника Дженис Бишоп, ферригидросульфат образуется в кислой среде с высокой температурой, где присутствуют кислород и вода. То есть его существование указывает на то, что на Марсе были условия, способные поддерживать жизнь.
Учёные полагают, что в разных регионах минерал возник разными путями:
Оба сценария указывают на то, что Марс был химически и термически активен гораздо позже, чем считалось ранее.
|Параметр
|Земля
|Марс
|Минералообразование
|Вулканизм, гидротермальные источники, тектоника
|Вулканизм, гидротермальные процессы в древности
|Вода
|Жидкая в океанах и подземных слоях
|В прошлом — реки, озёра, ледники
|Кислая среда
|Локально в вулканических районах
|Древние кислые воды, фиксируемые по сульфатам
|Жизнь
|Подтверждена
|Пока гипотетическая
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает химическую активность Марса в прошлом
|Минерал ещё не найден на Земле, нужно официальное признание
|Указывает на существование кислых водных сред
|Точные условия формирования остаются дискуссионными
|Расширяет понимание палеоклимата
|Ограниченность данных требует новых миссий
Если этот минерал формировался в присутствии воды и кислорода, он мог создавать химическую среду, благоприятную для микробов. Учёные отмечают: именно такие соединения на Земле часто связаны с микроорганизмами, обитающими в экстремальных условиях. Это даёт новый аргумент в пользу гипотезы, что Марс в прошлом был населён хотя бы простейшими формами жизни.
Оно показывает, что Марс был активным и потенциально обитаемым дольше, чем считалось.
Учёные пока не обнаружили его в земной коре. Но поиск продолжается.
Новые миссии и марсоходы будут искать подтверждение существования ферригидросульфата на поверхности.
Открытие ферригидросульфата на Марсе — это не только важный шаг в понимании прошлого планеты, но и ключ к будущим миссиям. Оно открывает новые перспективы для поиска жизни на Марсе и даёт учёным дополнительные данные для дальнейших исследований. Понимание того, что Марс был активен в геологическом плане значительно дольше, чем считалось, подталкивает к необходимости новых экспедиций с более детальными исследованиями. Это открытие приближает нас к разгадке одной из самых захватывающих загадок космоса — существовала ли жизнь на Красной планете?
