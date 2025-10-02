Прорыв против бесплодия: кожа превращается в шанс на ребёнка и переворачивает законы природы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:29
Наука

Учёные впервые сумели создать полноценные яйцеклетки человека, используя материал из обыкновенных клеток кожи. Это открытие может изменить подход к лечению бесплодия и в будущем подарить миллионам людей шанс на рождение ребёнка.

Искусственное оплодотворение яйцеклетки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Искусственное оплодотворение яйцеклетки

Речь идёт о методике, которая воспроизводит процесс деления клеток, но искусственным образом. Новый подход дал первый практический результат — лабораторно полученные ооциты, способные к оплодотворению.

Как работает технология

Суть метода заключается в пересадке ядра клетки кожи в донорскую яйцеклетку, из которой предварительно удалили собственное ядро. Затем клетку побуждают сбросить половину хромосомного набора, чтобы она достигла гаплоидного состояния (23 хромосомы).

Этот искусственный процесс исследователи назвали "митомейоз". Он повторяет естественный механизм деления, но происходит под контролем учёных. Полученные ооциты оплодотворяются спермой, формируя зиготы с нормальным числом хромосом.

В эксперименте удалось получить 82 яйцеклетки, которые оплодотворили донорской спермой. Большинство остановились в развитии на ранней стадии (4-10 клеток), но около 9% достигли уровня бластоцисты — стадии, когда эмбрион уже готов к имплантации.

"Эта работа займёт не менее десяти лет, но уже сегодня она показывает осуществимость подхода", — отметил клинический биолог Нурия Марти-Гутьеррес.

Сравнение методов лечения бесплодия

Подход Принцип Эффективность Ограничения
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) Используются собственные яйцеклетки женщины 20-40% успеха Требует здорового материала
Донорские яйцеклетки Пересадка готовых ооцитов Высокая вероятность наступления беременности Этические и правовые вопросы
Яйцеклетки из клеток кожи Перепрограммирование соматических клеток Пока около 9% бластоцист Технология на стадии эксперимента

Советы шаг за шагом: что ждёт пациентов в будущем

  1. Первичная диагностика причин бесплодия.
  2. Выбор подходящего метода лечения: классическое ЭКО, донорские клетки или участие в исследовательских программах.
  3. Поддержка здоровья: витамины, сбалансированное питание, контроль гормонального фона.
  4. Психологическая подготовка: консультации специалистов, работа со стрессом.
  5. В перспективе — возможность использовать перепрограммированные клетки кожи для получения собственных яйцеклеток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать лечение, надеясь, что возраст не влияет.
  • Последствие: снижение качества яйцеклеток, рост числа хромосомных аномалий.
  • Альтернатива: пройти консультацию у репродуктолога заранее, рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток.
  • Ошибка: выбор клиники только по стоимости.
  • Последствие: риск неудачных протоколов ЭКО и лишних расходов.
  • Альтернатива: ориентироваться на статистику успехов и отзывы пациентов.

А что если технология станет доступной

Если "митомейоз" доведут до клинического применения, у женщин, утративших функцию яичников, появится шанс на генетически родного ребёнка. Это также изменит подход к лечению мужчин, ведь аналогичная методика может быть использована для изучения сперматогенеза.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Возможность для женщин с утратой фертильности Технология требует 10-15 лет до внедрения
Генетически родные дети без донорского материала Высокий процент аномалий на ранних стадиях
Новый уровень понимания причин бесплодия Сложные этические вопросы

Как выбрать метод лечения бесплодия?

Ориентируйтесь на причину проблемы: если у женщины нет овуляции — ЭКО, если нет яйцеклеток — донорские программы. В перспективе можно будет использовать клетки кожи.

Сколько стоит процедура?

Сегодня стоимость ЭКО в России колеблется от 150 до 300 тысяч рублей. Перспективные методы пока не имеют коммерческой реализации.

Что лучше: донорские яйцеклетки или новые технологии?

Донорские ооциты дают высокий шанс на беременность уже сейчас. Но метод из клеток кожи может полностью изменить картину через десятилетие.

Мифы и правда

  • Миф: из клеток кожи можно вырастить полноценного ребёнка уже сегодня.
  • Правда: технология находится в стадии эксперимента, клиническое применение возможно лишь через 10-15 лет.
  • Миф: искусственные яйцеклетки будут всегда с дефектами.
  • Правда: учёные работают над исправлением ошибок хромосомного распределения.
  • Миф: метод заменит ЭКО полностью.
  • Правда: новые технологии дополнят существующие методы, но не исключат их.

Исторический контекст

  1. 1978 год — рождение первого ребёнка "из пробирки".
  2. 1996 год — клон овцы Долли, первый успешный опыт переноса ядра клетки.
  3. 2020-е годы — активные исследования перепрограммирования клеток кожи в половые клетки.

3 интересных факта

  1. В Японии уже получали яйцеклетки мышей из клеток кожи, и они давали жизнеспособное потомство.
  2. Термин "митомейоз" придумали сами исследователи, чтобы подчеркнуть сходство метода с естественным процессом.
  3. Даже на стадии бластоцисты эмбрионы уже используются для изучения ранних причин выкидышей.

Сегодняшние эксперименты — это не только шаг к лечению бесплодия, но и фундамент для изучения ранних стадий развития человека. Благодаря новым технологиям учёные смогут лучше понимать, почему происходят выкидыши, какие мутации приводят к патологиям и как можно корректировать ошибки на самых первых этапах формирования эмбриона. Это делает исследование ценным не только для медицины репродуктивного здоровья, но и для генетики, биологии развития и даже фармакологии, где тестирование на клеточном уровне может помочь создавать более безопасные препараты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
