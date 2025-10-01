Падающие звёзды над Москвой: когда и где увидеть осенние метеорные потоки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В октябре наиболее зрелищными астрономическими событиями станут метеорные потоки Дракониды и Ориониды.

Звёздная ночь
Фото: flickr.com by Coconino National Forest, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звёздная ночь

Начиная с 6 октября, жители Подмосковья смогут наблюдать яркие "падающие звёзды" вдали от городской черты. Об этом сообщил Сергей Нароенков, старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук, в интервью MosTimes.

Когда наблюдать Дракониды

Пик активности метеорного потока Дракониды ожидается 8 октября, однако при благоприятных условиях наблюдать его можно уже с 6 октября. Дракониды располагаются прямо над созвездием Малой Медведицы, и поток будет виден на протяжении всей ночи 8 октября, пояснил учёный.

Ориониды: где искать

Ориониды можно будет наблюдать в созвездии Ориона с начала октября до начала ноября. Орион находится на юге, невысоко над горизонтом, примерно до 30 градусов. Именно оттуда стоит ожидать появления метеоров из потока Ориониды,  добавил Нароенков.

Условия для наилучшего наблюдения

По словам Нароенкова, помимо Драконид и Орионид, в октябре пройдут еще четыре метеорных потока, однако они будут слишком слабыми, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки.

Для наилучшего наблюдения метеорных потоков рекомендуется выезжать за пределы города, в темные места в Московской области или дальше, где отсутствует искусственное освещение.

"Чтобы увидеть метеорные потоки желательно выехать за территорию в тёмные места в Московской области, либо еще дальше, где нет техногенной засветки от городов", — посоветовал эксперт.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
