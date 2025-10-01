Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу

Даже опытный пользователь может столкнуться с угрозой, переходя по неизвестной ссылке. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий.
По его словам, самым простым способом обезопасить себя является отказ от перехода по подозрительным ссылкам. Современные браузеры, такие как Google Chrome, Яндекс.Браузер, Safari и Firefox, оснащены встроенной фишинговой защитой, которая блокирует или подсвечивает известные вредоносные ресурсы. Однако новые, еще не занесенные в базы данных ссылки система защиты не распознает.
"Существует ряд бесплатных сервисов, например VirusTotal, который позволяет проверить ссылку на вредоносность. Но это больше инструмент для специалистов, поскольку требует дополнительных действий и часто недоступен для обычного пользователя из-за языка интерфейса и необходимости ручной проверки", — отметил Лукацкий.
Он подчеркнул, что проверка ссылок с помощью подобных сервисов является абсолютно законной и широко используется профессионалами в сфере кибербезопасности.
"Кроме того, важнейшей мерой защиты является регулярное обновление операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Тогда риск загрузки вредоносного ПО при переходе по опасной ссылке существенно снижается", — заключил эксперт.
