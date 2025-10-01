Апокалипсис без взрывов: мир умирает медленно, и эта катастрофа страшнее, чем внезапный конец света

Картины апокалипсиса, которые мы привыкли видеть в кино, вряд ли воплотятся в реальности: человечество не исчезнет в один миг. Но, по мнению исследователей, "конец света" уже наступил — это постепенное вымирание под воздействием глобальных угроз.

Угрозы XXI века

Исследователь из Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета Томас Мойнихан уверен, что человечество находится в состоянии постоянного риска. Среди главных факторов:

изменение климата,

вероятность ядерных ударов,

биологическое оружие и пандемии,

развитие искусственного интеллекта.

"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — отметил учёный.

Таблица: главные экзистенциальные угрозы и их последствия

Угроза Суть риска Возможные последствия Ядерная война Даже региональный обмен ударами Глобальное похолодание, неурожай, голод для 2,5 млрд человек Биологическое оружие Доступ террористов к патогенам Массовые пандемии, гибель значительной части населения Искусственный интеллект Создание сверхразумного ИИ Потеря контроля, до 90% риск исчезновения человечества Изменение климата Усиление парникового эффекта Утрата воды, превращение Земли в непригодную для жизни планету Природные пандемии Новые вспышки болезней Уже более 300 тыс. смертей за последние годы, возможны большие масштабы

Советы шаг за шагом: что может сделать человечество уже сегодня

Развивать международные договоры по контролю вооружений. Установить правила и стандарты для безопасного ИИ. Инвестировать в системы раннего обнаружения пандемий. Сокращать выбросы и переходить на чистую энергетику. Просвещать население о глобальных рисках. Поддерживать научные исследования в области экзистенциальных угроз.

Мифы и правда о конце света

Миф: конец света наступит внезапно, как в фильмах-катастрофах.

Правда: угрозы накапливаются постепенно — от изменения климата до роста технологий.

Миф: главная угроза человечеству — падение астероида.

Правда: вероятность этого минимальна по сравнению с ядерной войной, пандемиями и ИИ.

Миф: человек ничего не может изменить.

Правда: именно маленькие шаги миллионов людей формируют глобальные решения.

Миф: технологии всегда безопасны.

Правда: ИИ и биотехнологии могут стать источником неконтролируемых рисков.

3 интересных факта о глобальных рисках

Даже один крупный вулканический взрыв (например, аналог Тамборы в XIX веке) может вызвать "год без лета" и снизить урожайность во всём мире. Учёные подсчитали: при ядерной зиме температура на планете может упасть на 10-15 °C всего за несколько недель. По оценкам ООН, к 2100 году до 1 миллиарда человек могут стать климатическими беженцами, если темпы глобального потепления сохранятся.

Эксперты уверены: конца света в привычном понимании ждать не стоит. Но человечество уже находится в зоне экзистенциальных рисков. Ядерное оружие, климат, биологические угрозы и развитие ИИ — реальные вызовы, которые можно преодолеть только совместными усилиями. И от наших действий сегодня зависит, каким будет завтра.