Сидячая жизнь разрушает мышцы и кишечник одновременно

Когда речь заходит о занятиях с отягощениями, первым делом на ум приходит рельефная форма мышц, но наука всё чаще говорит о другом — силовые тренировки способны влиять на состояние кишечного микробиома и даже на здоровье в целом.
Учёные давно выяснили, что не существует "идеального набора" микроорганизмов, гарантирующих здоровье. Однако некоторые их комбинации стабильно ассоциируются с хорошим самочувствием и крепким иммунитетом. Среди них — Faecalibacterium, Akkermansia и Roseburia hominis. Эти микробы вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, например бутират, которые снижают воспаление и защищают слизистую кишечника.
Правильное питание играет здесь ключевую роль. Но исследования показывают, что и физическая активность влияет на микробиом. Кардионагрузки вроде бега или езды на велосипеде помогают полезным бактериям развиваться. А вот как действуют силовые тренировки — вопрос до сих пор открытый.
Чтобы разобраться, международная группа учёных провела восьминедельный эксперимент с участием 150 малоподвижных взрослых людей. Программа включала упражнения на тренажёрах: тяга в наклоне, жим лёжа, сгибания ног. Особенность заключалась в том, что использовалось "умное" оборудование — оно автоматически подстраивало нагрузку и фиксировало каждое движение.
"Каждый поднятый вес, каждое повторение регистрируются в цифровом формате", — сказал исследователь Свен Нансен.
Участники сдавали анализы кала на старте, в середине и в конце программы. Эти образцы показали, как меняется микробиом в ответ на тренировки.
Средние показатели по группе не изменились. Но оказалось, что всё зависит от индивидуальной реакции на нагрузку. Те, кто продемонстрировал наибольший прирост силы, получили и бонус в виде большего количества Faecalibacterium и Roseburia hominis.
Почему одни реагировали лучше? Исследователи отметили, что участники одинаково соблюдали режим и не меняли питание. Есть предположение, что сами микробы могут влиять на способность мышц расти, помогая организму эффективнее использовать энергию.
|Вид активности
|Влияние на микробиом
|Дополнительный эффект
|Бег, велоспорт
|Увеличение количества полезных бактерий
|Улучшение выносливости
|Силовые упражнения
|Разнородные результаты, зависящие от реакции организма
|Рост силы и мышечной массы
|Йога, пилатес
|Косвенное влияние через снижение стресса
|Баланс психоэмоционального состояния
Начинайте с базовых упражнений: жим, тяга, приседания.
Используйте умеренные веса и постепенно повышайте нагрузку.
Ведите дневник питания и тренировок.
Добавьте в рацион клетчатку, кисломолочные продукты, овощи.
Чередуйте силовые и кардиотренировки для более выраженного эффекта.
Ошибка: резкое увеличение нагрузки.
Последствие: переутомление и стресс для организма.
Альтернатива: плавное повышение веса с использованием фитнес-приложений для контроля.
Ошибка: игнорирование питания.
Последствие: отсутствие положительных изменений в микробиоме.
Альтернатива: добавить в меню продукты с пребиотиками и пробиотиками.
А что если микробы действительно помогают мышцам расти? В будущем возможны новые спортивные добавки и продукты питания, которые будут стимулировать рост "правильных" бактерий в кишечнике. Это откроет новые горизонты не только для фитнеса, но и для медицины.
|Плюсы
|Минусы
|Рост силы и выносливости
|Разнородный эффект на микробиом
|Возможное увеличение полезных бактерий
|Зависимость результата от индивидуальных особенностей
|Совмещение с правильным питанием усиливает результат
|Недостаток долгосрочных исследований
Как выбрать силовую программу новичку?
Начать стоит с базовых упражнений 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку.
Сколько стоит тренировка в фитнес-клубе?
В среднем абонемент обойдётся от 2000 до 5000 рублей в месяц в зависимости от города и услуг.
Что лучше для микробиома — бег или силовые?
Кардионагрузки дают более стабильный эффект, но силовые могут принести уникальные изменения, особенно при хорошем прогрессе в силе.
Миф: силовые тренировки вредят кишечнику.
Правда: при грамотном подходе они могут стимулировать рост полезных бактерий.
Миф: только питание влияет на микробиом.
Правда: активность и образ жизни тоже играют роль.
Бутират, производимый бактериями, используется клетками кишечника как основной источник энергии.
Akkermansia связана с контролем веса и снижением риска метаболических заболеваний.
У профессиональных спортсменов микробиом отличается от микробиома людей с сидячим образом жизни.
В 1990-х годах впервые было показано, что физические нагрузки влияют на состав кишечной флоры.
В 2010-х появились работы о влиянии бега на рост полезных бактерий.
Сегодня исследования переходят к силовым тренировкам и их роли в здоровье кишечника.
