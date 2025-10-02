Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечно спутанные: крысиный король — реальность или древний кошмар, оживший в подвалах
Зеленые оазисы России: парки, которые могут изменить ваш взгляд на отдых и подарить новые впечатления
Экономия, которая разоряет: главный миф о брусовом доме стоит хозяевам сотен тысяч
Наполовину жив, наполовину мёртв: можно ли вернуть абрикос из состояния комы
Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин
Природа снова удивила: семена облепихи доказали силу там, где химия даёт сбой
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему
Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды

Тёмная материя скрывала секрет: редкая заряжённая частица может перевернуть космологию

0:23
Наука

Тёмная материя остаётся одной из самых загадочных тем современной физики. Она формирует каркас Вселенной, удерживает галактики, но до сих пор не поддаётся прямому наблюдению. Десятилетиями учёные искали нейтральные частицы — кандидаты в тёмную материю, но результаты оставались отрицательными. Теперь исследователи предлагают другой путь: редкая, сверхтяжёлая и слегка заряженная частица может оказаться ключом к разгадке.

Тёмная материя в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тёмная материя в космосе

Новый кандидат — заряженное гравитино

Группа физиков во главе с профессором Кшиштофом А. Мейснером (Варшавский университет) рассматривает гипотезу о существовании "заряженного гравитино". Эта частица:

  • имеет огромную массу, близкую к планковской;

  • встречается чрезвычайно редко;

  • обладает дробным электрическим зарядом.

Такая комбинация свойств делает её невидимой для стандартных методов поиска, но при этом именно она может формировать плотность тёмной материи в галактиках.

"Мы описываем паттерн как уникальную и безошибочно узнаваемую сигнатуру", — отметил профессор Кшиштоф Мейснер.

Почему редкая заряженная частица укладывается в модель

Обычные ограничения космологии "вычеркивают" заряжённые частицы из числа кандидатов: они должны были бы оставлять следы в диске Млечного Пути и сильно влиять на эволюцию звёзд. Но для крайне тяжёлой и редкой частицы эти ограничения ослабевают. Если такие гравитино существуют, их будет слишком мало, чтобы нарушать космологические модели, но достаточно, чтобы объяснить массу тёмной материи.

Сравнение кандидатов в тёмную материю

Кандидат Заряд Масса Сложность обнаружения Статус поиска
WIMP Нейтральный ~100 ГэВ Средняя Не найден
Аксион Нейтральный Очень малая Высокая Идут эксперименты
Стерильное нейтрино Нейтральный keV-MeV Высокая Теоретический интерес
Заряженное гравитино Дробный Планковская Экстремальная Новая гипотеза

Как искать заряженное гравитино

Два крупных проекта нейтринной физики — JUNO (Китай) и DUNE (США) — дают уникальную возможность для проверки.

  1. JUNO. Сфера 35 метров с 22 000 тонн сцинтиллятора и 17 600 датчиками света. Первоначально предназначена для изучения нейтрино. Может фиксировать протяжённые "спокойные" сигналы от медленных тяжёлых частиц.

  2. DUNE. Огромный резервуар с жидким аргоном и фотоумножителями. Его система визуализации позволяет регистрировать медленные линейные треки с отдачей энергии.

Оба эксперимента способны отличить уникальный временной профиль заряженной частицы от обычных вспышек нейтрино.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать только нейтральные частицы.
    Последствие: упущены редкие кандидаты.
    Альтернатива: расширение поиска на заряженные и тяжёлые частицы.

  • Ошибка: игнорировать медленные события.
    Последствие: пропуск сигнала.
    Альтернатива: настройка детекторов на длинные вспышки микросекундного масштаба.

  • Ошибка: полагаться на одно наблюдение.
    Последствие: риск ложного открытия.
    Альтернатива: серия повторных событий с одинаковым профилем.

А что если…

  • А что если такие частицы будут найдены? Это изменит картину физики: тёмная материя окажется не нейтральной, а заряженной, пусть и редкой.

  • А что если сигналы не подтвердятся? Тогда гипотезу исключат, но опыт даст новые ограничения для моделей.

  • А что если сигналы окажутся слишком слабыми? Придётся усовершенствовать детекторы или искать косвенные признаки.

Плюсы и минусы гипотезы о заряженном гравитино

Плюсы Минусы
Новое объяснение природы тёмной материи Почти невозможность прямого поиска
Уникальная сигнатура в детекторах Слишком редкие события
Совместимость с космологическими данными Высокая цена и сложность экспериментов

FAQ

Чем заряженное гравитино отличается от других кандидатов?
Оно сверхтяжёлое и встречается редко, но имеет слабый электрический заряд, что делает его особенным.

Почему именно JUNO и DUNE?
Они оснащены тысячами датчиков света и способны фиксировать долгие протяжённые сигналы.

Может ли одна частица объяснить всю тёмную материю?
Если она достаточно массивна, то да. Даже редкая популяция может давать нужную плотность.

Мифы и правда

  • Миф: тёмная материя точно состоит из нейтральных частиц.
    Правда: новые гипотезы допускают заряженные, но редкие частицы.

  • Миф: если частица заряжена, она легко обнаружится.
    Правда: при огромной массе и редкости её сигналы крайне слабы.

  • Миф: отсутствие находок означает, что тёмной материи нет.
    Правда: данные о гравитации галактик подтверждают её существование.

Сон и психология

Для физиков работа над тёмной материей — испытание выносливости и терпения. Годы безрезультатных поисков могут деморализовать. Новые гипотезы, вроде заряженного гравитино, возвращают энтузиазм и расширяют поле экспериментов.

Три интересных факта

  1. JUNO содержит около 22 000 тонн сцинтиллятора — один из крупнейших детекторов в мире.

  2. Заряженные гравитино предсказывает теория супергравитации, связывающая квантовые поля и гравитацию.

  3. Даже один "правильный" сигнал с повторяемым профилем может стать научной сенсацией.

Исторический контекст

  1. XX век: идея тёмной материи возникла из наблюдений за вращением галактик.

  2. 1980-е: популярность приобрели модели WIMP — нейтральных массивных частиц.

  3. 2020-е: новые эксперименты расширили поиск на редкие и заряженные кандидаты.

Если гипотеза подтвердится, физика получит прямое свидетельство связи квантовых полей и гравитации. Такое открытие заставит пересмотреть не только модели тёмной материи, но и основы космологии, включая сценарии эволюции ранней Вселенной.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Зеленые оазисы России: парки, которые могут изменить ваш взгляд на отдых и подарить новые впечатления
Экономия, которая разоряет: главный миф о брусовом доме стоит хозяевам сотен тысяч
Наполовину жив, наполовину мёртв: можно ли вернуть абрикос из состояния комы
Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин
Природа снова удивила: семена облепихи доказали силу там, где химия даёт сбой
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему
Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды
Река раскрыла тайну тысячелетий: в Боснии нашли склад, переживший кельтов, Рим и наше время
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.