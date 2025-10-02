Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Робби Уильямс раскрыл диагноз синдром Туретта: как расстройство влияет на выступления артиста
Жемчуг любит прогулки, а изумруд боится душа: странные капризы ваших украшений
Шутка эволюции или ошибка учёных? 200 лет лисицу считали тем, кем она не была
Жуки и грызуны бегут в панике: одно растение ставит крест на нашествии вредителей
Заморозили и забыли? Большая семёрка рискует нарваться на ответные меры России
Чем больше добываем нефти, тем дороже бензин: что делать водителям при очередях на АЗС
Кондиционер превращается в пожирателя денег: одна ошибка — и зима обойдётся втрое дороже
Еда оказывается мощнее науки: скрытые факты о продуктах взрывают привычное мышление
Творог с бананом скрывает подвох: как убрать инсулиновый удар и оставить только пользу

Сверхновая звезда сорвала маску: внутренние оболочки звезды перемешались перед взрывом

0:17
Наука

Даже самые изученные объекты Вселенной продолжают удивлять. Учёные десятилетиями полагали, что смерть массивных звёзд — процесс относительно упорядоченный: слои вещества медленно сжимаются, ядро коллапсирует, а потом следует мощный взрыв. Но новые наблюдения рентгеновской обсерватории Чандра показали: всё оказалось гораздо хаотичнее. В остатке сверхновой Кассиопея А астрономы нашли следы "невозможного" сценария, когда внутренние оболочки звезды буквально перемешались за считаные часы до катастрофы.

Остаток сверхновой Кассиопея А
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Остаток сверхновой Кассиопея А

Что такое Кассиопея А

Кассиопея А (Cas A) — один из самых ярких и детально изученных остатков сверхновой в нашей Галактике. Свет от взрыва достиг Земли около 1660 года, но в хрониках того времени нет свидетельств об аномально яркой "новой звезде". Вероятно, вспышка была менее заметна, чем ожидалось.

Звезда-прародитель имела массу 15-30 Солнц и закончила жизнь катастрофическим взрывом. Остаток сегодня — облако горячего газа и тяжёлых элементов, которые разлетелись в межзвёздное пространство.

Как умирают массивные звёзды

Обычный сценарий выглядел так:

  • звезда образует "луковицу" из слоёв — водород, гелий, углерод, кислород и т. д.;

  • в центре формируется железное ядро;

  • как только ядро достигает критической массы (около 1,4 солнечной), начинается коллапс;

  • взрыв выбрасывает наружу все элементы, создавая сверхновую.

До сих пор считалось, что этот процесс симметричен. Но новые данные опровергли представления.

Хаос последних часов

Команда под руководством профессора Тошики Сато (Университет Мэйдзи, Япония) зафиксировала уникальное явление — "слияние оболочек". Внутренние слои, богатые кремнием, неожиданно вырвались наружу, а внешние, содержащие неон, устремились внутрь.

"Последняя внутренняя активность звезды может изменить её судьбу", — отметил астрофизик Хироюки Учида.

Это перемешивание произошло слишком быстро, чтобы элементы успели равномерно распределиться. В результате взрыв оказался асимметричным — и это объясняет многие загадки.

Сравнение моделей сверхновых

Характеристика Классическая модель Новые данные Cas A
Внутренняя структура Чёткие слои Смешанные элементы
Симметрия взрыва Высокая Ярко выраженная асимметрия
Причина взрыва Коллапс ядра Коллапс + турбулентность
Итоговые остатки Нейтронная звезда Нейтронная звезда с "ускорением"

Советы шаг за шагом

  1. Использовать многоволновые наблюдения (рентген + оптика + радио) для изучения остатков.

  2. Включать в модели звёздной эволюции динамическое перемешивание слоёв.

  3. Анализировать не только форму оболочки, но и распределение химических элементов.

  4. Сравнивать остатки разных сверхновых, чтобы выявлять повторяемость сценария.

  5. Применять компьютерные симуляции турбулентности, а не только сферические модели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать смерть звезды идеально симметричной.
    Последствие: неверные прогнозы яркости и структуры остатков.
    Альтернатива: учитывать хаотические "слияния оболочек".

  • Ошибка: игнорировать химический состав выбросов.
    Последствие: потеря информации о последних часах жизни.
    Альтернатива: проводить спектроскопию с высоким разрешением.

  • Ошибка: моделировать только ядро.
    Последствие: упрощённые сценарии взрыва.
    Альтернатива: включать динамику внешних слоёв.

А что если…

  • А что если перемешивание — норма? Тогда многие прежние модели придётся переписать.

  • А что если хаос запускает сам взрыв? Это поможет объяснить, почему одни коллапсы приводят к сверхновым, а другие — нет.

  • А что если асимметрия влияет на нейтронные звёзды? Она может объяснить их аномально высокие скорости.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Объясняет "ускорение" нейтронных звёзд Усложняет вычисления
Совместима с наблюдениями Чандры Требует новых симуляций
Уточняет роль турбулентности Неизвестно, насколько часто встречается

FAQ

Почему вспышка Cas A была тусклой?
Возможно, асимметрия снизила яркость в направлении Земли.

Что происходит с ядром после взрыва?
Оно сжимается в нейтронную звезду или чёрную дыру.

Может ли "слияние оболочек" быть в нашем Солнце?
Нет. Солнце недостаточно массивно, чтобы закончить жизнь сверхновой.

Мифы и правда

  • Миф: все сверхновые одинаково симметричны.
    Правда: Cas A показала яркую асимметрию ещё до взрыва.

  • Миф: элементы звезда выбрасывает строго слоями.
    Правда: кремний и неон переплелись в хаотичном танце.

  • Миф: сверхновые понятны и предсказуемы.
    Правда: даже классические модели сейчас ставятся под сомнение.

Сон и психология

Для исследователей новые открытия — не только наука, но и эмоциональное потрясение. Представления, которые считались "устоявшимися", рушатся, и учёные заново учатся воспринимать хаос как часть естественного порядка Вселенной.

Три интересных факта

  1. Cas A — самый молодой известный остаток сверхновой в Млечном Пути.

  2. Сверхновые создают элементы тяжелее железа — золото, уран, платину.

  3. Нейтронные звёзды могут "вылетать" из места взрыва со скоростью до 1000 км/с.

Исторический контекст

  1. XVII век: свет Cas A достиг Земли, но остался незамеченным.

  2. XX век: радиотелескопы впервые обнаружили остаток.

  3. XXI век: рентгеновский телескоп Чандра показал внутренний хаос.

Это открытие показывает: даже знакомые космические процессы могут скрывать неожиданные механизмы. Новые данные по Cas A помогут не только переписать сценарии гибели звёзд, но и точнее понять, как формируется химическое богатство нашей Галактики.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Шутка эволюции или ошибка учёных? 200 лет лисицу считали тем, кем она не была
Жуки и грызуны бегут в панике: одно растение ставит крест на нашествии вредителей
Заморозили и забыли? Большая семёрка рискует нарваться на ответные меры России
Чем больше добываем нефти, тем дороже бензин: что делать водителям при очередях на АЗС
Кондиционер превращается в пожирателя денег: одна ошибка — и зима обойдётся втрое дороже
Еда оказывается мощнее науки: скрытые факты о продуктах взрывают привычное мышление
Творог с бананом скрывает подвох: как убрать инсулиновый удар и оставить только пользу
Киркоров раскрывает секреты воспитания: певец назвал главные принципы общения с наследниками
Замки, превращённые в острова, — топ мест, где туристы теряют счёт времени
Margo потребовала у Иды Галич вернуть деньги: певица раскрыла детали конфликта из-за поста о клипе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.