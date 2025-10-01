Запах, достойный императора: мифическая кьяра подорожала до цены в десятки раз выше золота

Кьяра - это пример того, как невидимое и эфемерное может оказаться ценнее твёрдого и вечного. В отличие от золота, которое можно добыть в шахтах и переплавить в слитки, настоящий кусочек кьяры — редчайший дар природы, случай и загадка времени.
Кьяра (или кинам во Вьетнаме) - не просто ароматное дерево, а "титул", который заслуживают единицы среди тысяч Aquilaria. Эта древесина пропитана смолой особого состава, её аромат сложен и многослоен. Чтобы он появился, дерево должно заболеть, а грибки и бактерии — "сотворить чудо", которое может длиться десятилетиями. Большое дерево весит сотни килограммов, но кьяры в нём может быть лишь несколько граммов.
|Материал
|Цена за грамм
|Особенность
|Золото
|около 12 000 ₽
|стабильная ценность, инвестиции
|Кьяра
|около 200 000 ₽ и выше
|уникальный аромат, невоспроизводимая редкость
|Обычный агарвуд
|5 000-20 000 ₽
|используется для благовоний
Она перестанет быть драгоценностью. Но именно непредсказуемость и невозможность подделки делают её ценность выше металлов. Это тот случай, когда редкость и культура ценятся больше практической пользы.
|Плюсы
|Минусы
|Редчайший аромат, сравнимый с произведением искусства
|Экстремально высокая цена
|Культурное наследие Японии и Вьетнама
|Рынок переполнен подделками
|Сохраняет ауру таинственности
|Исчезновение диких деревьев Aquilaria
Из-за редкости и невозможности воспроизвести её искусственно.
Нет, даже при внедрении грибков и надрезах коры получить "тот самый" аромат невозможно.
В Японии и Вьетнаме, где кьяра является частью ритуальной культуры.
Кьяра дороже золота не потому, что полезнее или долговечнее. Её ценность в том, что она исчезает, её нельзя воспроизвести и заменить. Это аромат, который существует на грани мифа и реальности.
