Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света

Картины апокалипсиса, которые мы привыкли видеть в кино, вряд ли воплотятся в реальности: человечество не исчезнет в один миг. Но, по мнению исследователей, "конец света" уже наступил — это постепенное вымирание под воздействием глобальных угроз.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разрушенный город после катастрофы
Угрозы XXI века
Исследователь из Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета Томас Мойнихан уверен, что человечество находится в состоянии постоянного риска. Среди главных факторов:
изменение климата,
вероятность ядерных ударов,
биологическое оружие и пандемии,
развитие искусственного интеллекта.
"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — отметил учёный.
Таблица: главные экзистенциальные угрозы и их последствия
Угроза
Суть риска
Возможные последствия
Ядерная война
Даже региональный обмен ударами
Глобальное похолодание, неурожай, голод для 2,5 млрд человек
Биологическое оружие
Доступ террористов к патогенам
Массовые пандемии, гибель значительной части населения
Искусственный интеллект
Создание сверхразумного ИИ
Потеря контроля, до 90% риск исчезновения человечества
Изменение климата
Усиление парникового эффекта
Утрата воды, превращение Земли в непригодную для жизни планету
Природные пандемии
Новые вспышки болезней
Уже более 300 тыс. смертей за последние годы, возможны большие масштабы
Советы шаг за шагом: что может сделать человечество уже сегодня
Развивать международные договоры по контролю вооружений.
Установить правила и стандарты для безопасного ИИ.
Инвестировать в системы раннего обнаружения пандемий.
Сокращать выбросы и переходить на чистую энергетику.
Просвещать население о глобальных рисках.
Поддерживать научные исследования в области экзистенциальных угроз.
Мифы и правда о конце света
Миф: конец света наступит внезапно, как в фильмах-катастрофах.
Правда: угрозы накапливаются постепенно — от изменения климата до роста технологий.
Миф: главная угроза человечеству — падение астероида.
Правда: вероятность этого минимальна по сравнению с ядерной войной, пандемиями и ИИ.
Миф: человек ничего не может изменить.
Правда: именно маленькие шаги миллионов людей формируют глобальные решения.
Миф: технологии всегда безопасны.
Правда: ИИ и биотехнологии могут стать источником неконтролируемых рисков.
3 интересных факта о глобальных рисках
Даже один крупный вулканический взрыв (например, аналог Тамборы в XIX веке) может вызвать "год без лета" и снизить урожайность во всём мире.
Учёные подсчитали: при ядерной зиме температура на планете может упасть на 10-15 °C всего за несколько недель.
По оценкам ООН, к 2100 году до 1 миллиарда человек могут стать климатическими беженцами, если темпы глобального потепления сохранятся.
Эксперты уверены: конца света в привычном понимании ждать не стоит. Но человечество уже находится в зоне экзистенциальных рисков. Ядерное оружие, климат, биологические угрозы и развитие ИИ — реальные вызовы, которые можно преодолеть только совместными усилиями. И от наших действий сегодня зависит, каким будет завтра.
Ежедневно — 24 истории о научных открытияхВсе они в наших соцсетях, подпишись