Километровая воронка под морем: что произошло в день, когда астероид ударил по Европе

4:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромный след на дне Северного моря, скрытый под толщей пород, десятилетиями был предметом ожесточённых споров. Кратер Сильверпит, открытый в 2002 году с помощью сейсморазведки, долго считали либо результатом вулканизма, либо тектонических движений. Однако новое исследование поставило точку в споре: его происхождение связано с падением астероида.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Падение метеорита в океан

Как всё произошло 50 миллионов лет назад

Во времена эоцена в Северное море врезался космический объект диаметром около 160 метров. Удар пришёлся под углом, вызвав гигантский выброс камней и воды высотой до 1,5 километра. Через считанные минуты масса обрушилась обратно в море, вызвав цунами более 100 метров. Для тогдашней Европы это было катастрофическое событие.

"Наши данные показывают, что астероид диаметром 160 метров врезался в морское дно под небольшим углом с запада", — сказал геолог Уисдин Николсон.

Доказательства

Учёные использовали новые методы визуализации, а также образцы из нефтяных скважин. На глубине кратера они нашли "шоковый" кварц и полевой шпат — минералы, которые формируются только при экстремальном давлении. Это стало решающим доказательством в пользу версии космического удара.

"Они без сомнения подтверждают гипотезу ударного кратера", — пояснил Николсон.

Коллега Николсона, профессор Гарет Коллинз, тоже отметил, что новая работа подтверждает его прежнюю позицию: самое простое объяснение — именно астероид.

Сравнение версий происхождения кратера

Теория Аргументы "за" Аргументы "против" Космический удар Круглая форма, центральная вершина, "шоковый" кварц Редкость таких находок под водой Вулканическая активность Объясняет подземные деформации Нет признаков магматических пород Соляной купол (тектоника) Соответствует геологии района Не объясняет характерные минералы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать "шоковые" минералы.

игнорировать "шоковые" минералы. Последствие: неверная интерпретация происхождения кратера.

неверная интерпретация происхождения кратера. Альтернатива: признать ударное происхождение как наиболее вероятное.

признать ударное происхождение как наиболее вероятное. Ошибка: недооценивать морские кратеры.

недооценивать морские кратеры. Последствие: пробелы в понимании истории Земли.

пробелы в понимании истории Земли. Альтернатива: активнее исследовать подводные структуры.

А что если подобный астероид упадёт сегодня

Цунами высотой в сотни метров уничтожило бы прибрежные города Северного моря — от Лондона до Амстердама. Масштаб бедствия был бы сопоставим с крупнейшими катастрофами в истории человечества.

Плюсы и минусы гипотезы удара

Плюсы Минусы Объясняет форму и строение кратера Сложно подтвердить из-за эрозии и толщины пород Подтверждается редкими минералами Добыть образцы трудно и дорого Согласуется с глобальной геологией Морские кратеры почти всегда плохо изучены

FAQ

Когда образовался кратер Сильверпит

Около 50 млн лет назад, в эоцене.

Какой был размер астероида

Примерно 160 метров в диаметре.

Почему морских кратеров так мало

Потому что следы разрушаются тектоникой и эрозией, а дно океанов плохо изучено.

Мифы и правда

Миф: кратер мог образоваться только вулканизмом.

кратер мог образоваться только вулканизмом. Правда: найден "шоковый" кварц, который бывает только при ударе.

найден "шоковый" кварц, который бывает только при ударе. Миф: под водой кратеры не сохраняются.

под водой кратеры не сохраняются. Правда: Сильверпит сохранился в уникальном состоянии под слоем осадков.

3 интересных факта

На Земле подтверждено около 200 ударных кратеров, из них лишь 30 — под водой.

Кратер Сильверпит скрыт под толщей пород в 700 метров.

Удар вызвал цунами высотой более 100 метров.

Исторический контекст

2002 год: открытие Сильверпита при сейсмической разведке.

2009 год: геологические дебаты: большинство отвергло версию удара.

2025 год: новое исследование подтвердило космическое происхождение кратера.

Кратер Сильверпит - это не только память о древнем бедствии, но и напоминание, что Земля остаётся уязвимой перед космическими объектами. Его изучение помогает понять, как столкновения формировали нашу планету, и готовиться к тем, что могут повториться в будущем.