Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света

3:44
Наука

Картины апокалипсиса, которые мы привыкли видеть в кино, вряд ли воплотятся в реальности: человечество не исчезнет в один миг. Но, по мнению исследователей, "конец света" уже наступил — это постепенное вымирание под воздействием глобальных угроз.

Разрушенный город после катастрофы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрушенный город после катастрофы

Угрозы XXI века

Исследователь из Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета Томас Мойнихан уверен, что человечество находится в состоянии постоянного риска. Среди главных факторов:

  • изменение климата,
  • вероятность ядерных ударов,
  • биологическое оружие и пандемии,
  • развитие искусственного интеллекта.

"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — отметил учёный.

Таблица: главные экзистенциальные угрозы и их последствия

Угроза Суть риска Возможные последствия
Ядерная война Даже региональный обмен ударами Глобальное похолодание, неурожай, голод для 2,5 млрд человек
Биологическое оружие Доступ террористов к патогенам Массовые пандемии, гибель значительной части населения
Искусственный интеллект Создание сверхразумного ИИ Потеря контроля, до 90% риск исчезновения человечества
Изменение климата Усиление парникового эффекта Утрата воды, превращение Земли в непригодную для жизни планету
Природные пандемии Новые вспышки болезней Уже более 300 тыс. смертей за последние годы, возможны большие масштабы

Советы шаг за шагом: что может сделать человечество уже сегодня

  1. Развивать международные договоры по контролю вооружений.
  2. Установить правила и стандарты для безопасного ИИ.
  3. Инвестировать в системы раннего обнаружения пандемий.
  4. Сокращать выбросы и переходить на чистую энергетику.
  5. Просвещать население о глобальных рисках.
  6. Поддерживать научные исследования в области экзистенциальных угроз.

Мифы и правда о конце света

  • Миф: конец света наступит внезапно, как в фильмах-катастрофах.
  • Правда: угрозы накапливаются постепенно — от изменения климата до роста технологий.
  • Миф: главная угроза человечеству — падение астероида.
  • Правда: вероятность этого минимальна по сравнению с ядерной войной, пандемиями и ИИ.
  • Миф: человек ничего не может изменить.
  • Правда: именно маленькие шаги миллионов людей формируют глобальные решения.
  • Миф: технологии всегда безопасны.
  • Правда: ИИ и биотехнологии могут стать источником неконтролируемых рисков.

3 интересных факта о глобальных рисках

  1. Даже один крупный вулканический взрыв (например, аналог Тамборы в XIX веке) может вызвать "год без лета" и снизить урожайность во всём мире.
  2. Учёные подсчитали: при ядерной зиме температура на планете может упасть на 10-15 °C всего за несколько недель.
  3. По оценкам ООН, к 2100 году до 1 миллиарда человек могут стать климатическими беженцами, если темпы глобального потепления сохранятся.

Эксперты уверены: конца света в привычном понимании ждать не стоит. Но человечество уже находится в зоне экзистенциальных рисков. Ядерное оружие, климат, биологические угрозы и развитие ИИ — реальные вызовы, которые можно преодолеть только совместными усилиями. И от наших действий сегодня зависит, каким будет завтра.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
