Вирус может прилететь из-за одного клика: как вовремя распознать угрозу

Даже опытный пользователь может столкнуться с угрозой, переходя по неизвестной ссылке. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий.

Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Киберпреступник с ноутбуком

По его словам, самым простым способом обезопасить себя является отказ от перехода по подозрительным ссылкам. Современные браузеры, такие как Google Chrome, Яндекс.Браузер, Safari и Firefox, оснащены встроенной фишинговой защитой, которая блокирует или подсвечивает известные вредоносные ресурсы. Однако новые, еще не занесенные в базы данных ссылки система защиты не распознает.

"Существует ряд бесплатных сервисов, например VirusTotal, который позволяет проверить ссылку на вредоносность. Но это больше инструмент для специалистов, поскольку требует дополнительных действий и часто недоступен для обычного пользователя из-за языка интерфейса и необходимости ручной проверки", — отметил Лукацкий.

Он подчеркнул, что проверка ссылок с помощью подобных сервисов является абсолютно законной и широко используется профессионалами в сфере кибербезопасности.

"Кроме того, важнейшей мерой защиты является регулярное обновление операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Тогда риск загрузки вредоносного ПО при переходе по опасной ссылке существенно снижается", — заключил эксперт.