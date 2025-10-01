Что происходит с Землёй? Тайна потемнения планеты

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало тревожную тенденцию: с 2001 по 2024 год Земля стала отражать меньше солнечного света. Этот процесс — "потемнение планеты" — несёт далеко идущие последствия для климата и экосистем.
Группа исследователей под руководством Нормана Леба из Исследовательского центра Лэнгли NASA в Хэмптоне (Вирджиния, США) выявила ранее неизвестное неравенство:
Северное полушарие: фиксируется чистая потеря солнечной энергии.
Южное полушарие: напротив, получает чистый прирост энергии.
Ранее считалось, что атмосферные и океанические течения компенсируют подобные различия, перенося тепло через экватор. Однако последние 20 лет показали: компенсация больше не полная, и система теряет баланс.
Среднее количество солнечного излучения, поглощаемое Землёй, составляет 240-243 Вт/м².
Исследователи зафиксировали отклонение в 0,34 Вт/м² за десятилетие.
С первого взгляда это немного. Но для глобальной системы даже такие "крошечные" значения статистически значимы: накопительный эффект отражается на климате и может ускорить процессы потепления.
Учёные выделяют несколько ключевых факторов:
Изменения облачности и водяного пара
Уменьшение облачного покрова в северных широтах ведёт к меньшему отражению солнечного света.
Снижение альбедо поверхности
Лёд и снег хорошо отражают свет. Когда их становится меньше, поверхность (вода, почва, камни) поглощает больше энергии.
В Северном полушарии именно сокращение снежного и ледового покрова сыграло ключевую роль.
Аэрозоли и загрязнение воздуха
Эти частицы помогают формировать облака, которые отражают солнечные лучи.
В последние десятилетия в Северном полушарии загрязнение уменьшилось благодаря экологическим мерам в США, Европе и Китае.
В Южном же полушарии крупные события — лесные пожары в Австралии и извержение вулкана Хунга-Тонга (2021-2022 гг.) — напротив, увеличили количество аэрозолей.
С 2001 по 2024 годы Земля отражает меньше света — процесс назвали потемнением планеты.
Наибольшее снижение отражательной способности зафиксировано в Северном полушарии.
Таяние льдов и снега — один из основных факторов.
Аэрозоли могут как увеличивать, так и уменьшать отражение: всё зависит от их концентрации и состава.
Южное полушарие "помрачнело" в основном из-за пожаров и вулканической активности.
Усиление глобального потепления
Чем меньше света отражается, тем больше тепла остаётся на планете.
Рост экстремальных погодных явлений
Дисбаланс энергии ведёт к изменениям атмосферной циркуляции. Это означает больше штормов, засух и аномальных температур.
Нагрузка на экосистемы
Быстрое изменение условий затрудняет адаптацию растений и животных.
Неравномерность последствий
Северное полушарие, где сосредоточено большинство населения и экономики, испытывает более выраженные изменения.
Что означает термин "альбедо"?
Альбедо — это способность поверхности отражать солнечный свет. Чем выше альбедо, тем больше отражается и меньше энергии поглощается.
Почему северное полушарие темнеет быстрее?
Из-за таяния снега и льда, а также уменьшения загрязнения воздуха (аэрозолей), которые ранее помогали формировать отражающие облака.
Связано ли это напрямую с изменением климата?
Да. Потемнение усиливает глобальное потепление, создавая эффект "саморазгона".
Может ли процесс замедлиться?
Теоретически — да, если удастся снизить выбросы парниковых газов и стабилизировать климатические системы. Но текущие тенденции показывают ускорение.
Какова роль Южного полушария?
В Южном полушарии временное потемнение вызвано пожарами и вулканической активностью. Но в целом оно отражает больше света, чем Северное.
Баланс солнечной энергии на Земле нарушен. Потемнение планеты — не просто научный термин, а реальность, с которой человечество сталкивается уже сейчас. От того, насколько быстро будут приняты меры, зависит устойчивость климата, экосистем и, в конечном счёте, будущего человечества.
