Километровая воронка под морем: что произошло в день, когда астероид ударил по Европе

Огромный след на дне Северного моря, скрытый под толщей пород, десятилетиями был предметом ожесточённых споров. Кратер Сильверпит, открытый в 2002 году с помощью сейсморазведки, долго считали либо результатом вулканизма, либо тектонических движений. Однако новое исследование поставило точку в споре: его происхождение связано с падением астероида.
Во времена эоцена в Северное море врезался космический объект диаметром около 160 метров. Удар пришёлся под углом, вызвав гигантский выброс камней и воды высотой до 1,5 километра. Через считанные минуты масса обрушилась обратно в море, вызвав цунами более 100 метров. Для тогдашней Европы это было катастрофическое событие.
"Наши данные показывают, что астероид диаметром 160 метров врезался в морское дно под небольшим углом с запада", — сказал геолог Уисдин Николсон.
Учёные использовали новые методы визуализации, а также образцы из нефтяных скважин. На глубине кратера они нашли "шоковый" кварц и полевой шпат — минералы, которые формируются только при экстремальном давлении. Это стало решающим доказательством в пользу версии космического удара.
"Они без сомнения подтверждают гипотезу ударного кратера", — пояснил Николсон.
Коллега Николсона, профессор Гарет Коллинз, тоже отметил, что новая работа подтверждает его прежнюю позицию: самое простое объяснение — именно астероид.
|Теория
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Космический удар
|Круглая форма, центральная вершина, "шоковый" кварц
|Редкость таких находок под водой
|Вулканическая активность
|Объясняет подземные деформации
|Нет признаков магматических пород
|Соляной купол (тектоника)
|Соответствует геологии района
|Не объясняет характерные минералы
Цунами высотой в сотни метров уничтожило бы прибрежные города Северного моря — от Лондона до Амстердама. Масштаб бедствия был бы сопоставим с крупнейшими катастрофами в истории человечества.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет форму и строение кратера
|Сложно подтвердить из-за эрозии и толщины пород
|Подтверждается редкими минералами
|Добыть образцы трудно и дорого
|Согласуется с глобальной геологией
|Морские кратеры почти всегда плохо изучены
Около 50 млн лет назад, в эоцене.
Примерно 160 метров в диаметре.
Потому что следы разрушаются тектоникой и эрозией, а дно океанов плохо изучено.
Кратер Сильверпит - это не только память о древнем бедствии, но и напоминание, что Земля остаётся уязвимой перед космическими объектами. Его изучение помогает понять, как столкновения формировали нашу планету, и готовиться к тем, что могут повториться в будущем.
