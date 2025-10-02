Композит вместо титана: в Челябинске нашли способ облегчить самолёты

В Южно-Уральском государственном университете представили первую в России уточненную методику расчета прочности композитного замкового соединения типа "Ласточкин хвост". Такой элемент используется в турбинных двигателях для крепления рабочих лопаток. Новая разработка учитывает не только стандартные параметры, но и дополнительные факторы, влияющие на надежность конструкции, что открывает перспективы для создания более легких и экономичных авиационных двигателей.

Почему композиты важны для авиации

Современное авиастроение активно ищет способы снизить вес самолета. Чем легче двигатель и его детали, тем ниже расход топлива и стоимость эксплуатации. Дополнительно снижается нагрузка на конструкцию, а значит, увеличивается ресурс службы и появляется возможность увеличить число пассажирских мест.

Замена традиционных титановых лопаток на композитные позволяет сэкономить десятки процентов массы двигателя. Такой шаг обеспечивает повышение грузоподъемности до 35 тонн и уменьшение расхода топлива. По расчетам, каждый процент снижения веса самолета приносит до 5% дополнительной прибыли авиакомпаниям. Результаты исследования опубликованы в «Вестнике Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика».

Что представляет собой "Ласточкин хвост"

Особая форма замкового соединения получила название благодаря внешнему сходству с хвостом птицы. Оно используется для крепления лопаток к ротору турбины. От надежности этого элемента зависит не только долговечность двигателя, но и безопасность полета.

До недавнего времени большинство расчетов прочности велось по упрощенной модели, где учитывались лишь линейно-упругие свойства материалов. Такой подход часто давал завышенный запас прочности, из-за чего лопатки выходили тяжелее, чем могли бы быть на самом деле.

"Те расчетные оценки, которые сейчас выполняют для полимерных композитов, прогнозируют ошибку в запас прочности, что не очень прагматично", — сказал аспирант кафедры "Техническая механика" ЮУрГУ Кирилл Гусейнов.

Новая методика и ее особенности

Разработанный алгоритм учитывает два ключевых параметра:

Нелинейное поведение композита при нагрузке. Сложный характер напряженного состояния при работе детали.

Это позволяет максимально точно прогнозировать разрушение соединения и предупреждать расслоение при инерционных нагрузках. Благодаря такому подходу можно не только повысить надежность, но и облегчить деталь. В результате увеличивается допустимая нагрузка на лопатку без риска повреждений.

Сравнение подходов

Подход Параметры Результат Линейно-упругий расчет Упрощенные модели Большой запас прочности, лишний вес Новый алгоритм ЮУрГУ Учет нелинейности и напряжений Более точный прогноз, оптимальный вес

Практическая ценность для авиастроения

Уникальный алгоритм создан в среде программного комплекса ANSYS, которым пользуются авиаконструкторы по всему миру. Это значит, что методика может быть внедрена в практическое проектирование уже сейчас, без необходимости доработки программного обеспечения.

Применение композитных замковых соединений планируется в двигателях большой тяги ПД-35. Именно они станут основой для новых дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов. К 2030 году предполагается их серийное внедрение в гражданскую авиацию.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Снижение веса конструкции Требует дополнительного обучения специалистов Увеличение ресурса деталей Необходимость корректировки старых моделей Экономия топлива Первоначальные затраты на внедрение Возможность для масштабного применения Требуется верификация на большом числе образцов

