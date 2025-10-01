Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские банки хранят миллиарды ничейных денег: предложено интересное решение
Собака плохо пахнет даже после купания: враг может прятаться в ушах или пасти
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду

Что происходит с Землёй? Тайна потемнения планеты

5:09
Наука

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало тревожную тенденцию: с 2001 по 2024 год Земля стала отражать меньше солнечного света. Этот процесс — "потемнение планеты" — несёт далеко идущие последствия для климата и экосистем.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Новые данные: дисбаланс между полушариями

Группа исследователей под руководством Нормана Леба из Исследовательского центра Лэнгли NASA в Хэмптоне (Вирджиния, США) выявила ранее неизвестное неравенство:

  • Северное полушарие: фиксируется чистая потеря солнечной энергии.

  • Южное полушарие: напротив, получает чистый прирост энергии.

Ранее считалось, что атмосферные и океанические течения компенсируют подобные различия, перенося тепло через экватор. Однако последние 20 лет показали: компенсация больше не полная, и система теряет баланс.

Насколько это серьёзно

Среднее количество солнечного излучения, поглощаемое Землёй, составляет 240-243 Вт/м².
Исследователи зафиксировали отклонение в 0,34 Вт/м² за десятилетие.

С первого взгляда это немного. Но для глобальной системы даже такие "крошечные" значения статистически значимы: накопительный эффект отражается на климате и может ускорить процессы потепления.

Почему Земля темнеет

Учёные выделяют несколько ключевых факторов:

  1. Изменения облачности и водяного пара

    • Уменьшение облачного покрова в северных широтах ведёт к меньшему отражению солнечного света.

  2. Снижение альбедо поверхности

    • Лёд и снег хорошо отражают свет. Когда их становится меньше, поверхность (вода, почва, камни) поглощает больше энергии.

    • В Северном полушарии именно сокращение снежного и ледового покрова сыграло ключевую роль.

  3. Аэрозоли и загрязнение воздуха

    • Эти частицы помогают формировать облака, которые отражают солнечные лучи.

    • В последние десятилетия в Северном полушарии загрязнение уменьшилось благодаря экологическим мерам в США, Европе и Китае.

    • В Южном же полушарии крупные события — лесные пожары в Австралии и извержение вулкана Хунга-Тонга (2021-2022 гг.) — напротив, увеличили количество аэрозолей.

Факты о "потемнении" Земли

  • С 2001 по 2024 годы Земля отражает меньше света — процесс назвали потемнением планеты.

  • Наибольшее снижение отражательной способности зафиксировано в Северном полушарии.

  • Таяние льдов и снега — один из основных факторов.

  • Аэрозоли могут как увеличивать, так и уменьшать отражение: всё зависит от их концентрации и состава.

  • Южное полушарие "помрачнело" в основном из-за пожаров и вулканической активности.

Что это значит для климата?

  1. Усиление глобального потепления
    Чем меньше света отражается, тем больше тепла остаётся на планете.

  2. Рост экстремальных погодных явлений
    Дисбаланс энергии ведёт к изменениям атмосферной циркуляции. Это означает больше штормов, засух и аномальных температур.

  3. Нагрузка на экосистемы
    Быстрое изменение условий затрудняет адаптацию растений и животных.

  4. Неравномерность последствий
    Северное полушарие, где сосредоточено большинство населения и экономики, испытывает более выраженные изменения.

FAQ

Что означает термин "альбедо"?
Альбедо — это способность поверхности отражать солнечный свет. Чем выше альбедо, тем больше отражается и меньше энергии поглощается.

Почему северное полушарие темнеет быстрее?
Из-за таяния снега и льда, а также уменьшения загрязнения воздуха (аэрозолей), которые ранее помогали формировать отражающие облака.

Связано ли это напрямую с изменением климата?
Да. Потемнение усиливает глобальное потепление, создавая эффект "саморазгона".

Может ли процесс замедлиться?
Теоретически — да, если удастся снизить выбросы парниковых газов и стабилизировать климатические системы. Но текущие тенденции показывают ускорение.

Какова роль Южного полушария?
В Южном полушарии временное потемнение вызвано пожарами и вулканической активностью. Но в целом оно отражает больше света, чем Северное.

Баланс солнечной энергии на Земле нарушен. Потемнение планеты — не просто научный термин, а реальность, с которой человечество сталкивается уже сейчас. От того, насколько быстро будут приняты меры, зависит устойчивость климата, экосистем и, в конечном счёте, будущего человечества.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду
Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко
Минус килограммы или минус здоровье: обратная сторона детокс-диет
Лучший день бросить курить — сегодня: вот что запускается в организме сразу после этого
Бюджет трещит по швам: ХМАО, ЯНАО и Тюменская область теряют миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.