Прорыв против бесплодия: кожа превращается в шанс на ребёнка и переворачивает законы природы

Учёные впервые сумели создать полноценные яйцеклетки человека, используя материал из обыкновенных клеток кожи. Это открытие может изменить подход к лечению бесплодия и в будущем подарить миллионам людей шанс на рождение ребёнка.
Речь идёт о методике, которая воспроизводит процесс деления клеток, но искусственным образом. Новый подход дал первый практический результат — лабораторно полученные ооциты, способные к оплодотворению.
Суть метода заключается в пересадке ядра клетки кожи в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро. Затем клетку побуждают сбросить половину хромосомного набора, чтобы она достигла гаплоидного состояния (23 хромосомы).
Этот искусственный процесс исследователи назвали "митомейоз". Он повторяет естественный механизм деления, но происходит под контролем учёных. Полученные ооциты оплодотворяются спермой, формируя зиготы с нормальным числом хромосом.
В эксперименте удалось получить 82 яйцеклетки, которые оплодотворили донорской спермой. Большинство остановились в развитии на ранней стадии (4-10 клеток), но около 9% достигли уровня бластоцисты — стадии, когда эмбрион уже готов к имплантации.
"Эта работа займёт не менее десяти лет, но уже сегодня она показывает осуществимость подхода", — отметил клинический биолог Нурия Марти-Гутьеррес.
|Подход
|Принцип
|Эффективность
|Ограничения
|ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)
|Используются собственные яйцеклетки женщины
|20-40% успеха
|Требует здорового материала
|Донорские яйцеклетки
|Пересадка готовых ооцитов
|Высокая вероятность наступления беременности
|Этические и правовые вопросы
|Яйцеклетки из клеток кожи
|Перепрограммирование соматических клеток
|Пока около 9% бластоцист
|Технология на стадии эксперимента
Если "митомейоз" доведут до клинического применения, у женщин, утративших функцию яичников, появится шанс на генетически родного ребёнка. Это также изменит подход к лечению мужчин, ведь аналогичная методика может быть использована для изучения сперматогенеза.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность для женщин с утратой фертильности
|Технология требует 10-15 лет до внедрения
|Генетически родные дети без донорского материала
|Высокий процент аномалий на ранних стадиях
|Новый уровень понимания причин бесплодия
|Сложные этические вопросы
Ориентируйтесь на причину проблемы: если у женщины нет овуляции — ЭКО, если нет яйцеклеток — донорские программы. В перспективе можно будет использовать клетки кожи.
Сегодня стоимость ЭКО в России колеблется от 150 до 300 тысяч рублей. Перспективные методы пока не имеют коммерческой реализации.
Донорские ооциты дают высокий шанс на беременность уже сейчас. Но метод из клеток кожи может полностью изменить картину через десятилетие.
Сегодняшние эксперименты — это не только шаг к лечению бесплодия, но и фундамент для изучения ранних стадий развития человека. Благодаря новым технологиям учёные смогут лучше понимать, почему происходят выкидыши, какие мутации приводят к патологиям и как можно корректировать ошибки на самых первых этапах формирования эмбриона. Это делает исследование ценным не только для медицины репродуктивного здоровья, но и для генетики, биологии развития и даже фармакологии, где тестирование на клеточном уровне может помочь создавать более безопасные препараты.
